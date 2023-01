Derfor trenger idretten Fritidskortet vårt

Bare i Oslo risikerer omtrent 20 000 å falle utenfor idretten.

Vi vet hvor viktig fritidsaktiviteter er for barn og unges inkludering i samfunnet.

Dersom vi ikke skal ende opp med enda flere barn som faller utenfor må det tas grep raskt.

Etter to år med pandemi og liten mulighet til å delta kan nå barn og unge nok en gang bli satt på sidelinjen fordi økte levekostnader gjør at foreldrene sliter med å betale.

Samtidig ser vi ingen tegn til at regjeringen har tenkt å gjøre noe for de aller mest sårbare barna og ungdommene vår.

Regjeringen velger å nedprioritere idretten når de gir 76 millioner i en fritidskasse, samtidig som de valgte å fjerne fritidskortet hvor KrF hadde lagt 1600 millioner i potten til barn og unge.

De 76 millionene er i laveste liga når det kommer til å hjelpe de som faller utenfor nå. Det betyr at barna går fra 2000 kr i støtte til 95 kr.

Prioriter barn og unge

Mange barn får ikke lenger delta på fritidsaktiviteter fordi foreldrenes økonomi ikke strekker til.

Det har blitt fortalt hjerteskjærende historier om barn som kommer med panteflasker for å dekke fotballkontingenten.

Jeg opplever at regjeringen utviser en stor sympati med barn og unge som nå står i en krevende situasjon.

Det er bra. Dessverre dekker ikke Støres sympati kontingenten til fotballen.

Fritidskortet

I en tid med behov for tøffe grep, er det ekstra trist at regjeringen valgte å avvikle fritidskortet som KrF fikk gjennomslag for i forrige periode.

Fritidskortet ville nettopp bidratt til å hjelpe barn og unge til å delta på en økonomisk effektiv og ubyråkratisk måte.

Det er ikke lett å forstå at regjeringen velger byråkrati og dårligere løsninger som kun rammer våre barn og unge landet over.

Det er trist at Støre-regjeringen er mer opptatt av hvem sine løsninger det er, enn å faktisk løse problemet det er at barn og unge ikke lenger kan delta på lik linje i idretten.

Jeg vil oppfordre regjeringen til å legge prestisjen til side, og prioritere å gjøre mer for barn og unges deltakelse.

Barna trenger gode løsninger – og det raskt. Det kan ikke være foreldrenes økonomi som avgjør om du kan bli den nye Braut Haaland eller Elyounoussi.

KrF foreslår derfor en redningspakke for idretten med umiddelbare ekstra midler – kall det gjerne en livbøye – for å holde idrettslagene flytende. Situasjonen begynner å bli akutt.

Støttepakke

Derfor foreslår KrF i første omgang en støttepakke til frivillighet og idrett for å sikre at barn og unge ikke faller utenfor idretten de kommende månedene.

Samtidig som mange frivillige lag ønsker å strekke seg langt for å hjelpe de som sliter med å betale, blir de samme lagene sterkt presset økonomisk gjennom skyhøye strømpriser.

Vi foreslår derfor en økt strømstøtte til idretten, på 100 prosent kompensasjon over 50 øre i hele 2023 for å sikre driften i møte med de drastiske strømprisene.

Vi ønsker å bidra til at alle barn muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, men for at det skal være mulig må anleggene være åpne og tilgjengelig.

Derfor er det viktig for oss å sikre at hockeyhallene har is, at fotballbanene ikke har det, og at idrettshallene har lys.

Alenemoren «Anette»: – Nå handler det om å overleve

Korpsene trenger varme i øvingslokalene sine, og speideren trenger muligheten til å være innendørs deler av de kaldeste månedene.

Fra 1. april vil regjeringen senke strømstøtten til frivilligheten. Dette gir ingen mening ettersom strømprisen fortsatt formodes å være skyhøy i april.

Frivilligheten trenger forutsigbarhet for å legge opp sine budsjetter og drift, men regjeringen foreslår det helt motsatte når den vil kutte all strømstøtte fra 1. juli.

Strømprisene fra sommeren 2022 viste tydelighet at strømprisene også kan være skyhøye på sommeren.

Fortsetter å slite

Vi ønsker å gjeninnføre fritidskort for alle barn fra 6-18 år.

Gang på gang leverer idretten forslag om hva de faktisk trenger, og gang på gang lar regjeringen idretten fortsette å slite.

Det gir lite mening når vi vet hvor viktig idretten er for så mange barn, unge og voksne.

Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering.

Fritidskortet ville vært en ypperlig måte å la foreldre slippe å velge mellom mat, strøm og fritidsaktiviteter.

Pengene går direkte til barnet. Målrettet og effektivt.

KrF mener at vi bør ha et fritidskort på 2500 kroner per bruker, samtidig som det legges opp til en «plussordning» der kommunene og private kan bidra til å øke kortets størrelse ytterligere.

Regjeringens manglende handlekraft gjør fritidsaktiviteter til et økonomisk privilegium. Dette forventer vi at de rydder opp i!

