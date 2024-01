Den uforskammede lillebroren

For de siste årene har en 30 år lang fotballvirkelighet gradvis blitt snudd på hodet.

Dagens sjokkovergang der Gaute Helstrup ofrer en hovedtrenerrolle i Tromsø IL for å bli assistent hos rivalen i sør, er det endelig beviset på at lillebror har vokst seg større enn storebror.

Tar du med Jostein Gundersen på kjøpet, heller man bøtter av salt i et vidåpent sår som deler Nordland og Troms i to uforsonlige fotball-riker.

Spør du en TIL-supporter, er dette en utilgivelig handling fra en uforskamma og oppsternasig lillebror. Og ikke minst: Det er et brutalt svik fra to av de viktigste bærebjelkene i Tromsøs vanvittige 2023-sesong.

RIVALER BLIR KOLLEGER: Gaute Helstrup og Kjetil Knutsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Spør du en Glimt-tilhenger, så er dagens hendelser helt naturlig. Glimt har, med sine ressurser, sportslige muligheter man fortsatt bare kan drømme om i TIL. Har du store ambisjoner, så er Glimt det øverste trinnet å være på i norsk fotball om dagen. Både sportslig og økonomisk.



Det siste er riktig nok fakta.



Men det betyr ikke at det smerter mindre av den grunn.

For å forstå sinnet i Tromsø, må man spole litt tilbake i tid.

Da Glimt vant cupen i 1975, ble de hele Nord-Norges lag. Tromsø-gutten Arthur Arntzen skrev til og med biografien om Glimt-legenden Harald «Dutte» Berg. De to var de største kjendisene fra hver sin by, og et godt bilde på samholdet i nord.

OLUF OG DUTTE: Harald «Dutte» Berg fra Bodø og Arthur «Oluf» Arntzen fra Tromsø fant hverandre under den nordnorske fotballrevolusjonen på 1970-tallet. Foto: Paul Owesen,

Men så startet Glimt-nedturen i 1981.



Samtidig som Glimt gradvis sank som en stein i divisjonssystemet, begynte TIL å spille seg oppover. Og under cupfinalen i 1986 var rollene byttet. Da jublet hele Nord-Norge for TIL-seier mot gigantene fra Lillestrøm.

Rivaliseringen begynte først da Glimt rykket opp i Eliteserien i 1993. Fram til det hadde Glimt og TIL aldri vært på samme nivå samtidig.

Og etter noen år i harmoni, møttes Glimt og TIL til cupfinale i 1996. På Ullevaal den iskalde oktoberdagen i ´96 var det et tusentalls nordlendinger som gikk med skjerf med påskriften «Nord-Norge United». Den ene delen var rød. Den andre gul.

STOREBROR: Siden 1996 og fram til 2020 var TIL storebror i nord. Sigurd Rushfeldt avgjorde cupfinalen i 1996. Foto: Erik Johansen

De skjerfene finner man knapt på loppemarked i dag. De hører hjemme på fotballmuseet.



For det skapte noen dype og varige sjelesår hos Glimt-supporterne å tape mot TIL.

Da Sigurd Rushfeldt satte inn seiersmålet like før slutt, og Tromsø reiste hjem med pokalen, var det beviset på at Tromsø var blitt storebror i nord. Gutta fra Bodø hadde stått for gjennombruddet i 1975. Men nå var de endelig blitt forbigått av kollegene i nordnorges største by.

Og det smertet for de gule. Hardt.

Helt fram til 2020 var Tromsø IL lokomotivet i nordnorsk fotball.

Uten diskusjon.

Per-Mathias Høgmo, Sigurd Rushfeldt, Morten Gamst Pedersen, Ole Martin Årst, er alle produkter fra TIL som har preget norsk fotball fra slutten av 90-tallet og utover.

TIL STOREBROR: Tom Høgli var nyutnevnt kaptein da han gikk fra Glimt til TIL. Foto: Alf Ove Hansen

Og med penger fra Trond Mohn i ryggen opprettholdt TIL storebror-posisjonen i år etter år.

