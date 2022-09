Derfor vil Russland tape krigen

Den siste uken har Ukrainas væpnede styrker hatt bemerkelsesverdig suksess på slagmarken.

Seieren over de russiske militæravdelingene i Kharkiv fylke vil ha stor strategisk, og til og med historisk betydning fordi den har fratatt de russiske styrkene evnen til å kontrollere de okkuperte områdene.

Andrij Zagorodnjuk er tidligere forsvarsminister i Ukraina og leder nå tenketanken Senter for forsvarsstrategi i Kyiv. Foto: Centre for Defence Strategies.

I denne analysen vil vi sette søkelys på hva Russlands nederlag betyr, hvordan krigen vil utvikle seg videre og i hvilken grad den russiske hær vil klare å gå på offensiven igjen.

Konsekvensene av Russlands nederlag

Det er vanskelig å overdrive betydningen av det som har skjedd ved fronten de siste dagene. Nyheten om Ukrainas seier over de russiske styrkene har spredt seg over hele verden.

De russiske styrkenes frenetiske tilbaketrekning, panikken blant soldatene, mangelen på motstand og de ukrainske styrkenes raske fremrykning over flere titalls kilometer, har vakt oppsikt.

Den ukrainske motoffensiven har knust inntrykket av den russiske hær som en farlig og alvorlig trussel mot den demokratiske verden.

De ukrainske soldatene derimot, har enda en gang bekreftet at de har både psykologisk og militært overtak på fienden.

Verdenspressen diskuterer fortsatt videoene av russiske soldater som flykter eller overgir seg og de enorme mengdene med etterlatte våpen og ammunisjon som ukrainske styrker har overtatt.

TV-bildene av takknemligheten den ukrainske sivilbefolkningen har mottatt soldatene med, avkrefter totalt påstanden om at folk i Ukraina ville akseptere okkupasjonsstyrkene.

Alt dette har også overrasket russerne. Den russiske regjeringen har forsøkt å tåkelegge det som skjedde med sin vanlige propaganda.

Men den siste tidens hendelser på slagmarken har vært så oppsiktsvekkende at selv russiske medier har plukket dem opp. Kreml har dermed ikke lykkes med å forme et alternativt bilde av det som er skjedd.

De som har fått dette med seg, har skjønt hvor demotiverte de russiske soldatene er og at heller ikke ikke de tror på noen seier.

Det synes nå åpenbart at selv ikke de militære tror på myten om at hæren deres er sterk og mektig. Og når personellet i tillegg er psykisk og moralsk nedbrutt, er det ikke mulig for dem å vinne noen krig.

I tillegg har skjebnen til de ukrainske kollaboratørene vist at et Russland på vikende front, ikke kan stoles på.

De siste dagers hendelser i Ukraina er nå allment kjent, og de vil ha betydelige konsekvenser. Ikke minst på grunn av de kulturelle og organisatoriske særegenhetene i den russiske hæren.

Hva vil nederlagene bety for den russiske hær?

Fra nå av kommer frykt til å prege de russiske offiserenes hverdag.

Nederlagene på slagmarken skaper en uviss fremtid for Den russiske føderasjon. Hæren er blitt ydmyket, og hele staten kan på sikt komme til å kollapse. Men det er ikke dette de er redde for.

De russiske generalene og offiserene frykter for sine egne liv og sin fremtid i hæren.

TUNGT SKYTS: Ukrainske soldater avfyrer en 203mm kanon mot de russiske stillingene fredag. Det er frykt som nå preger det russiske militære lederskapet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Ihor Tkatsjov / NTB.

– Mest opptatt av å overleve

Inntrykket av Russland som en stormakt står for fall. Bildet av dets væpnede styrker som en pålitelig klippe er blitt knust. De russiske soldatene er nå mest opptatt av ikke selv å miste livet, dersom det skulle komme enda et sviende nederlag.

Her i Ukraina har vi en viss kunnskap om kulturen i de væpnede styrker etter Sovjetunionens fall. Og den kulturen er slik at alle russiske offiserer konstant er redde for å ta feil avgjørelser og dermed bli beskyldt for inkompetanse eller unnfallenhet.

