«De vet ikke at det er ulovlig»

VOLD: Fagforbundet ønsker mer kompetanse blant skole- og barnehageansatte for å hjelpe barn som utsettes for vold i hjemmet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Én av fem barn har opplevd det, men mange er ikke klar over at det er ulovlig, skriver Helene Skeibrok i Fagforbundet.

Redd Barna oppgir at én av fem barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet. Det vil si at i en barnehage med 50 barn, så er det 10 av dem som opplever å bli slått, sparket eller en annen form for vold. På en skole med 200 barn, så er det snakk om 40 barn.

Ansatte i barnehage og skole må ha mer kompetanse om hvordan de kan hjelpe disse barna med å sette ord på hva de opplever.

NESTLEDER i Fagforbundet, Helene Skeibrok. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

De høye tallene på barn som opplever psykisk og fysisk vold, stor utrygghet og vanskelige forhold i hjemmet overrasker mange. Vi fleste kjenner noen som utøver eller lever med vold, men vi vet det bare ikke. Og ikke la det være noen tvil, det skjer i alle samfunnslag.

Å leve i et hjem preget av vold har store konsekvenser for barna. Mange sitter igjen med traumer som fører til psykisk uhelse som påvirker konsentrasjonen, læringa og skolenærværet.

Mange av disse barna vet ikke at det de opplever er ulovlig. De føler både på skam og skyld. Derfor er det mange som ikke sier ifra, og som en konsekvens ikke får den hjelpa de skal ha.

Vold i nære relasjoner bør være en naturlig del av læreplanene på skolen og rammeplanen for barnehagene. Ansatte i barnehagene og skolene må sikres nødvendig kompetanse på hvordan snakke med barna om dette, og ikke minst hvordan de kan observere og følge opp barn som de mistenker er utsatt for vold.

Barn som vokser opp i et voldelig hjem lærer ikke hjemmefra at dette er ulovlig; nettopp derfor er arbeidet i barnehage og skole utrolig viktig, slik at flere barn finner ordene de trenger for å kunne si ifra.

Norge har de siste månedene vært preget av flere partnerdrap, og også her har flere barn vært rammet. Vi må gjøre alt vi kan for at barn skal få en trygg og god oppvekst. Det er et vanskelig tema, men vi alle må ta et ansvar. Vi må tørre å snakke åpent om temaet der barna er, i barnehagen og i klasserommet.

Tenk å være liten å vite at det er flere voksne som vet hva som skjer i hjem som deres. Likevel gjøres det ingenting. Sies ingenting. Da er det vel greit da?