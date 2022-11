Derfor sender TV 2 fotball-VM fra Qatar

FIFA-president Gianni Infantino har tatt pennen fatt. I et brev ber han nå alle VMs deltagerland om å "fokusere på fotball". Infantino forsøker tydeligvis å kue kritikerne med denne beskjeden til fotballfamilien. Men om tolv dager, når VM sparkes i gang, vil han forstå at han ikke kan stoppe journalistikken.

Aldri har kritisk journalistikk vært viktigere i formidlingen av et mesterskap enn under fotball-VM i Qatar. Vi skal skildre fotball med verdens beste spillere og samtidig kompromissløst sette søkelys på kritikkverdige forhold. Tosidigheten i dette oppdraget er en utfordring vi skal levere på. Vi skal speile den ambivalensen både vi og mange seere føler på, og som er helt reell. Anledningen er unik. VM er verdens desidert største idrettsarrangement og med det kommer et rekordstort publikum.

På TV 2 får seerne både de store kampene og de vakre scoringene, men også de viktige historiene som danner bakteppet for tidenes mest kontroversielle mesterskap. Vi skal fylle TV-ruten med det hele og fulle bildet fra Qatar. Det er vår journalistiske plikt, og vårt løfte til seerne.

I TV 2 er vi opptatt av at dette mesterskapet skal representere et tidsskille for sportsjournalistikken. Vi var verken tidlig nok eller tydelig nok på banen med et kritisk søkelys på FIFA og Qatar. Vår egen evaluering av det siste tiåret viser at vi burde hatt en langt mer kritisk dekning av FIFA sin håndtering, hvor stemmegiverne i tur og orden er fengslet og tilsidesatt. Mangelen på legitimitet ved dette verdensmesterskapet burde vært belyst både tøffere og tidligere.

Det var grasrota blant norske fotballfans som satte Qatar på agendaen og skapte en norsk VM-debatt. Deres engasjement smittet over på redaksjoner og allmennheten. Det var parallelt med denne supporter-aksjonen at stadig flere medier satte trykk på journalistikk rundt sterkt kritikkverdige forhold for migrantarbeidere og gjentatte brudd på grunnleggende menneskerettigheter i arrangørlandet.

De siste to årene har også TV 2 brukt mye tid og ressurser på en omfattende redaksjonell satsing vi tar med oss inn i selve VM-sluttspillet. Våre journalister har vært en rekke ganger i Qatar, og vi har reist til Jordan og Nepal for å møte mennesker som er direkte berørt av brutale og systematiske brudd på ytringsfrihet og menneskerettigheter i Qatar. TV 2s reportere har møtt varslere, immigrantarbeidere, familiene til døde og skadde arbeidere og kilder som ligger i dekning. Vi har også intervjuet mennesker i Midtøsten som er stolte over det første mesterskapet i et muslimsk land og gleder seg til VM.

Vi hentet FIFA-varsler Phaedra Al-Majid fra hemmelig adresse til Bergen for å fortelle sin historie. Den er et skremmende vitnesbyrd og påminner om korrupsjonen som preget VM-tildelingen til Qatar. Prisen Phaedra Al-Majid betaler for å få frem sannheten, gjør inntrykk på oss alle.

Varslernes historie motiverer oss til å jobbe enda hardere. Som rettighetshaver kreves det med rette mer av oss. Rettigheter er ingen forutsetning for å drive undersøkende journalistikk, men som rettighetshaver har vi den store oppmerksomheten et VM alltid gir. Det utfordrer oss og det forplikter, og vi skal levere på det som er vårt samfunnsoppdrag og vårt redaksjonelle mantra: Hele historien. Det er vårt løfte til seerne.

Som våre kolleger i NRK, som TV 2 deler VM med i Norge, har vi grublet, vurdert og diskutert, men landet på at vi vil sende fotball-VM 2022. På lik linje med de andre store europeiske allmennkringkasterne som BBC, SVT, DR, franske TF1, nederlandske NOS og tyske ARD. Samtlige mobiliserer den kritiske nyhetsjournalistikken for å øke bevisstheten rundt forholdene i Qatar, og vil ta med publikum bak den polerte fasaden. Det formidable sportsvasking-prosjektet Qatar så for seg ved tildelingen i 2010, vil møte tøff motstand i kraft av fri, undersøkende journalistikk. VM blir neppe en PR-fest for Qatar, og TV 2 er forberedt på å ta vår del av ansvaret for at det ikke skal skje.

Vi skal være en uavhengig rettighetshaver som utfordrer, og vi skal flytte den kritiske journalistikken inn dit vi treffer det største publikummet, tettere på selve kampene enn noen gang før. Vi skal formidle fotballen, men vi skal også fortelle historiene om brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, diskriminering og maktmisbruk.

Det redaksjonelle teamet som skal formidle VM for TV 2 skiller seg derfor fra tidligere mesterskap. Sportsredaksjonen jobber tett sammen med TV 2 Nyheter og Utenriksavdelingen. Det er en miks av kompetanse og erfaring, som gjør at journalistikken vil nå bredere og sikre at vi leverer på oppdraget. Vi skal ha en kritisk tilnærming til det som blir servert fra FIFA og Qatar, ikke minst på bildeproduksjonen og skjønnmalingen av vertslandet vi vet kommer.

Vi skal også følge opp FIFA og Qatar med kritisk journalistikk etter VM. Vår journalistiske forpliktelse strekker seg utover siste spark på ballen i VM-finalen på Lusail Iconic Stadium 18. desember. Den vil også omfatte et sterkt, grundig og kritisk fokus på fremtidige tildelinger av mesterskap. FIFA har lovet bot og bedring, men samtidig ser vi nye, brutale regimer posisjonere seg for å bli VM-arrangør.

NRKs VM-programleder Ingerid Stenvold og TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt beskriver VM i Qatar slik: Det vakre spillet. Det skitne spillet.

Dette mesterskapet kommer med kontraster. TV 2 skal som rettighetshaver og som redaktørstyrt mediehus bruke denne muligheten til å belyse alle sider. Vi skal levere på det journalistiske premisset vårt: Hele Historien.