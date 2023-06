Derfor offentliggjør vi vår Baneheia-evaluering

I 23 år har TV 2s journalister dekket Baneheia-saken. De som har hatt ansvar for saken de siste årene var selv barn da drapene på de to små jentene skjedde.



TV 2 offentliggjør evalueringen over vår dekning av saken for å være åpne med våre seere og lesere. Vi forteller om valg og vurderinger som er gjort for å vise at vi ønsker å lære av våre feil og unngå at det skjer igjen. Vi har tidligere beklaget og sagt TV 2 ikke gjorde jobben godt nok.

Vår gjennomgang viser dessverre at vi ikke så for oss at Viggo Kristiansen kunne være uskyldig. Alt stemte med at det var han som var en av gjerningsmennene. Og den delen som ikke gikk opp; nemlig at bevisene manglet, innså vi ikke og fulgte ikke opp. Det er forskjellige grunner til det, som vi går nærmere inn på i rapporten.

Pressens oppdrag er å avdekke overgrep overfor enkeltmennesker. Det var andre enn TV 2 som avdekket justismordet, og det tok mange år før vi våknet.

Vi konkluderer med at vi skulle problematisert bevisene mer, og vi burde vært mer kritisk til politi og påtalemyndighet. Det er en unnlatelsessynd at vi nærmest hoppet bukk over alle gjenopptakelsesbegjæringene, og at vi ikke gikk skikkelig inn i saken før i 2019.

Vi må fremover jobbe mer bevisst mot forutinntatthet, og vi må i mindre grad se på rettskraftige dommer som fasit. Disse og flere andre punkter er utdypet i rapporten vår som er på totalt 80 sider.

BOMMEN: Den mye omtalte bommen inn til Baneheia, her fotografert oktober 2022. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Dette er først og fremst en evaluering hvor vi i TV 2 ser oss selv i bakspeilet og er selvkritiske. Nåværende og tidligere TV 2-ansatte har bidratt med refleksjoner jeg tror det vil være interessant for mange å lese. Vår rapport er også en del av en større evaluering flere medier deltar igjennom et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbund.

I tillegg til at vi i media må ta lærdom av saken, håper jeg spesielt at justispolitikere, politi, påtalemyndighet, dommere og forsvarsadvokater leser rapporten.

Forsvarere - fordi det er tydelig at hvilken forsvars- og åpenhetsstrategi man velger kan ha stor betydning for klienten.

Politiet - fordi mangel på åpenhet og objektiv informasjon kan føre til forhåndsdømming på et tidlig tidspunkt i etterforskningen.

Påtalemyndigheten - fordi manglende åpenhet og tilgang til dokumenter og politiets bevis i rettssaken, gjør det krevende å drive kritisk undersøkende journalistikk på bevisene.

Det har skjedd en kvalitetsheving både innen krimjournalistikk og politimetoder på 23 år, men det finnes fortsatt mange sperrer innen justis- og rettsvesenet som gjør kritisk journalistikk krevende.

Riksadvokat Jørn Maurud leder en etat som har medvirket til justismordet på Viggo Kristiansen. Han har sagt han vil snu alle steiner for at dette ikke skal skje igjen, men han er motstander av at journalister skal se påtalemyndigheten i kortene. I Sverige gjøres alle bevis og dokumentasjon tilgjengelig for journalistene når tiltale tas ut.

Domstolene - kan nok betegnes som den siste hellige kua av de norske statsmaktene. Det er så å si umulig å få dommere i tale, og journalister har liten tradisjon for å være kritiske til rettskraftige dommer. I Sverige gjøres lydopptak fra rettssalene, det skjer bare unntaksvis i Norge. Det er dermed vanskelig å vite nøyaktig hva som ble sagt, med mindre du var til stede og noterte.

Dette er mulig å endre med både politisk vilje, og en praktisering av meroffentlighet innenfor dagens regelverk.

BADEPLASS: Badebrygge i Baneheia, et område mange forbinder med den grusomme saken i 2000. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Det er vanskelig å vite om pressen hadde avdekket justismordet på Viggo Kristiansen med mer åpenhet og innsyn, men jeg er sikker på at journalister hadde avdekket flere justisfeil i Norge generelt.

Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner. Dette er nedfelt i Vær varsom-plakaten som norske redaktørstyrte medier har forpliktet seg til.

Vi har lange tradisjoner for maktkritisk journalistikk overfor både storting og regjering. Offentlighetsloven regulerer innsyn hos forvaltningen, slik at pressen kan utøve sin rolle som vaktbikkje. Å bli sett i kortene bidrar til at myndigheter og institusjoner skjerper seg, det er et kvalitetstegn for demokratiet.

Det er justis- og rettsvesenet som begikk justismordet i Baneheia-saken, men vi journalister i redaktørstyrte medier gjorde ikke jobben vår med å avdekke overgrepet overfor enkeltmennesket Viggo Kristiansen.