Det de fra nå av vil frykte aller mest, er at soldatene deres skal flykte når de ukrainske troppene kommer.

De vil også være redde for at brigadene og bataljonene deres skal bli tilintetgjort av ukrainske militære. De vil være redde for å kommandere krigsskip som kan bli senket av ukrainske missiler. Men aller mest vil de frykte at de personlig vil bli beskyldt for å ha forårsaket et nytt nederlag.

Sovjetiske tradisjoner

Den russiske hæren har arvet sine tradisjoner fra Stalin-tiden, da man fremelsket de mest ekstreme tiltak og alltid lette etter syndebukker blant mannskapene på gulvet.

Russland er i dag blottet for alle tilløp til demokrati, og det fins dermed ikke noen demokratisk kontroll over militæret.

Det russiske forsvaret har lenge vært totalt isolert fra omverdenen og rapporterer kun til presidenten. Det betyr at at det overhodet ikke er underlagt noen politisk kontroll.

Derfor kan Russland flotte seg med verdens tredje største forsvarsbudsjett, med årlige bevilgninger på over 60 milliarder dollar (Red. anm: Omlag 600 milliarder kroner).

I årevis gikk alt "helt fantastisk". De militære trente og øvet og løste alle sine oppdrag i henhold til målsetningene. Russland skapte seg et image som mektig og kompetent, med en hær som var i stand til å slå tilbake alle ytre fiender.

KNUSTE ILLUSJONER: Russiske marineinfanterister trener utenfor Kaliningrad 17. august. Artikkelforfatteren mener det russiske forsvarets image er ødelagt som et resultat av nederlaget i Kharkiv. Foto: Vitalij Nevar / NTB.

Tenker kun på kvantitet

Men måloppnåelse for russiske offiserer, dreide seg kun om kvantitet. Alle var kun interessert i tall. Hvor mange soldater, hvor mange missiler, fly og stridsvogner klarte man å mønstre.

Dette står i skarp kontrast til NATOs planleggingssystem. Her måler man avdelingenes stridsevne og reaksjonstid. I den russiske hæren, vet de ikke engang hva konseptet helhetlig tilnærming går ut på. I det russiske språk eksisterer ikke ordet kapabilitet.

Den russiske hæren har ikke noe system for kvalitetskontroll og dermed eksisterer ingen målestokk for stridsevne.

Derfor viste det seg for sent at mange tusen stridsvogner de trodde de hadde, eksisterte kun på papiret. I virkeligheten var de i ustand. Hundrevis av missiler falt likeledes til bakken lenge før de nådde sine mål.

Vestlige analytikere var ikke i stand til å fastslå forskjellen mellom rapportert kvantitet og faktisk kvalitet og spådde derfor ved krigens begynnelse at den russiske hæren ville prestere langt bedre enn den faktisk gjorde.

Nå forsøker den russiske forsvarsledelsen å kompensere for tapene de har lidd de siste seks månedene ved å rekruttere nye soldater. Disse er for det meste utrente og uforberedt på å gå i strid. Offiserene fokuserer likevel på kvantitet og gjør lite for å danne enheter som faktisk kan fungere i felten.

Jakter på syndebukker

Alle som har tjenestegjort i den sovjetiske hæren eller i den ukrainske, slik den var før, vet at disse gamle tradisjonene avler ineffektive militæravdelinger.

Tradisjonene dikterer at det ikke er seier offiserene søker å oppnå, men å løse et svært snevert oppdrag.

På veien til å bli general i den gammeldagse sovjetinspirerte hæren, vet alle russiske offiserer at deres meninger er fullstendig uinteressante for ledelsen. Alt de skal fokusere på, er å utføre ordre, uansett hvor absurde de måtte være. Og dersom noe går galt, må de snarest finne en syndebukk.

