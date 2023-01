«Det er fortsatt lov å drømme om gull»

Norge er fortsatt bare en outsider når VM starter for alvor. Og gulldrømmen lever fortsatt.

JUBEL: Det kan fort bli mer jubel for Jonas Wille og de norske håndballguttene.mm Foto: TOMASZ MARKOWSKI

Da var gruppespillet ferdigspilt og oppvarmingen over for de norske håndballguttene.

Man er kommet helskinnet gjennom og har full poengpott med inn i hovedrunden. Og det er nå VM starter for alvor.



Jeg er ikke enig med kritikerne som vil kutte lag i VM for å få bort de svakeste nasjonene. Skal håndballen vokse, så må vi tåle noen kamper med stygge sifre en periode.

Det er for eksempel ikke mer en 15 år siden Nederland var en nasjon man lekte seg med i kvalifiseringskamper. I går ga de Norge kamp til døren. Og vi har sett Brasils kvinner gå fra prügelknabe til verdensmestere på under 15 år.

VANSKELIG Å STOPPE: 172 cm høye Luc Steins laget mye trøbbel for Norge. Foto: Piotr Hawalej

Men det er likevel godt at vi nå får en spissing og alvoret kommer skikkelig i gang.

Det var ikke sprekt det Norge presterte i første omgang mot Nederland. En periode så det ganske stygt ut, men man snudde det til seier.

Jeg tror Nederland er et av lagene som står dårligst til Norge. Det norske midtforsvaret er ikke det mest mobile, og fotrappe Luc Steins fikk dem virkelig til å gynge. Men det er ikke mange spillere med Steins' taktomslag og briljante håndballhode.

I hovedrunden venter nå Serbia, Qatar og Tyskland.

Serbia er motstander i første kamp på torsdag.

Serberne har levd litt i skyggen av Kroatia og Slovenia de siste årene, men under spanske Toni Gerona har de tatt store steg.

Det er en fin blanding av ungt og gammelt. Med supertalentet Stefan Dodic som den fremtidige stjernen.

STORTALENT: Stefan Dodic er et av de største bakspillertalentene i verden. Foto: JANEK SKARZYNSKI

Serbia er så absolutt et potensielt bananskall for Norge. De ble før VM sett på som en outsider til medalje og er mer enn gode nok til å gi de norske guttene kamp. Men Jonas Willes gjeng skal være bedre spiller for spiller.

Seier over Serbia vil så godt som sikre Norge en plass i kvartfinale. Sånn sett er dette en nøkkelkamp.

Qatar venter i andre kamp i hovedrunden.

De kjøpte seg et sterkt lag til VM på hjemmebane i 2015, og med god dommerhjelp fikk de full uttelling for satsingen. Finaletap for Frankrike må sies å være god lagbygging av en nasjon som aldri hadde vært topp 15 i VM.

Det ble sagt at det bare skulle være en oppstart der unge qatarere skulle få utvikle seg i ryggen av de internasjonale leiesoldatene.

Slik har det ikke gått. Det har vært eksilkubanerne Frankis Marzo og Rafael Capote som har dratt det tyngste lasset også de siste mesterskapene.

EKSILKUBANERE: Frankis Marzo og Rafael Capote har vært Qatars viktigste spillere de siste årene. Nå er Marzo borte og Capote småskadet. Foto: PETR DAVID JOSEK

Marzo, som var toppscorer i VM for to år siden, sa takk for seg rett før VM, mens Capote spiller med skade og er langt unna sitt vante nivå.

Det gjør Qatar til et lag Norge skal slå ganske greit.

Mandag er det duket for gruppefinale mot Tyskland. Dersom alt går etter planen, så vil det stå om gruppeseieren.

Tyskland har ikke klart å følge opp EM-gullet i 2016. Suksesstreneren Dagur Sigurdsson dro, og etterfølgeren Christian Prokop klarte ikke å følge opp. Nå er det Alfred Gislasson som skal prøve å gjenreise storheten.

Til å være verdens største håndballnasjon, så er Tyskland overraskende svake til å få frem toppspillere. Det kan nok ha sammenheng med at storklubbene satser på internasjonale stjerner, og unge tyskere må finne seg til rette på benken.

TYSK STJERNE: Juri Knorr har vært Tysklands beste spiller så langt i VM. Foto: AGENCJA WYBORCZA.PL

Juri Knorr har det vært store forhåpninger til i mange år. Denne sesongen har det virkelig løsnet for playmakeren. Rhein-Neckar Löwen-spilleren har også vært tyskernes beste i VM.

Men om Norge mangler bredde, så er det enda tynnere hos tyskerne. Hvis ikke Andreas Wolff har en dag der han stenger målet helt, så er Norge et bedre lag.

Dersom alt følger manuskriptet, skal da Norge spille kvartfinale neste onsdag.

Der venter trolig Spania eller Frankrike. Det blir nok den første kampen i VM der Norge ikke er favoritter. Men både Spania og Frankrike er svekket i dette mesterskapet, så Norge er på ingen måte sjanseløse. Jeg tror til og med man har gode muligheter mot begge.

I en semifinale er det store sjanser for at det blir nordisk motstand. Og hva hadde vel vært gøyere enn et revansjeoppgjør mot Sverige?

SLAGEN GJENG: De norske spillerne depper etter å ha rotet bort semifinaleplassen mot Sverige.aa Foto: Annika Byrde

I EM i fjor var Norge klart bedre enn svenskene, men rotet bort seieren i siste kamp i hovedrunden på egne feil og dårlig skyting. Norsk seier der ville sendt Norge til semifinale og Sverige ut. I stedet var det Norge som måtte takke for seg og svenskene sto til slutt igjen som europamestere.

Norge så ikke ut som noe medaljelag mot Nederland, men det gjorde heller ikke Sverige i EM i fjor. Bare en dårlig tsjekkisk kontringsball reddet dem fra å ryke i gruppespillet.

Det var et styrketegn av Norge å komme tilbake og snu kampen mot Nederland. Etter å ha sett stresset ut i første omgang, så var det en helt annen ro etter pause. Og mot slutten så ville de virkelig vinne. Det var en side jeg likte å se.

Med seier over Serbia, så vil Norge kunne slippe skuldrene ned. Da er kvartfinaleplassen så godt som sikret. Og fra kvartfinalen og ut så er det vinn eller forsvinn. Og cup er cup. Det vet alle. Der kan alt skje.

Det er små marginer i toppidrett, og vipper de rette i Norges favør, så er det ingen grunn for at man ikke kan gå hele veien. Samtidig så er det ingen som har lov til å være skuffet om VM-toget stopper i kvartfinalen mot Spania eller Frankrike.

Men det er fortsatt lov å drømme om gull!