Det er på høy tid å avvikle førsteklasse!

Politikerne har drevet kappløp med hverandre med å innføre kompetansekrav i skolen – men lite har blitt tatt ut.

Nå ser vi at forskning og erfaringer viser at 6-årsreformen er utdatert og dysfunksjonell.

Ble aldri som planlagt

I dag fikk Brenna overlevert første delrapport fra evalueringen av seksårsreformen, som underbygger det KrF alltid har sagt.

Nå må vi få bukt med test og pugge skolen til Arbeiderpartiet og Høyre som har fått styre skolen altfor lenge. KrF har tatt store grep i grunnskolen med lærernormen som har vist i ettertid har gitt flere tusen nye kompetente lærere i grunnskolen.

Det er bra, men vi løser ikke problemene i skolen kun med å pøse ressurser og penger inn i et skolesystem som er utdatert og dysfunksjonelt.

Det er på høy tid at barn begynner på skolen når de er syv år. Seksårsreformen ble innført i 1997 på bakgrunn av Brundtland – regjeringen sine avgjørelser.

KrF var skeptiske allerede den gang til å innføre et ekstra skoleår – og at seksåringene skulle starte på skolen.

I dag vet vi at reformen aldri ble slik som den var tenkt.

Lek må vike

I 2018 fikk KrF gjennomslag for å evaluere seksårsreformen. Første sammenstillingen av forskningen fra evalueringen viser klare svakheter med reformen- og at den ikke er i tråd med intensjonen. Seksåringene har ikke fått den skolen de ble lovet.

De blir i dag overfylt av «læringstrykk» og mål, kartlegginger, og stadig lengre undervisningsøkter. Lek og aktivitet må vike for stillesittende formell læring.

Hadle Bjuland er leder for KrfU. Foto: Frode Sunde / TV 2

Barn født sent på året hadde 80 prosent høyere risiko for å bruke ADHD-medisin. Det er ikke nødvendigvis kun 6-årsreformen som er skyld i det.

Men det er interessant at Professor i pedagogikk Peder Haug ved Høgskulen i Volda mener det ikke kan utelukkes at seksårsreformen kan settes i sammenheng med både frafallsproblematikk senere i skoleløpet og den eksplosive økningen i ADHD-diagnostisering.

Passer ikke for førsteklassingene

I en undersøkelse gjort av Respons analyse i 2018 svarte så mange som 80 prosent av lærerne at de er enig eller delvis enig i at førsteklassingenes skoledag er for teoretisk.

Flere enn åtte av ti lærere for førsteklassinger mener intensjonen fra 6-årsreformen i liten eller ingen grad passer på dagens undervisning for førsteklassingene.

I stedet for å dra skoleårene ut over mange år – må vi sørge for at de årene barnet er i skolen skal det bli møtt på best mulig måte.

I PISA undersøkelsen fra 2018 scorer Finland bedre enn Norge i alle fag – på tross av de har kun 9 årig grunnskule.

Det vitner om at det fullt mulig å lage en bedre skole med et mindre skoleår. Etter 25 år med seksårsreformen kan en se at resultatene til norske elever i internasjonale undersøkelser som PISA har ikke hatt noen forbedring i lese- og realfagskompetanse.

Viktig å ta grep

Sammenlignet med andre land som har niårig skolegang, kan en se at de scorer nokså likt og bedre enn Norge. Vi vil stå sammen med 6-åringene mot innføring av testing, rangering og kompetansemål allerede fra seks-årsalderen.

Utsette skolestart ett år vil gi barnet den muligheten til å lære gjennom lek en stund til før du går over i skolen.

Det vil kunne være et viktig grep for at flere skal fullføre skoleløpet.