Den ukrainske hæren har de seneste årene aktivt luket ut denne sovjetiske tenkemåten, som på noen områder kan føres helt tilbake til det gamle russiske imperium. Det å endre en kultur på denne måten er selvsagt ikke enkelt, og vi har fortsatt enkelte rester av de gamle tradisjonene. Men prosessen har startet, går stadig raskere og vil ikke bli reversert. Det viser seg nå at selv om reformene ikke er ferdige, har de radikalt bedret den ukrainske hærens effektivitet.

Som kontrast, har ingen hittil foreslått å reformere den russiske hær. Den opererer fortsatt på den gamle måten og man holder tradisjonene fra sovjettiden i hevd.

Det russiske lederskapet tror på sin egen propaganda om at Sovjetunionens seier i andre verdenskrig var et resultat av brilliant militær tenkning.

Ineffektiviteten i den russiske hær er et resultat av dypt plantede tradisjoner og en sovjetiske ledelsesstil som aldri vil bli endret.

Dette er doktriner som ble laget av Stalin, Zjukov og tsar Nikolaj den første, som i sin tid tapte krimkrigen. På samme måte og av de samme grunner vil dagens russiske diktator Vladimir Putin, tape sin krig. Og i bunnen for det hele ligger den grunnleggende mentalitet som det russiske samfunnet er bygget på.

ØDELAGT: En ødelagt russisk stormpanservogn langs veien til nå frigjorte Izium. Tusenvis av russiske soldater flyktet hals over hode da Ukraina startet sin offensiv i Kharkiv fylke. Foto: Gleb Garanitsj / NTB.

Hverken utskifting av øverstkommanderende eller sparking av lavere generaler vil endre den post-sovjetiske russiske hær eller tankemåten som ligger bak.

Derfor vil russiske offiserer fra nå av fokusere på å redde skinnet sitt og å unngå å være på feilt sted til feil tid.

Nederlaget i Kharkiv fylke vil heretter hjemsøke alle militære ledere i den russiske armé. For nå forstår de at neste ukrainske angrep kan komme hvor som helst, og trolig på et sted der de minst ventet det.

Hvordan nederlaget vil påvirke Russland

De russiske militære lederne er redde for å feile. Alt tyder på at de ikke var forberedt på en lang krig. Oppdraget deres var å gjennomføre en rask militæroperasjon i løpet av begrenset tid.

Å angripe og okkupere hele Ukraina var en umulig oppgave, selv med de styrkene Russland hadde tilgjengelig i februar. De russiske militære lederne var imidlertid overbevist om at de var uovervinnelige.

Siden det var Putin som ønsket denne krigen, var det trolig ingen som forsøkte å analysere objektivt hva utfallet kunne bli og diskutere med lederen. Slik er tradisjonen i autoritære regimer. Man motsier ikke diktatorer, for diktatorer vet alltid best. Og alle visste at hvis man våget å stille spørsmål ved den russiske hærs slagkraft, kunne man bli stemplet som feig.

Kremls ekkokammer

Akademikere har kalt dette et ekkokammer. Det oppstår når autoritære ledere kun får sine egne meninger og ideer i retur av undersåttene. Historien er full av eksempler på hvor galt det kan gå når militære avgjørelser blir fattet under slike forutsetninger.

Russlands innledende plan utelukket at man ville få en lang stor-skala krig. Noe slikt ville implisert at Ukraina var en sterk motstander, og dette trodde ikke russerne på. Det å skulle bli beseiret av av en nasjon de mente ikke eksisterte, med en hær som var en «bløff» er ikke bare ydmykende. For Russland er det en katastrofe som kan lede til en regimeendring eller i verste fall at hele imperiet går til grunne.

Putins regime er avhengig av fremstå som sterkt, å opptre arrogant og blåse i grunnleggende internasjonale normer for sameksistens. Russerne sier at de handler som de gjør «fordi de kan». Et regime som det russiske kan ikke tape en krig. Men hva skjer når det allikevel kommer et nederlag?

