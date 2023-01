Det blir dobbeltmoralsk

Det er ikke til å stikke under en stol at ved å fortelle din historie, forteller du også historien til din sønn.

DOBBELTMORALSK: Influenser Sebstian Solberg mener det er dobbeltmoralsk å fortelle åpent om barna sine, samtidig som man kritiserer andre for å dele bilder Foto: Viaplay

Jeg stusser over noe. Kristin Gjelsvik.

Jeg er en av de som nå og da viser barna mine i sosiale medier. De har også vært med i reklamer hvor de da får en del av betalingen som har gått inn på deres sparekonto.

Dette er et svar på en mening influenser Kristin Gjelsvik publiserte tidligere i uken.

Jeg forstår at folk reagerer på dette, men det har foreløpig vært noe jeg som far har tatt en avgjørelse på at har vært greit.

Hvor går egentlig grensen?

Jeg stusser litt over hvordan flere av dere, som sier dere er så imot eksponering av barn, ukentlig legger ut bakhoder, ansiktet med hjerte over eller utleverer deler av barnas liv i andre kanaler, som podcast, intervjuer eller TV-opptredener, samtidig som dere peker fingeren mot andre?

Alle som er influensere eller andre type kjendiser, vet at reklamejobbene, foredragene og TV-jobbene kommer fra aktivitet i sosiale medier.

På mange måter vil vel kanskje alt en influenser legger ut være å anse som jobb eller kommersielt innhold?

Jeg synes diskusjonen er interessant og viktig, men lurer litt på hvor dere mener grensen bør gå?

Går den ved TV-reklame med barn? Barneskuespillere, barnemodeller? Bakhodet til barn? Fortelle om sykdommene til barn eller livssituasjonene?

Du forteller historien til din sønn

Jeg personlig synes det for eksempel er helt fantastisk at du, Kristin, har vært så åpen om din situasjon.

Jeg tror du hjelper mange med din åpenhet, og det heier jeg på, men men det er ikke til å stikke under en stol at ved å fortelle din historie, forteller du også historien til din sønn.

La meg understreke at jeg ikke er en av dem som synes dette er galt, men heier virkelig på den åpenheten.

Jeg stiller dog spørsmål igjen ved hvor du mener grensen går?

Jeg har selv fått pressepaller med barneklær fra kolleksjonen til influensere som påstår de er mot eksponering av barn, men fremdeles ønsker at deres klær blir vist på mine barn?

Jeg sliter med å forstå hvor grensen skal gå og hvem som skal bestemme det.

Når du, jeg eller hvem som helst andre, legger ut koselige bilder av bakhodet eller ansiktet til våre barn, er ikke det for at han/hun synes det er hyggelig eller at de har ønske om å dele det.

Vi må begge være enige om at vi gjør det fordi VI synes det er hyggelig, morsomt eller søtt å dele.

Så ærlige må vi faktisk være.

Det blir dobbeltmoralsk

Jeg har moderert meg mye med deling i forhold til hva jeg gjorde da jeg begynte, og jeg vet ikke hvordan det blir fremover.

Kanskje barna blir helt borte? Kanskje jeg deler mer? Det vet jeg ikke ennå, men jeg synes det er viktig at dere som faktisk peker fingeren på andre, gjør som dere ber andre gjøre.

Å sette egne grenser for dere selv, som går akkurat ved en emoji eller et bakhode, blir for lettvint og oppfattes av meg som dobbeltmoralsk.

Jeg har ikke spesielt sterke meninger om denne loven, og om den blir vedtatt skal jeg selvsagt med glede følge den.

Jeg har absolutt ingen fasit på dette og er åpen for å endre mening begge veier, men la oss for Guds skyld begynne å «practice what we preach».