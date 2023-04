Derfor rammes vi av storstreik

Natt til søndag var den historiske storstreiken et faktum. Og samtidig gikk startskuddet for en vill kamp om å eie sannheten om bruddet. NHO-sjef Ole Erik Almlid var raskt ute med å si at NHO aksepterte riksmeglerens skisse, en skisse som ville innfridd LOs krav, det vil si en lønnsvekst på 5,2 prosent.

Partene er enige om at anslagene for prisvekst for i år ligger på 4,9 prosent, og dermed vil lønnsoppgjøret sikre gjennomsnittet av alle lønnstakere en reallønnsoppgang og dermed forbedring av kjøpekraft.

NHO forteller en historie om at LO fikk kravene sine innfridd, men av uforståelige grunner valgte de likevel å sende landet ut i streik.

Fra LOs side aviser de NHOs virkelighetsbeskrivelse og forteller en helt annen historie om den skissen som de til slutt valgte å forkaste. En provosert LO-leder, Peggy Hessen Følsvik, påpekte at skissen inneholdt en ganske stor pott med «lekepenger», altså penger som arbeidstakerne aldri vil se på sin lønnskonto, og at lønnsveksten dermed var langt under 5,2 prosent.

Så hvem har rett? Tja, si det. Fasiten på det får vi ikke før året er omme og lønnsstatistikken er klar.

For blant de 5,2 prosentene med lønnsøkning som lå i den omtalte skissen, var hele 1,9 prosentpoeng såkalte lokale tillegg. De lokale tilleggene kan derimot ikke bestemmes i det sentrale oppgjøret. Det er kun et anslag på hvor mye som i gjennomsnitt vil bli fremforhandlet i lokale forhandlinger på den enkelte bedrift.

Og det er stor strekk i laget i NHO-familien. Noen bedrifter går så godt at de ansatte lett vil forhandle seg til lukrative tillegg, langt over prisveksten, mens andre jobber i bedrifter som sliter og som ikke har et eneste øre å gi i lokale forhandlinger. I koronaåret 2020 var de lokale tilleggene på 0,6 prosent, i 2021 var endte potten med lokale tillegg på 1,1 prosent, mens den i fjor endte på 1,3 prosent. LO mener det er altfor optimistisk å anslå at årets lokale pott skal ende på hele 1,9 prosent. Derfor vil LO justere ned anslaget for lokale tillegg og i stedet øke lavtlønnstillegget og den sentrale potten noe, sånn at alle er garantert noe mer lønn enn det som opprinnelig lå i skissen fra riksmekleren.

LOs skepsis til denne type beregninger er forståelig. I fjor gikk nemlig LO-medlemmene på en kjempesmell og ble de store taperne i lønnsoppgjøret.

De trodde at de forhandlet seg frem til en kjøpekraftsforbedring med anslått lønnsvekst på 3,7 prosent etter forhandlingene.

– Nå får vi en lønnsramme som gir høyere lønnsvekst enn det som er forventet prisvekst. Det er en viktig seier for norske lønnsmottakere, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til TV 2 i fjor.

Men fasiten ble ikke sånn. Arbeiderne ikke fikk mer enn 3,5 prosents lønnsvekst. De såkalte funksjonærene fikk 4,9 prosents lønnsøkning (hvorav 1,5 prosentpoeng var bonuser), mens landets administrerende direktører endte med en lønnsøkning på 7 prosent.

I tillegg endte ikke prisveksten under 3,7 prosent, men på hele 5,8 prosent. Dermed opplevde LO-medlemmene kraftig reallønnsnedgang i fjor. Det vil LO-leder Peggy Hessen Følsvik sikre seg mot i år.

Hun mener at beregningene for hvor mye lønn som vil bli gitt i lokale forhandlinger må justeres ned, og så må potten som gis sentralt jekkes noe opp.

«Økt kjøpekraft» er nøkkelbegrepet i forhandlingene. LO må kunne fortelle en historie om at de sikrer at de aller fleste får mer å rutte med i år, sammenlignet med i fjor.

I NHO frykter de at hele frontfagsmodellen settes under press hvis arbeidsgiverne mister fleksibiliteten til å justere mellom bedrifter som går godt og bedrifter som går dårlig og internt i bedrifter. Et eksempel som går igjen er restaurantbransjen, det er lett å få tak i servitører , men svært vanskelig å få faglærte kokker. Da kan det være hensiktsmessig for en bedriftseier å holde igjen på lønnen til servitørene, og heller øke lønnen til kokkene, for å sikre egen bedrift viktig kompetanse.

Jo større andel av lønnsoppgjøret som avgjøres sentralt, jo mindre blir fleksibiliteten til den enkelte bedrift. Skulle flere hotell- og restauranter melde seg ut av NHO-familien, vil det igjen svekke den norske modellen med solidarisk og kollektiv lønnsdannelse. Det må også LO ta hensyn til.

Så hvordan ender denne streiken? LOs strategi fremstår ganske klar: De satser på at presset på NHO-ledelsen vil bli så stort fra mektige medlemsbedrifter innenfor industrien. I det første streikeuttaket gikk LO bredt ut og tok ut medlemmer i en rekke bransjer, men det neste streikeuttaket som iverksettes på fredag vil ramme der de tror det gjør mest vondt for arbeidsgiverne og koster mest, blant annet innenfor industri og byggenæringen. Etter det jeg forstår vil også det tredje streikeuttaket komme relativt raskt og spisses senda mer inn mot store industrigiganter, og kraftrekevende industri.

Hvis store industrigiganter som Hydro må stenge ned smelteverksovner, vil det ta ukevis før de kan få produksjonen oppe og stå igjen. I Folkets Hus håper de presset på NHO-ledelsen i Næringslivets Hus vil bli så stort at de setter seg ned ved forhandlingsbordet igjen.

Hvis ikke kan det bli en langvarig streik som til syvende og sist kan få store samfunnsmessige konsekvenser at den ender med tvungen lønnsnemd.