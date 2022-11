«Den respektløse jyplingen er klar for den store scenen»

FÅR ENDELIG SJANSEN: Marie Davidsen er endelig med i et mesterskap for Norge. Foto: Bo Amstrup

Du er 21 år. Du spiller din første eliteseriekamp fra start, og noe av det første du gjør er å legge deg ut med to verdensstjerner.

Da har du det Thorir Hergeirsson kaller «attityd».

De fleste ville hatt litt ærefrykt når de sto ansikt til ansikt med Camilla Herrem og Tonje Nøstvold i sin debut fra start på toppnivå.

Men ikke Marie Davidsen.

Herrem og Nøstvold hadde alltid et lite ritual når Byåsen fikk sjumeterskast. Herrem hentet ballen for så å gi den til Nøstvold.

Drøyt fire minutter ut i kampen mellom Tertnes og Byåsen i januar 2014 fikk Byåsen straffekast. Herrem ville ha ballen fra jyplingen i Tertnes-målet, men det kunne hun bare glemme.

Og etter å ha ødelagt strafferitualet til de to olympiske mesterne, reddet hun like godt sjumeterskastet fra Nøstvold.

(Se video under)

Du må nesten være litt respektløs når du som stril skal slå deg opp som håndballspiller i en bergensklubb. For dem som ikke er helt inne i bergenssjargongen, så er en stril en person fra øyene utenfor Bergen, og der er det langt mellom håndballstjernene. Denne respektløsheten har fulgt Davidsen gjennom karrieren.

Etter at hun forlot Tertnes i 2019, så har hun hatt en større stjerne utenlands enn i Norge.

Hun var blant Bundesligas aller beste målvakter i sine to sesonger i Thüringer, og etter at hun kom til rumenske CSM Bucuresti har hun henvist den ene verdensstjernen etter den andre til benken.

For den rumenske storklubben leker ikke butikk. De har ambisjoner om å vinne Champions League og handler derfor fra øverste hylle.

I sin første sesong i klubben henviste Davidsen nederlandske Tess Wester og Jelena Grubisic til benken.

Foran denne sesongen ble den franske målvaktsstjernen Laura Glauser og Sveriges landslagsmålvakt Evelina Eriksson hentet til klubben. Men også de må stort sett sitte og se på Davidsen redde skudd.

Denne sesongen har hun vært såpass god at de fleste regner henne som en av Champions Leagues aller beste målvakter så langt. Og nå kan hun endelig få sin mesterskapsdebut.

Hun har gått overraskende langt under radaren etter at hun forlot Tertnes. I mine øyne har hun vært Norges tredje beste målvakt de siste sesongene, men der har ikke landslagsledelsen vært enig med meg.

Katrine Lunde har for lengst passert pensjonsalderen for håndballspillere. Selv om hun ikke ser ut til å planlegge å se mesterskap fra sofaen ennå, så er det godt å se at det kommer opp en ny målvakt som hevder seg på internasjonalt toppnivå bak henne og Silje Solberg.

Davidsen er kanskje ikke like teknisk stilren som de to andre målvaktene i EM-troppen, men hva gjør vel det når hun stopper ballen? For de fleste skudd reddes med innsiden av hodet.

Du kan være så teknisk finslepen du bare vil, men står du ikke der ballen kommer, så redder du ikke.

Davidsen er en mester i det mentale spillet mot skytter, og om utfallsteknikken ikke alltid er perfekt, så hindrer hun likevel ballen i å gå i mål.

Jeg var en gang i tiden målvaktstrener for Terese Pedersen. Hun var en håndballestetisk katastrofe. Teknisk sett ville enhver målvaktstrener avskrive henne totalt. Men hun reddet skudd. Hun sto der ballen kom og har skuffen full av EM-gullmedaljer. Så det er ikke grunnteknikken som avgjør hvem som redder flest skudd.

EGEN STIL: Terese Pedersen sto i mål i shorts og hadde en særegen teknikk. Foto: Gorm Kallestad

Jeg håper og tror vi får se den respektløse jyplingen innta den store scenen mot Sveits. Det vil være den perfekte kampen å hvile en av de to målvaktsstjernene, og la Davidsen få kjenne på nivået.

Og når vi er inne på Sveits, så følg med på midtbacken Nuria Bucher og høyrevingen Mia Emmenegger. De er begge født i 2005 og scoret fem mål hver i åpningskampen mot Ungarn. Hele seks spillere i troppen til Sveits er under 20 år. Så det gror godt i alpelandet.

Men om de er like respektløse mot etablerte verdensstjerner som det Marie Davidsen var. Det får vi se i kveld.