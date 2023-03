Det farligste med SVs politikk

Jeg hadde aldri kunne blitt selvstendig næringsdrivende i et samfunn styrt av SV.

MÅ TILRETTELEGGE: Vi må støtte milliardærer som Røkke, og legge til rette for at flere kan lykkes, mener samfunnsdebattant Milan Aran. Foto: Privat

SV banket gjennom Kirsti Bergstø som ny leder for partiet, hvor den ferske partilederen sparket i gang partileder-karrieren ved å oppfordre rikinger som Kjell Inge Røkke til å «ryke og reise».

Talen viser at SV bryr seg mer om å skatte bedrifter enn å legge til rette for norsk verdiskaping.

Bergstø mener Røkke utnytter fellesskapet.

Røkke betalte 181 millioner kroner i skatt i 2021.

Aker BP betaler ca. 40 milliarder kroner i skatt til Norge i 2022.

Røkkes selskaper har 18 000 ansatte i Norge.

Alle de ansatte betaler også skatt. Jeg synes han bidrar ganske greit, jeg.

Stopper de unge

Det farligste med politikken til SV er ikke nødvendigvis at Røkke og milliardærene pakker kofferten.

Det verste er at så destruktivt parti kan stoppe unge mennesker som meg selv fra å starte egen virksomhet.

I en alder av 18 år startet jeg opp mitt første selskap.

Jeg har en drøm om å skape store verdier, ikke bare ut av egeninteresse, men mest for å bidra til samfunnet rundt meg.

Jeg hadde aldri kunne blitt selvstendig næringsdrivende i et samfunn styrt av SV.

Arbeidsplassene blir ikke skapt av seg selv og heller ikke inntektene som Røkke har generert.

Ikke bare er det viktig at flere lykkes i Norge, men det er minst like viktig at de faktisk bor i Norge.

Må tilrettelegge

Jeg savner å høre hva SV vil gjøre for at flere unge mennesker kan starte egen virksomhet og bidra til dette fellesskapet som partiet vil beskytte fra rikingene.

Er det ikke positivt at flere lykkes og skaper verdier i Norge?

Mener SV virkelig at mennesker som når en viss inntekt, ikke lenger kan kategoriseres som «vanlige folk», og derfor må snakkes ned?

Vi må støtte milliardærer som Røkke, og legge til rette for at flere kan lykkes.

La oss heie hverandre frem, og ikke la oss definere mennesker basert på inntekt, men heller på hva de gjør for fellesskapet.

