«Det er noe vi kan holde oss unna»

Selma Moren har i VG forsvart prinsesse Ingrid Alexandras rett til privatliv etter Se og Hørs avsløringer om at prinsessen har flyttet til Grünerløkka. Tove Taalesen i Nettavisen er uenig ettersom prinsessen ikke er en vanlig nittenåring. Moren ser bort i fra det kongelige, Taalesen legger blått blod til grunn.

Begge deler hadde vært utenkelig for hundre år siden.

De kongelige kan aldri tas fra deres kongelighet, uansett situasjon. Det er blodet, arven og historien som definerer dem, på godt og vondt. Prinsessen er menneskeliggjøringen, ikke bare av 1905, kongens nei, trikkebildet og 2016-talen, men óg Harald Hårfagre, slaget på Stiklestad og 2. vers i nasjonalsangen.

Kronprinsparet har hele prinsessens oppvekst skjermet henne fra mediene, for å kunne få en så vanlig oppvekst som mulig i helt uvanlige omgivelser. Fra en dag til en annen, nærmere bestemt 20.-21. januar 2022, mistet foreldrene muligheten til å skjerme. I følge pressen, i alle fall. Prinsessen var myndig og nummer to i arverekken. Dermed; fritt vilt.

Skjermingen fra offentligheten skaper ikke bare mystikk rundt Norges fremtidige dronning, men gir også en prinsesse muligheten til noe bedre kjennskap til hvordan vi vanlige dødelige har det og hvordan våre liv er. Joda, jeg høres kanskje ut som en apologet, men er det en ting befolkningene i verdens monarkier har glemt, så er det den ærbødige distansen. Det er noen aspekter ved kongeliges liv vi kan holde oss unna. Av respekt for den rollen de ellers utøver eller i fremtiden skal utøve.

Ta for eksempel prinsessens antatte kjæreste. Allerede noen dager etter gallamiddagen på Slottet, ble forholdet avslørt i Norges presse. Det ble beskrevet som å være i offentlighetens interesse hvem Norges arveprinsesse hadde et forhold til. Hadde prinsessen vært 27 og en forlovelse sto for døren, så absolutt! Men jeg har mange venner som hverken er sammen med eller gift med den de hadde et forhold til da de var 18.

Premissene til både Moren og Taalesen er feil. Det er ikke fordi prinsessen egentlig er en vanlig jente at vi ikke trenger å vite hvor hun bor nå, og det er ikke fordi hun er kongelig at vi trenger å vite det. Det er fordi prinsessen er kongelig og Norges fremtidige dronning at vi burde la det fare.

Jeg er ganske sikker på at prinsessen flytter til Skaugum den gang i fremtiden hun blir kronprinsesse, tradisjonen tro.

Dermed er det ingen fare for at leiligheten på Grünerløkka skal brukes i offisiell sammenheng og bør derfor ikke være i offentlighetens interesse.