Akkurat nå forsøker de å skjule sine tap ved å kalle tilbaketrekninger «en endring i planene» eller «vennlig gest». Da krysseren Moskva, flaggskipet til den russiske svartehavsflåten sank, kalte de det «en ulykke». Her hadde de mistet flaggskipet sitt, men i stedet for å skylde på fienden, sa de at det var mannskapet som hadde gjort feil.

ULYKKE: Da krysseren Moskva ble senket av ukrainske missiler, var det mannskapet som fikk skylden, ikke fienden, skriver artikkelforfatteren. Foto: Arkiv / NTB.

Sjelden har vi opplevd maken til absurditet, men det viser at russerne er ute av stand til å innrømme nederlag. Nederlaget i Kharkiv kan imidlertid vise seg å bli vanskeligere å bortforklare.

Russland er dømt til å lide totalt nederlag, mye på grunn av ukrainernes usvikelige tillit til sine egne væpnede styrker. Støtten fra sivilbefolkningen har vært urokkelig gjennom hele krigen.

I tillegg viser nøkterne analyser at den russiske hær ikke vil være i stand til å øke sin militære yteevne i Ukraina.

Russerne vet at ukrainsk og utenlandsk etterretning har data om hvor deres stillinger er plassert, helt ned til mindre enheter og atskilte våpensystemer. Det vil gjøre oss i stand til å finne og utnytte hullene i forsvarslinjene deres.

Beslutningsvegring

Det vil komme flere russiske nederlag og dårlige nyheter fra fronten som krever en forklaring. Russiske bloggere og propagandister vil da på nytt kreve at inkompetente offiserer straffes for sin udugelighet. Det vil bli et stort behov for nye syndebukker.

FRIGJORT: President Volodymyr Zelenskij poserer sammen med ukrainske soldater i den frigjorte byen Izium sist onsdag. Foto: Leo Correa / NTB

Hva vil en russisk offiser gjøre når han oppdager at han selv står i fare for å få skylden for det som har gått galt? Han vil unngå å ta ansvar ved å dytte beslutningene så høyt opp på rangstigen som han kan. Og heller enn å bestride beslutningene han så får i fanget, vil han snarere akseptere at hele hans avdeling blir utslettet.

Det å argumentere med ledelsen, vil være jevngodt med å beskylde dem for å være inkompetente. Da er det bedre å følge ordre, og heller vente på at sjefen får føle konsekvensene av sine feil.

Dette tankesettet gjør det vanskelig å gjøre karriere i den russiske hæren og gjør det umulig å komme med forslag til sjefene over seg.

Her finner vi den største forskjellen mellom den russiske hæren og den ukrainske. Og samtidig ligger her hovedårsaken til at Russland med tiden vil tape krigen.

Kjemper for livet

Den ukrainske hæren driver ingen «spesiell militæroperasjon» med uklare politiske, strategiske og taktiske mål. Vi kjemper for vår eksistens, for landet vårt, for våre familier. Hele befolkningen bidrar på en eller annen måte. Vi kjemper en full krig mot en eksistensiell fiende.

Russerne har forstått at en kort, vellykket krig eksisterte kun i drømmene deres. Det var ikke det som skjedde, og det kommer aldri til å skje.

De ser at drepte soldater nå erstattes med utrente og umotiverte menn, som fort gjennomskuer at virkeligheten er annerledes enn TV-bildene som lokket dem til innsats.

De vet at de aldri kan vinne, fordi Russland ikke lenger har styrker til å angripe Kyiv eller andre områder i Ukraina.

Ifølge etterretningstjenestene, har utrenskningene etter fadesen i Kharkiv nå startet. Offiserer på ulike nivåer blir byttet ut overalt.

De russiske offiserene søker forgjeves amnesti fra den tapende russiske hær som en blitt en undertrykkende maskin. Deres eneste målsetning er å overleve krigen og være i stand til en dag å vende hjem.

Når nok militære sjefer begynner å tenke slik, er den russiske hær garantert å tape.

Toppstyrt beslutningsprosess

Kulturen i det russiske forsvaret har skapt en overdrevent sentralstyrt beslutningsprosess.

