Dere er håpløse!

I dag har dere lenket dere fast og blokkert inngangen til Stortinget, i nok en håpløs aksjon som ikke bidrar til noe større oppslutning rundt klima- og miljøkampen.

Og det er synd fordi vi står overfor klima- og miljøutfordringer vi må løse, men skal vi klare det må vi ha folk med på laget.

Jeg tror dette er aksjoner som bare skaper frustrasjon og irritasjon hos folk, enten det er aksjoner som den foran Stortinget i dag, eller aksjoner der trafikken sperres, malerier får kastet maling på seg, statuer ødelegges eller annet unødvendig hærverk på samfunnet.

Extinction Rebellion aksjonerer foran symbolet på norsk demokrati, mens de selv er en udemokratisk gjeng som tar i bruk ekstreme metoder for å få oppmerksomhet. Extinction Rebellion stiller ikke til valg og deltar ikke i demokratiet.

Men likevel så tror de at de har en eller annen rett til å heve seg over folk sin stemme og spillereglene vi har satt for demokratiet vårt.

Norge er ikke et diktatur eller tyranni, men et av verdens mest liberale demokratier hvor ytringsfriheten står sterkt og hvor folk kan nå frem med sin sak.

Om Extinction Rebellion vil få gjennomslag for saken sin, så bør de delta i demokratiet på en fornuftig måte, slik alle vi andre gjør. Så hører jeg Extinction Rebellion, og for så vidt en del andre klima- og miljøorganisasjoner, si at det er de folkevalgte som er problemet og som ikke forstår klima- og miljøutfordringene.

Vel, det kan jo være at folk i Norge er uenig med dere, og støtter den klima- og miljøpolitikken som mange av partiene på Stortinget står for. Folk har tross alt stemt den frem ved demokratiske valg.

Men den erkjennelsen sitter nok langt inne for Extinction Rebellion å komme med.

Generasjonskontrakten

Jeg har selv vokst opp i en liten by på Vestlandet hvor olje- og gassnæringen er viktig.

Jeg har mange familiemedlemmer og venner som har jobbet eller jobber i olje- og gassnæringen.

De har vært med på å bygge det samfunnet vi har i dag, og bidrar hver dag til den velferden vi alle nyter godt av.

Ingen olje- og gassarbeider i Norge skal gå med hodet senket, men hevet.

Og vi må ikke glemme at vi i Norge har en demokratisk bruk av inntekter fra olje- og gassnæringen, i motsetning til andre diktatoriske land som også har en olje- og gassnæring. Klima- og miljøutfordringene må vi løse.

For det handler om generasjonskontrakten mellom det som har vært, det som er og det som kommer.

Klarer vi ikke å få ned klimagassutslippene, så vil det få dramatiske konsekvenser.

Konsekvenser vi allerede begynner å se. Vi må kutte utslippene, uten å stanse utviklingen.

Og jeg mener at vi ikke må omstille oss bort fra olje- og gass, men gjennom olje- og gass.

Det handler om at vi må transformere kunnskap fra olje- og gassnæringen til andre næringer, som for eksempel nye energikilder eller klimateknologi som tar oss i en mer fornybar og bærekraftig retning.

Energimiksen

Vi står også i en situasjon med en ny krig i Europa, der energi brukes kynisk som våpen, og Norge er den viktigste leverandøren av naturgass til Europa.

Norsk naturgass bidrar til at europeiske land ikke må gi etter for diktatur og tyranni, og det er viktig at Norge fortsetter å være en stabil og langsiktig leverandør i en usikker og urolig tid.

Selv om fornybare energikilder kommer til å spille en viktigere rolle i energimiksen fremover, så vil olje- og gassnæringen fortsatt være Norges viktigste næring i mange år fremover.

Da må norsk sokkel videreutvikles som energiressurs for Norge og Europa, men innenfor rammene av klimamålene vi har forpliktet oss til. Situasjonen i Europa vil også gjøre at flere land får opp tempoet i sin omstilling, og på sikt går over til mer fornybare energikilder.

Den klare oppfordringen er uansett; Engasjer deg i demokratiet om du vil ha en bedre klima- og miljøpolitikk.

Extinction Rebellion er på ingen måte noe forbilde i klima- og miljøkampen ved å ta i bruk ekstreme metoder og heve seg over demokratiet vårt.

