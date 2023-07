Derfor står den umulige rekorden for fall

I FYR OG FLAMME: Jakob Ingebrigtsen har forbedret sin personlige rekord med nesten to sekunder denne sesongen. Foto: JANEK SKARZYNSKI

Ingenting tyder på at grensa til Jakob Ingebrigtsens er nådd.

Sola er på vei ned over praktfulle Slaski stadium i Chorzow. Jakob Ingebrigtsen har gjort seg ferdig med nedjoggen. Han vrenger av seg overdelen på løpstrikoten før han tar noen siste drag over kunstgresset på oppvarmingsbanen.

Han ser ut i lufta, og sukker lett.

– Jeg følte meg bedre på Bislett, altså, sier han.

Det er under en time siden han har løpt 3.27,14 på 1500 meter.

Det er personlig rekord og europarekord. Og det gjør han til tidenes fjerde raskeste på den ikoniske mellomdistansen.

Ned til verdensrekorden er det «bare» 1,14 sekunder.

Og når Ingebrigtsen nå står og sier at han følte seg bedre da han løp på hjemmebane i juni, så er det som musikk i ørene på de som mener at den episke rekorden til Hicham El Geurrouj snart står for fall.

Tallknuserne er allerede i gang med å se hva som skal til.

Statistikk-og resultatguru, Anders Huun Monsen, publiserte i går en sammenligning mellom passeringstidene på de to løpene på sin Twitter-konto.

Og med Ingebrigtsens uttalelse om at han følte seg bedre på Bislett, så blir tallene ekstra interessante å se på.

Bislett:

400 m: 55,7

800 m: 1.51,9

1100 m: 2.33,0

1200 m: 2.46,9

1500 m: 3.27,95

Silesia (Polen):

400 m: 55,8

800 m: 1.51,6

1100 m: 2.33,1

1200 m: 2.46,9

1500 m: 3.27,14

Og knekker man ned disse tallene, så ser man at åpningen i de to løpene er omtrent identiske. Den store forskjellen er at de siste 300 meterne til Ingebrigtsen i Polen var markant bedre enn i Oslo.

Og det på en dag han selv beskriver som litt tyngre.

Til sammenligning passerte El Guerrouj på følgende tider i sitt rekordløp:

400 m: 55,0

800 m: 1.50,7

1100 m: 2.32,7

1200 m: 2.46,3

Og med en enorm avslutning siste 300 på 39,66 sekunder, klokket marokkaneren inn på 3.26 blank.

Rekorden fra 1996 har blitt stående som en av de umulige rekordene å slå.

Den største forskjellen på El Geurrouj og Ingebrigtsen er farta på de første 400.

Der tar El Guerrouj 0,8 sekunder på nordmannen. Fram til 1200 meter er farten omtrent lik. Mens Ingebrigtsen taper omtrent 0,5 sekunder til verdensrekordholderen de siste 300 meterne.

Og det er her nøkkelen til å slå rekorden ligger. Litt raskere på starten og slutten, så er man der.

Hva skal så til for å greie det som på papiret ser enkelt ut?

1. Enda bedre jobb fra harene:

Etter løpet i går mente Ingebrigtsen at harene lå for langt foran han i starten av løpet. Han følte han tok en del vind. Følelsen var dermed ikke helt optimal i beina da han skulle sette inn støtet mot slutten.

Stuart McSweyn som var med som hare i går sa etter løpet at han klar til å hjelpe sin gode venn enda en gang om nødvendig. Han tok samtidig selvkritikk på at han lå for langt foran i starten av løpet.

Uansett. Det virker som om hele friidrettsverden er med nordmannen i jakten på rekorden. Det bør Ingebrigtsen utnytte seg av.

2. Toppe formen enda mer

Selv om Ingebrigtsen ladet opp til dette løpet, så kommer det likevel midt i oppkjøringen til et VM. Det er sesongens hovedmål. Derfor er det nærliggende å tro at formen vil være bedre rett i etterkant av et VM, eller OL.

3. Været

Forholdene i Polen var gode. Men det var nok hakket for varmt. Løpet gikk nok tre timer for tidlig. Temperaturen og vindforholdene på stadion var mer i rekordmodus klokka 20.30 enn de var da Ingebrigtsen løp i solsteika kl 17.30.

Derfor er det alfa omega at Ingebrigtsen og hans agent finner en arrangør som er villig til å legge til rette for de optimale forholdene et slikt rekordforsøk trenger.

4. Prøve oftere

Rekorder kommer ikke på bestilling. Det vet Jakob Ingebrigtsen bedre enn alle andre. Derfor bruker han løp som i Polen til å lære hva som kan gjøres bedre ved neste korsvei. De fleste løpene i Ingebrigtsens karriere har handlet om å vinne – ikke å ta rekorder. Det er også en ting man garantert blir bedre på jo oftere man prøver.

Medaljer i mesterskap vil nok alltid trumfe rekorder for Ingebrigtsen. Men forandring fryder. Og allerede nå merker de som er aller tettest på han at disse rekordløpene kanskje trigger en ny liten sult i ham.

Og det viktigste av alt.



Selv om det føles som han har vært med i en evighet, så er gutten fortsatt bare 22 år. Rent fysiologisk er det de neste årene kroppen hans skal være best rustet for å sprenge rekordgrensene.

Spørsmålet nå er mer når, enn om det skjer.