Alle forsøker å unngå å ta ansvar. Militære sjefer skyver beslutningene oppover til topps. De som bestemmer befinner seg langt fra stedene der ordrene skal utføres. Derfor oppstår forsinkelser, og misforståelser ved fronten.

Det er denne sentraliseringen som er hovedårsak til at beslutningstakerne ikke makter å ha oversikt over hva som faktisk skjer på slagmarken.

De militære sjefene klarer ikke å reagere raskt nok og evner ikke å støtte opp under nye offensive operasjoner.

Man kan få inntrykk av at hele krigen styres av én person, eller en liten gruppe. Vestlig etterretning ser ikke bort fra at det kan være Putin selv som sitter med styringen.

BRENNER FLAGG: Ukrainske soldater i byen Vovtsjansk sist mandag. Nå har ikke russerne lenger styrker nok til å gjennomføre offensive operasjoner mener artikkelforfatteren. Foto: Det ukrainske grensevakttjenesten / NTB.

Dette øker sjansen for nye nederlag, siden ingen i dette hovedkvarteret våger å tenke kritisk.

De psykologiske konsekvensene av flukten fra Kharkiv, mistillit til de militære lederne og en manglende forståelse av hva målet med krigen er, tapper soldater og offiserer for motivasjon til å kjempe.

I fremtiden vil vi trolig se flere eksempler på at russiske soldater flykter. De tror ikke det er mulig å vinne, og vil derfor først og fremst fokusere på å overleve.

Hva kan så de internasjonale konsekvensene av Ukrainas motoffensiv bli?

Russlands ledelse bør bekymre seg aller mest for dette.

- Irrasjonell krig

Nederlaget i Kharkiv, har sendt et signal til hele verden: Ukrainerne kan komme til å gå seirende ut av krigen. De har vist at de kan tvinge russerne på retrett, overta våpnene deres og i tillegg utføre et klassisk motangrep.

Det at Ukraina har klart å gjenerobre tusenvis av kvadratkilometer på noen dager og skremme russerne på flukt, kan føre til økt støtte fra verdenssamfunnet.

Ukraina har så langt vist at de mestrer ny teknologi og klarer å bruke denne offensivt og på en uforutsigbar måte.

Viktig er det også at Ukraina har slått tilbake det russiske narrativet om krigen. Vestlige eksperter er samstemte om at initiativet nå ligger i ukrainske hender.

De allierte har bekreftet sin intensjon om å fortsette å støtte Ukraina militært helt til krigen er vunnet. Milliarder av dollar er allerede blitt stilt til rådighet og uttalelser fra vestlige ledere tyder på at våre allierte ikke har til hensikt å trekke seg.

Dette, sammen med nederlaget i Kharkiv fylke, bør få Putin til forstå at hans planer er dømt til å mislykkes. Men om han ønsker å se virkeligheten i øynene er foreløpig usikkert.

VIRKELIGHETSFJERN: Forsvarsminister Sergej Sjoigu og president Vladimir Putin observerer militærøvelsen Vostok 2022 tidligere i måneden. Putin og hans krets er blitt stadig mer virkelighetsfjerne og nekter å innrømme nederlag, mener artikkelforfatteren. Foto: Mikhail Klementjev / NTB.

Hvis Putin hadde tenkt rasjonelt, ville han aldri ha startet denne krigen til å begynne med. Spesielt på en så stor skala som vi så i februar.

Til tross for Russlands enorme nederlag de siste dagene, fortsetter imidlertid krigen for fullt. For russerne vil det bety nye, ubehagelige overraskelser.

For Ukraina vil vinne denne krigen til slutt. Og i mellomtiden gjør vi ukrainere alt vi kan for å støtte våre væpnede styrker, slik at den endelige seieren kan komme så snart som mulig.

Kronikken ble publisert på engelsk i The Kyiv Independent 14. september og er gjengitt med forfatterens tillatelse. Oversettelse fra engelsk og tilretteleggelse ved Øystein Bogen, TV 2.