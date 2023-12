Den lille store mannen

Marmorhallen (TV 2): Zelenskyjs overraskelsesbesøk til Norge er nok viktig for en hardt presset norsk statsminister, men det dreier seg om liv og død for ukrainerne.

Det er ikke mye krigstrøtthet å se i ansiktet til Zelenskyj. Selv om krigen har festet seg i ansiktstrekkene til den lille mannen, oser det fortsatt energi og ukuelig vinnervilje av hele fyren.

Du kan nesten se det på Jonas Gahr Støre også. Han trives bedre som vertskap for en av verdens mest berømte statsledere enn i debatt om økte matkøer i Norge.

Støres innenrikspolitiske utfordringer med å lede landet gjennom usikre tider, blir derimot forsvinnende små når han stiller seg opp ved siden av ukrainernes president. Volodymyr Zelenskyjs kamp dreier seg om liv og død, både for ukrainerne og for Ukraina som nasjon.

TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Og etter snart to år med intens og brutal krig, foran en ny lang og kald vinter, hvor han trenger støtte fra sine venner og allierte mer enn noen gang, så møter den ukrainske presidenten motstand.

Hos flere venner og allierte følges ikke de varme støtteerklæringene opp med handling på samme måte som tidligere i krigen. Zelenskyj ankom Oslo rett fra USA. Der borte vikles støtten til Ukraina inn i innenrikspolitikk og grensetiltak mot Mexico, noe som har ført til en fastlåst politisk situasjon i Kongressen. Blant EU-landene er det Ungarn som nøler med å stemme gjennom en ny helt avgjørende tiltakspakke for ukrainerne.

GOD S: Smil, håndtrykk og klemmer ble utvekslet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Interessen og oppmerksomheten rundt Zelenskyjs forsvarskrig er nok noe dalende i den offentlige samtalen i Europa og USA. Ukrainas skjebne er delvis overskygget av de grufulle bildene og menneskelige lidelsene på Gaza. Vi har dessuten våre egne bekymringer, med dyrere boliglån, galopperende matvarepriser, strømkrise og så videre.

Vi opplever kanskje en krigstrøtthet. Krigen kan dessuten se ut til å ha stagnert noe for alle oss som ikke følger dette tett. Det har vært skuffende lite bevegelse av frontlinjen dette året. Men krigen har ikke tatt pause. Tvert imot. Den foregår med like sterk intensitet som i dagene etter den dramatiske invasjonen 24. februar 2022.

Putin har rigget om Russland til en krigsmaskin. En tredel av det russiske statsbudsjettet for neste år skal brukes på å produsere krigsmateriell. Det er ingenting som tyder på at krigen er i ferd med å stoppe opp. Og dødstallene er ikke til å fatte. Flere hundre tusen mennesker har allerede mistet livet, inkludert flere titall tusen sivile ukrainere.

INN I VARMEN: Støre og Zelenskyj fotografert sammen tidligere onsdag. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Zelenskyjs besøk er derfor viktig å mange måter, ikke bare sikre økonomisk og militær støtte til motstandskampen.



Han minner oss alle om at Ukrainas forsvarskamp ikke bare er en kamp for Ukraina, det er en kamp for frihet og demokrati i Europa.

Vi er oss selv nære nok. Men krigen i Ukraina er allerede skremmende nært. Vinner Russland, kommer den enda nærmere.