«Det er små marginer i toppidrett»

Jeg har en god magefølelse foran semifinalen mellom Norge og Frankrike. Jeg kan ikke for det, men jeg tror det blir finale på søndag.

Det henger «Katrine Lunde» i luften. Dette er en kamp der det er typisk at Lunde stenger kassen.

Målvaktsduellen kan bli helt avgjørende i denne kampen. Frankrikes Cleopatre Darleux har vært veldig god så langt, men hun er sjelden stabilt god gjennom et helt mesterskap. Den ordinære kampen kan komme i kveld.

På topp 50-listen min skrev jeg at Lunde hadde prydet omslaget dersom Willy Railo hadde skrevet boken «Best når det gjelder» i dag. I kveld gjelder det for alvor, og da har Lunde en egen evne til å ta frem verdensklasse og enda litt til.

Det er en evig diskusjon om Lunde eller Cecilie Leganger er tidenes beste målvakt. Jeg heller mot sistnevnte, men ingen målvakt har større premieskap enn Lunde. Og hun har stort sett alltid spilt en av hovedrollene i de avgjørende kampene. Hun er rett og slett en dame for de store anledninger.

Og hun husker nok veldig godt at hun ikke lyktes i VM-finalen i fjor. Da var det Silje Solberg-Østhassel som kom inn og ble den norske helten. Det gjør trolig Lunde enda mer tent på å stoppe de franske spillerne.

Nå er det slett ikke sikkert at Lunde starter i målet. Thorir Hergeirsson husker nok VM-finalen veldig godt, og kan derfor velge Solberg-Østhassel fra start.

Det er også fascinerende hvor lite som skiller i toppidretten.

Vi som er blitt noen år glemmer aldri ansiktsuttrykket til Juha Mieto da han tapte 15 kilometeren under OL i 1980 med ett hundredelssekund for Thomas Wassberg. Tenk deg å gå 15 kilometer på ski og så tape OL-gullet med ett hundredel.

Det er små marginer i toppidretten.

Marginene er kanskje ikke like håndfaste i håndball, men det er likevel sånn at én liten situasjon kan være forskjellen på suksess og fiasko.

En kan bare se tilbake på EM for herrer i januar. Der Sverige er en upresis kontringspasning fra Tsjekkia fra å ryke ut i gruppespillet.

Hadde pasningen i sluttsekundene gått frem, så ville historien sett helt annerledes ut. Da kunne Glenn Solberg fort stått uten jobb etter mesterskapet. I stedet vendte han tilbake som folkehelt etter å ha ledet Söta Bror til EM-gull.

På samme måte er det tilfeldigheter som gjør at Norge i kveld møter Frankrike i semifinalen i EM.

For hadde ikke Slovenia totalkollapset i det som skulle vært kanskje deres enkleste kamp i hovedrunden, så ville Danmark hatt kniven mot strupen før kampen mot Norge. En situasjon de danske jentene har vist før at de ikke liker.

Da ville tap for Norge betydd dansk exit og fiasko for Jesper Jensen & co,

Men da Slovenia tapte for Ungarn, så fikk i stedet danskene en stor boost. De var klare for semifinale før kampen mot Norge, og alt press var borte. Og er det en situasjon danskene trives i, så er det når skuldrene er lave og de ikke har noe å tape.

Jeg er helt sikker på at Norge hadde vunnet greit over et Danmark som måtte ha poeng. Da hadde Montenegro vært motstander i semifinalen, og jeg ville vært i gang med å planlegge finalebloggen allerede.

Nå heter motstanderen Frankrike, som er den største EM-favoritten. De er også det laget som har overbevist mest så langt i mesterskapet.

Om Norge skulle ryke i en semifinale, så er det ingen fiasko. Men det er nå en gang sånn at når håndballjentene spiller mesterskap, så er finale alle drømmer om.

Skal det bli finale denne gangen, så må analyseteamet med Joar Gjerde i spissen ha gjort en skikkelig innsats etter Danmark-kampen. For jeg er ganske sikker på at mye av tankene til Jesper Jensen har vært på Olivier Krumbholz’ taktikkbrett i lang tid.

Danskene gjorde det som var forventet i forsvar. De lot de norske kantspillerne skyte ganske fritt og satset på at Sandra Toft tok seg av flesteparten av disse avslutningene.

Dermed kunne de tette i midten og gjøre arbeidsvilkårene verre for de norske stjernene Henny Reistad, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk. Når forsvarsspillerne står tettere, blir det mindre rom å satse i for noen av verdens beste gjennombruddsspillere.

Jeg advarte mot dette før mesterskapet. Sunniva Næs Andersen har gjort det godt i Champions League med Vipers, men det er noe annet å spille avgjørende kamper for landslaget. Ideelt sett skulle hun ha vært med i et mesterskap eller to sammen med Camilla Herrem eller Sanna Solberg før hun fikk ansvaret på sine skuldre. Dette vet de beste lagene. De vet også at Stine Skogrand ikke er en kantspiller, men fyller inn der for at Norge skal kunne ha Nora Mørk på banen når man har det lange byttet mellom forsvar og angrep (Mørk spiller på siden lengst fra innbytterbenken).

Dette kommer garantert Frankrike også til å gjøre. De vil la de norske kantspillerne få flest mulig avslutninger. Men Darleux er ikke like sterk på kantskudd som Toft. I tillegg kommer nok Frankrike til å ligge helt flatt på Mørk og ta bort samspillet hennes med linjespiller. De vil tvinge henne til å ta avslutninger fra distanse.

Jeg har mindre tro på at Frankrike vil kopiere danskenes angrepsspill. Krumbolz er av den gamle skolen. Med et lite opphold har han vært landslagssjef for de franske jentene siden 1998. Han er ingen tilhenger av store endringer. Så vi får neppe se Frankrike spiller mye sju mot seks, selv om Norge hadde store problemer med å løse dette mot Danmark.

Kommer Norge opp på det nivået bakover som vi vet de har inne, og de norske målvaktene viser hvorfor de er best i verden. Da kan dette bli en helt nydelig fredagskveld. Magen min er ganske stor, og den sier at Lunde blir helten. Og i kveld stoler jeg på magefølelsen.

God kamp!