I Bodø var man aldri i nærheten av det Tromsø skapte av resultater og spillere. Lenge var en seier over TIL det viktigste i løpet av sesongen hvis man spilte for Glimt. Og slaget om Nord-Norge var i årevis den eneste kampen det var i nærheten av et utsolgt på Aspmyra.

Glimt levde ut lillebror-rollen i praksis.

De gangene det gikk en spiller fra Tromsø til Glimt, så var det kun de som ikke lenger var ønsket eller funnet god nok i Nordens Paris.

Motsatt vei gikk blant annet Tom Høgli – samme sesong som han hadde blitt utnevnt som kaptein for de gule. Uten at noen reagerte spesielt på det.

Men de siste årene har den sportslige oppturen til Glimt snudd opp ned på et verdensbilde som har preget to generasjoner.

Og da er det ikke rart at følelsene har blitt sterkere.

Da den tidligere Glimt-helten Trond Olsen var på prøvespill i TIL mot slutten av karrieren, så svarte materialforvalteren visst nok med å «nekte» å legge fram treningstøy for Olsen. Han var ikke så interessert i å ha en Glimt-legende i rødt og hvitt på Romssa Arena.

FIKK IKKE UTSTYR: Trond Olsen var på prøvespill i Tromsø på tampen av karrieren. Det var ikke populært. Foto: Aas, Erlend

Selv om det var humoristisk ment, så sies det at vedkommende «mattis» var glad da det ikke ble kontrakt på Lyngen-gutten.

Framveksten av sosiale medier har dessuten de siste årene drevet fram rivaliseringen mellom supporterne i nord med voldsom kraft.

Da Runar Espejord landet på Bodø Lufthavn før 2022-sesongen, startet det for alvor en gnist mellom supportergruppene som bare har blitt forsterket dag for dag.

Underveis i fjorårets sesong har det vært heftige verbale tak på X (tidligere Twitter). Og da Daniel Bassi reiste sørover i fjor sommer tok det for alvor fyr i «hatet» mellom de to nordnorske gigantene.

HOVERER: Dette har blitt et vanlig bilde av stadig mer selvsikre Glimt-supportere. Bilder som provoserer TIL-fansen på sosiale medier Foto: Beate Oma Dahle

For de som er interessert, så kan de bare sjekke X-kontoene til Morten Killenberg og Frank Amundsen. Da vil man forstå litt.

For det er noe eksistensielt med at lillebror gradvis vokser seg større enn storebror. Det er tungt å akseptere for den som alltid har vært størst. Og i det nordnorske tilfellet forsterker det reaksjonene på dagens nyheter med voldsom kraft.

TIL-supporterne raser. Tromsø-gutten Johann André Forfang bommet omtrent på hoppkanten i Innsbruck i rein frustrasjon over nyheten som kom minutter før hoppukekvaliken.

Og på gata i Tromsø kommer det fra i dag til å bli minst to grader kaldere når man nevner navnet Gaute Helstrup.

I Bodø ler de. Naturligvis.

STARTET BALLET: Bildene av Runar Espejord i gult var starten på en lang rekke av TIL-profiler som har signert for de gule i sør. Foto: Mats Torbergsen

For det sies jo at skadefryden er sterkere enn seksualdriften hos mennesker. Og i Bodø er det kort mellom de som mesker seg i den fryden i dag.

Lokalavislegenden Freddy Toresen i Avisa Nordland er en av de som har gjort sin TIL-forakt til et varemerke i spaltene. Da nyheten om at Jostein Gundersen var aktuell for Glimt kom ut før jul, var Toresen i det frydefulle hjørnet.

– Om mulig bare for å terge alle som heier på TIL. Det hadde vært en fryd. Han hadde ikke trengt å slå til i Glimt en gang. Det hadde vært euforisk og kjempeartig.

Toresen har ikke gledet seg forgjeves. Han fikk til og med Gaute Helstrup på kjøpet. Så euforien lever videre i Bodø. I Tromsø er det ditto sinne og frustrasjon.

Det er bare å glede seg til 16. mai. Da står rivalene i nord ansikt til ansikt på Aspmyra. En ting er sikkert. Det kommer til å smelle.

Nåkka inn i helsike!