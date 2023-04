Denne er til deg som, akkurat som så mange andre, tidlig begynte å drømme om å bli god i lagidrett.

Slå de avgjørende pasningene.

Score de viktige målene.

Motta hyllesten fra lagkameratene. «KEVIN! KEVIN! KEVIN!»

Denne er til deg som kyssa ballen god natt før du la deg iført drakta for å drømme om laget, kampene, øyeblikkene.

Denne er til deg som med stor iver pakka bagen, sommer, høst, vinter og vår, for å gi deg sjøl det beste grunnlaget for å realisere drømmen, sammen med gjengen.

Denne er til deg som ble satt på sida.

Du som satt med en klump i magen, spent, men rimelig sikker på at navnet ditt heller ikke denne gangen var å finne på trenerens ark.

Du som med flis i rompa etter en ny kamp på benken svarte «bra» når mutter`n spurte hvordan kampen gikk.

Til deg som alltid pakker baggen

Denne er til deg som, tidligere enn de andre, innså at drømmen om å bli best ble for stor. For urealistisk.

Denne er til deg som fra sidelinja måtte se de andre slå de avgjørende pasningene.

Score de viktige målene. Motta hyllesten fra lagkameratene. «ERLING! ERLING! ERLING!»

Denne er til deg som likevel fremdeles kysser ballen god natt før du legger deg. Iført drakta.

Denne er til deg som aldri slutter å pakke bagen, sommer, høst, vinter eller vår.

Du som har det klart beste oppmøte på trening. Fordi du elsker sporten. Digger gjengen. Trenger samholdet.

Denne er til deg som får spille kun når de på banen allerede leder med så mye at laget ikke kan tape.

Eller når de ligger under med så store siffer at dere uansett ikke kan vinne.

Det er plass til deg

Du som tar til takke med fire minutter helt på tampen av bortekampen dere satte en og en halv time trangt i en bil, eller slitt buss for å komme dere til.

Du som får energi av high fives etter seiere.

Du som vil gi litt energi med et klapp på skuldra etter tap.

Denne er til deg som, oftere enn de andre, blir usikker på om du virkelig tilhører gjengen du bruker så mye tid med.

Aldri slutt å møte på trening.

Aldri slutt å møte på kamp.

Aldri slutt å juble når de andre scorer mål.

Aldri slutt å la deg frustrere når de andre slipper inn.

For selv om det oftere enn ikke, føles som om du er til overs, så er du ikke det.

Det er plass til Kevin.

(Skribenten er for øyeblikket engasjert som innholdsprodusent i TV 2 sportens sosiale medier, men skriver her som privatperson.)

