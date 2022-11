Demokratene i trøbbel

To dager før det viktige mellomvalget i USA fortsetter pilene å peke oppover for Republikanerne. I senatsvalget viser TV 2s vektede snitt av de siste meningsmålingene at Demokratene er på defensiven i flere av de sju vippestatene.

Siden de to partiene er fordelt med 50 seter hver i Senatet i dag, er utgangspunktet enkelt: Det partiet som "flipper" flest seter på tirsdag, vinner.

Som oversikten over viser ligger Republikanerne i dag an til å flippe to seter mens Demokratene ligger an til å flippe ett. Det betyr republikansk seier med 51 mot 49 seter.

– For Demokratene er det en trøst at det er så jevnt i Georgia. Det skal altså ikke så mye til at dette setet forblir blått, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

I så fall vil stillingen mellom partiene være utlignet.

Som kurven over viser har demokraten Raphael Warnock og republikaneren Herschel Walker hatt tilnærmet samme oppslutning på meningsmålingene i ukevis. Det er ikke mulig å få øye på noen trend.

– Og på toppen av dette ligger det an til omvalg i Georgia i desember, hvis ingen av kandidatene får 50 prosent, legger Terje Sørensen til.

Med andre ord: Hvis tabellen over slår til må vi vente til desember før vi vet hvordan det ender. I mellomtiden vil stillingen i det nye Senatet være 50 republikanere og 49 demokrater.

Hvis senatet skal bli avgjort på valgkvelden må det altså skje noe mer med tabellen.

– Det mest nærliggende er at Demokratene ikke klarer å "flippe" Pennsylvania, sier Sørensen.

– Der er det en helt klar trend på gang.

SLITER MED Å SNAKKE: John Fetterman (D) er fysisk svekket og sliter med å holde på forspranget i valgkampen i Pennsylvania. Foto: WIN MCNAMEE

Den slag-rammede demokraten John Fetterman har gradvis mistet mer og mer av sitt forsprang. Det er slett ikke umulig at Mehmet Oz klarer å ta igjen den opprinnelige favoritten de siste dagene.

– I så fall blir veien til seier for Demokratene lang, sier Sørensen.

Da må Demokratene ikke bare vinne et omvalg i Georgia. De må snu trenden et annet sted i tillegg.

Da kan vi kaste blikket på Wisconsin, der den sittende republikaneren Ron Johnson kjemper hardt for å beholde sitt sete. Han utfordres av Demokraten Mandela Barnes. Ledelsen er bare på 2,2 prosent.

– Det er jevnt i Wisconson, men Barnes har ikke ledet på noen av målingene siden midten av september, sier Sørensen.

– To dager før valget er det helt klart "fordel Republikanerne", legger han til.

DUELL I WISCONSIN: Ron Johnson (R) har en knapp, men konsistent ledelse på Mandela Barnes (D) Foto: Morry Gash

Større forsprang i Representantenes hus

Mens spenningen er stor i Senatet, virker ting mer avklart i Representantenes hus. Republikanerne har ledet klart hele valgkampen.

Men nå butter det mot, sier Terje Sørensen.

– Det virker som at 240 mandater er et slags tak for republikanerne. Når de kommer så høyt virker det som at velgerreservene er tatt ut, sier han.

Han ser ikke bortf fra at Demokatene kommer til å plukke en del seter i sluttspurten.