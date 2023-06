Det er ikke rart at foreldre reagerer kraftig

I forrige uke skrev TV 2 at det verserer et skjema for fritak fra Pride-paraden og annen relatert undervisning til dette i sosiale medier.



Det gikk veldig langt i debatten også når Redd Barna i Bergen skulle arrangere regnbue-parade for barna, men måtte avlyse på grunn av trusler.

Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt.

Propaganda som forvirrer

Flere foreldre reagerer sterkt på det barna får av undervisning i skolen og innholdet i bøkene som blir brukt i grunnskolen.

Men det kan ikke være slik at en minoritet skal ha forrang fremfor alle andre minoriteter. Abdelhak Abdellaoui

Jeg synes det er trist at små barn skal få slike lekser som den ene faren fra Tønsberg tok opp på Dagsnytt 18, hvor sønnen hans hadde kommet hjem og fått i oppgave å skrive om hva slags kjønn han føler seg som.

Slik propaganda er kun med på å forvirre våre barn.

Barn skal ikke settes i et slikt krysspress fra verken skolen, media eller for den slags skyld interesseorganisasjonene til de skeive.

Jeg mener at barn må få lov til å utvikle seg på egne premisser og ikke bli presset til å føle seg som et annet kjønn fordi enkelte organisasjoner har fått fritt spillerom til å påvirke og sette agendaen for hva som bør stå i norske lærebøker.

I Aschehougs lærebok i samfunnsfag for 5. trinn står det:

«Hvordan kroppen din ser ut og hvilket kjønn man har, trenger ikke alltid å henge sammen.»

Dette skal altså 10/11 år gamle barn ta stilling til.

Dette er rett og slett usmakelig og bør ikke forekomme i norsk grunnskole.

Skolen lar seg rive med

De fleste av oss respekterer alle legninger, og mennesker er frie til å føle seg slik de selv ønsker og må gjerne bytte kjønn og elske hvem de vil.

Dog gjelder dette for voksne mennesker som er voksne, ferdig utviklet og har samtykkekompetanse.

Norge har i alle år hatt en streng praksis for kjønnskorrigering. Slik bør det fortsatt være.

Det er derfor trist at skolen lar seg rive med av samfunnsutviklingen på dette området.

Jeg mener at gutter må få lov til å være gutter og jenter må få lov til å være jenter uten innblanding fra skolen til å endre deres kjønnsidentitet.

Dette handler ikke om mangfold og toleranse eller menneskeverd, som Marte Gerhardsen sier.

Når barn allerede i 4. klasse skal lære om seksualitet og forplantning, har dette gått for langt. Det er altfor tidlig. Dette hører ikke hjemme på barneskolen, men på ungdomsskolen.

Skolen og foreldrene må snakke sammen

Jeg husker veldig godt for over 20 år siden at en mor var veldig fortvilet over at datteren kom hjem fra skolen og hadde hatt undervisning om seksualitet.

Skolen må bli flinkere til å kommunisere med foreldrene om slike sensitive temaer, og ikke minst forklare hensikten med slik undervisning.

Dette gjelder spesielt ovenfor religiøse minoriteter som har et annet verdisyn og som ønsker å beskytte sine barn mot slik undervisning.

Skolen bør derfor innkalle foreldre til dialog før denne undervisningen gis.

Når det er sagt, så forholder vi oss til at det er religionsfrihet i kongeriket.

Skolevesenet bør derfor respektere at noen foreldre har andre livssyn og ønsker å oppdra sine barn etter deres verdisyn.

Staten skal ikke stå for hjernevask

Det er derfor ikke skolens oppgave å oppdra våre barn. Selv om de tilbringer mesteparten av dagen der.

Det er mange religiøse grupper og minoriteter som reagerer sterkt på at skolen kan ta seg slike friheter uten å involvere foreldrene og forklare i det minste foreldrene hva er hensikten med slike lekser som nevnt over.



Jeg stiller meg derfor bak disse foreldrene som mener at skolen har gått altfor langt.

Mennesker må få lov til å uttrykke sin legning på deres vis, men barn skal ikke hjernevaskes fordi noen organisasjoner har fått carte blanche til å «diktere» hva som skal stå i norske lærebøker.

Det er skivebom

Alle mennesker skal respekteres for den de er.

De skal få lov til å elske hvem de vil. Men dette handler ikke om mangfold og menneskeverd.

Man trenger ikke å gå i Pride-tog for å lære det. Å utsette barn for slikt er derfor skivebom når man skal skrive om hvilket kjønn man føler seg som.

Eller når jeg fikk høre en historie fra barnehagen, hvor en far ble fortalt at han ikke skulle si «gutten min» til sin sønn fordi barnehagelæreren mente at gutten ikke visste hva slags kjønn han hadde.

Er ikke dette grov innblanding i foreldrerollen?

Det er derfor på tide at slik undervisning tilpasses riktig alder og ikke barn i barnehagen eller barneskolen. Nok er nok.

Og det er ikke rart at folk går av skaftet i slike debatter.

Da bør myndighetene lytte og ta til seg tilbakemeldingene som disse foreldrene uttrykker.

De siste årenes utvikling er en villet politikk. Det har gått sport i det for politikerne om hvem som går i Pride eller ikke.

Går man ikke i Pride, så er man nærmest homofob. Det er ikke tilfelle.

Ingen skeive skal oppleve å bli trakassert eller angrepet på noe vis. Vi bør alle forsvare folk som opplever slik uakseptabel atferd.

Men det kan ikke være slik at en minoritet skal ha forrang fremfor alle andre minoriteter.

Alle minoriteter bør beskyttes. Hvorfor feirer vi ikke samenes dag? Og heiser det samiske flagget over hele kongeriket.

Hvorfor flagger vi ikke for muslimenes dag? Da skal jeg love dere det hadde blitt et ramaskrik uten like. Vi kunne nevnt mange andre minoriteter.

Det bør være likhet for alle, slik Olav Thon har vedtok for sine hoteller. Ingen skal forskjellsbehandles. Punktum.

