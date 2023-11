Den onde kongefamiliens problem

SISTE SESONG: Det er klart for siste sesong av The Crown. De første episodene er ute på Netflix nå, resten kommer i desember. Foto: DANIEL LEAL / NTB / AFP

Det er flust av dokumentarer, filmer og serier som tar for seg Dianas siste måneder, uker og timer. Alt for å få mest mulig ut av det gode ryktet den plagede prinsessen av Wales hadde.

Den mest sette må kunne sies å være filmen The Queen fra 2006. The Crown kan komme til å gå forbi den snart 20 år gamle filmen, men tv-serien har et problem i at kongefamilien demoniseres. Igjen.

Det er samme gamle reglen. Diana dør i bilulykken, prins Charles prøver å overbevise moren og faren om at de ikke kan sitte på gjerdet, men må ut til folket. I årets sesong ber han rett og slett dronningen om å virkelig være nasjonens mor.

Få sympatiske trekk

I en mer usjarmerende tone belærer han også sine foreldre om at prins Willian, som på dette tidspunktet var 15 år, må læres til å oppføre seg som en fremtidig konge. Morens død er det tidspunktet.

Ett av få tilfeller hvor serieskaperne gir dronning Elizabeth II et sympatisk trekk er når hun repliserer med at «jeg er både bestemor og dronning. Akkurat nå får førstnevnte forrang». Kongefamilien blir på Balmoral.

EKSPERT: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er TV 2s kongehusekspert. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Deretter faller skaperne tilbake i det gamle sporet med den onde kongefamilien som ikke ville støtte Diana eller folket. Det kunne vært mer fokus på hvor ukarakteristisk britisk de offentlige tårene og sorgen faktisk var, at britene gikk helt fra forstanden, sammenlignet med tidligere.

Peter Morgan, som skrev The Queen og har skapt The Crown, har nok ikke hatt lyst til å gjenta de grepene som ble gjort i førstnevnte. Gode kunstnere kopierer, men kanskje ikke seg selv. Det er dog lignende grep som ble gjort i The Queen som mangler i The Crown.

Slipper ikke unna

I filmen fra 2006 stopper dronningens bil utenfor Buckingham Palace og dronningen ser på blomsterhavet. I tv-serien kjører dronningens bil rett forbi.

Prins Philip slipper heller ikke unna. Han er den som virkelig står på den gamle linjen om at Diana ikke var kongelig ved sin bortgang, ergo var det Spencer-familiens ansvar å ordne med begravelsen. Som sant var. Men i bøkene om denne hendelsen de siste årene har det kommet frem at prins Philip hadde klare forsvarstaler for både kongefamilie og barnebarn.

Da dronningen og prinsen ankom Buckingham Palace og en dame ropte «take care of the children» snudde prinsen seg og bjeffet tilbake «that is exactly what we’ve been doing!».

Deja-vu

Det er også Philip som har den siste og mest ladede replikken i tv-serien, når kongefamilien og jarlen av Spencer går bak kisten.

Philip ber prins William se rett frem eller ned i bakken, ikke reagere på folkemengdene. Det gir et deja-vu til en av de tidligere sesongene der prins Philip går bak kistene til sin søster og nevøer og nieser. Prins Philip visste hva det tapet betød.

Rent spekulativt blir det dermed når serien for første gang bruker klipp fra virkeligheten, fra den virkelige begravelsen til Diana. Det har aldri blitt gjort før i seriens historie. Det fremstår som et billig grep for å få seere som husker den dagen til å føle litt ekstra, og virkelig minnes den sørgmodige dagen.