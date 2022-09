Demonstrativt frakoblet

UNDER PRESS: President Vladimir Putin unngår å snakke om krigen i Ukraina, men nå når den russiske invasjonshæren kollapser, står han foran noen vanskelige valg. Foto: Valerij Sjarifulin/ NTB

WASHINGTON D. C. ( TV 2): Mens russiske soldater flyktet hals over hode fra de fremrykkende ukrainske styrkene sist lørdag, var Russlands sterke mann opptatt med noe helt annet enn krig.

Han var med på den offisielle åpningen av Europas største pariserhjul i en av Moskvas parker.

Den 140 meter høye konstruksjonen er ifølge presidenten et betydningsfullt bidrag til russernes ve og vel.

LANGT FRA SKYTTERGRAVENE: Moskvas borgermester Sergej Sobjanin og Russlands president Vladimir Putin under åpningen av Europas største pariserhjul som er bygget i parken VDNKh sist lørdag. Foto: Gavriil Grigorov / NTB.

– Det er svært viktig at folk har en mulighet til å slappe av med familie og venner, sa Putin, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Demonstrativ frakobling

Putin synes å ha distansert seg fra blodbadet han har startet i Ukraina på en nærmest demonstrativ måte.

Det har bidratt til at også russere flest er i ferd med å miste interesse for krigen, som i Russland ikke engang er lov å kalle en krig. Den spesielle militæroperasjonen er den offisielle betegnelsen på det som så langt kan ha kostet over 40.000 russiske soldater livet.

Hele 48 prosent av russerne sier på en fersk meningsmåling at de ikke følger med på hva som skjer i Ukraina.

Det passer helt utmerket for ledelsen i Kreml.

Bloggeropprøret som sprer seg på meldingstjenesten Telegram, kan imidlertid bidra til å endre dette og samtidig fremtvinge noen ubehagelige valg for Putin.

SLÅR TILBAKE: Ukrainske soldater feirer gjenerobringen av grensebyen Hoptivka lørdag. Foto: Det ukrainske forsvaret /NTB.

Virkeligheten snudd på hodet

I Kreml jobber de akkurat nå med brannslukking for å kjøpe seg tid.

Pressekonferanser og offisielle uttalelser fra forsvarstoppene i Moskva tegner et bilde av begivenhetene som ikke engang de mest ihuga Putin-lojalister klarer å tro på.

Propaganda-narrativene som presenteres er av godt, gammelt merke.

Svart blir til hvitt, salt til søtt og nederlag til taktiske beslutninger som skal fremskynde den endelige seier.

Det må antas at Putin selv vet hva som faktisk foregår, og skjønner at frontlinjene i Kharkiv faktisk har kollapset under presset fra en motstander som var mye sterkere enn han hadde forestilt seg.

Hans neste trekk for å redde ansikt, vil bli å finne hoder som kan rulle.

Militære ledere som ikke har gjort jobben sin og som er klare for utskifting.

VANSKELIG: De dårlige nyhetene må ha stått i kø under president Vladimir Putins møte med det russiske sikkerhetsrådet sist fredag. Foto: Gavriil Grigorov / NTB.

Ikke råd til flere tap

Men etter dette har ikke Putin råd til flere nederlag.

Det nærmest unisone kravet fra krigsbloggerne, hvis kritikk trolig gjenspeiler følelsene til store deler av offiserskorpset, er å ta silkehanskene av, erklære full krig og iverksette mobilisering.

Men et slikt trekk vil også trekke krigen frem i rampelyset, og utvilsomt være svært upopulært i befolkningen.

Det samme vil en krig som trekker ut i tid være, i og med at stadig flere russiske familier vil måtte begrave sønner og fedre drept i en konflikt som ingen lenger husker hvorfor startet.

KOLLAPS: Havarerte russiske stormpanservogner i Kharkiv-regionen. Den ukrainske motoffensiven har så langt gjenerobret over 3000 kvadratkilometer fra de russiske okkupantene. Foto: Det ukrainske forsvaret / NTB.

Selv om russisk presse er underlagt streng statlig sensur og landet ikke har opplevd et fritt og rettferdig valg på over 20 år, fins fortsatt sosiale medier som har vist seg langt vanskeligere å kontrollere.

Hvis misnøyen griper om seg denne vinteren, kan veien være kort til at jobben står på spill for Putin.

Eskalere for å de-eskalere

Det russiske forsvaret har en plan for situasjoner som dette.

Doktrinen er kjent som «eskalering for å de-eskalere» og åpner for å bruke atomvåpen i en begrenset målestokk for å stanse en fiende som overskrider Russlands konvensjonelle forsvarsevne.

Dette har også den ukrainske ledelsen tatt innover seg, etter hvert som de påfører de russiske okkupantene stadig nye nederlag på slagmarken.

– Under visse omstendigheter er det en direkte fare for at de russiske væpnede styrker tar i bruk taktiske atomvåpen, skrev forsvarssjef Valerij Zaluzjnij i en artikkel publisert forrige uke.

Et slikt skritt vil selvsagt være svært risikabelt, men heies frem av russiske kommentatorer og bloggere som nå krever at Ukraina bombes tilbake til steinalderen.

TOK STRØMMEN: Russiske kryssermissiler rammet søndag kveld både kraftverk og vannforsyning i Kharkiv. Foto: Jevhen Titov / NTB.

Infrastruktur rammes

Det massive russiske rakettangrepet mot kritisk infrastruktur i Kharkiv denne helga viser at ideen om å skremme en motstander til forhandlingsbordet med overveldende ildkraft, lever i beste velgående i Kreml.

Viktigere enn noen sinne er det derfor at Vladimir Putin forstår hva slags motsvar som vil komme fra verden dersom han benytter enda kraftigere våpen mot ukrainske sivile.

Mye tyder på at den russiske lederen ikke trodde på advarslene han fikk før den innledende invasjonen av Ukraina 24. februar.

Vesten bør nå hjelpe ham å rydde all tvil side om konsekvensene, i dette som kan bli krigens farligste fase.