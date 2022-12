De okkupertes flagg

Marokko har hevet det palestinske flagget høyt i VM. Men Marokko okkuperer selv et land og et folk som har lidd i flere tiår under denne okkupasjonen. Og en av deres viktigste allierte for å beholde kontrollen over de okkuperte områdene, er Frankrike.

SYMBOL: Marokko har ofte hentet frem det palestinske flagget etter kampene i VM. Men landet okkuperer selv et land og et folk med et lignende flagg. Foto: IBRAHEEM AL OMARI

Marokko feirer avansement til semifinale. De har slått ut stormakten Portugal. De har slått ut Cristiano Ronaldo. Det blir ikke noe VM-trofé på det 37 år gamle klubbløse fotballikonet. Askeladden Marokko ble for sterke.

MIna Finstad Berg, TV 2s sportskommentator. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

For første gang i historien skal et afrikansk land spille semifinale i VM. Det er en viktig milepæl med enorm verdi. Mens Cristiano Ronaldo og hans lagkamerater gråter sine bitre tårer, vaier det palestinske flagget blant Marokkos spillere og supportere.

Det palestinske flagget har blitt et slags felles kampbanner for hele den arabiske verden i løpet av VM. De benytter anledningen til å sette fokus på den palestinske kampen mot israels okkupasjon. Det rommet har åpent seg nettopp fordi vi for første gang har et VM i Midtøsten. Både tilreisende palestinere, lokale supportere fra regionen og spillere har grepet den muligheten med åpne armer.

Men det finnes også et annet flagg. Et flagg du sannsynligvis aldri får se i løpet av dette mesterskapet. Det er nesten helt identisk med det palestinske flagget. Den eneste forskjellen er en rød stjerne og en rød halvmåne. Også dette flagget tilhører et okkupert land og et folk som lider under mange tiår med okkupasjon. Det er flagget til Vest-Sahara, Afrikas siste koloni. Og det er Marokko som er okkupant.

Flagget til Vest-Sahara. Foto: LOUAFI LARBI

Marokko har okkupert store deler av Vest-Sahara helt siden Spania trakk seg ut på 70-tallet. Marokkanske myndigheter har blant annet bygd en mur gjennom hele territoriet, dekket av landminer, piggtråd og artilleri. Muren skiller de marokkanskokkuperte områdene fra de områdene som kontrolleres av den saharawiske frigjøringsbeveglsen Polisario. Det er det nest lengste forsvarsmuren i verden, kun slått av Den kinesiske mur.

Flertallet av den lokale saharawiske befolkningen har måttet flykte til Algerie. Her lever de i store flyktningleirer, og siden 70-tallet har vi fått flere generasjoner som har vokst opp og levd hele livet i disse flyktningleirene. Rundt 200 000 saharawiere lever nå i flyktningleire ved den algeriske byen Tindouf. Forholdene i disse leirene er beinharde og befolkningen der er helt prisgitt internasjonal bistand. Siden pandemien startet har forholdene blitt drastisk verre.

FLYKTNINGER: Dette bildet fra 2016 viser to sahrawiske kvinner i flyktningleiren Smara i Algerie. Foto: FAROUK BATICHE

Verken FN, Den internasjonale domstolen i Haag, EU-domstolen eller norske myndigheter anerkjenner Marokkos råderett over Vest-Sahara. De er alle tydelige på at Vest-Sahara ikke er en del av Marokko, til tross for Marokkos mange tiår lange okkupasjon.

I Norge har det lenge vært bred tverrpolitisk enighet i dette spørsmålet. Helt siden 2007 har norske myndigheter frarådet norsk næringsliv å drive med aktivitet i de okkuperte områdene, blant annet fordi man ikke vil risikere å legitimere situasjonen i Vest-Sahara. Hele det politiske spekteret i Norge, fra Rødt til FrP er enige om at vi ikke anerkjenner Marokkos annektering av Vest-Sahara. Likevel er det en konflikt de færreste nordmenn har hørt om.

I 1991 ble det innledet en våpenhvile i Vest-Sahara, der en av forutsetningene var at man skulle gjennomføre en folkeavstemning for å la folket bestemme om Vest-Sahara skulle bli en del av Marokko eller om de skulle bli selvstendige. Drøyt tretti år senere er denne folkeavstemningen fortsatt ikke gjennomført.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner melder om omfattende forfølgelse av saharawiske aktivister. Det rapporteres om tilfeller av vilkårlige arrestasjoner, tortur og seksualisert vold. Kandidater som støtter uavhengighet har ikke lov til å stille til valg i de marokkansk-okkuperte områdene. Journalistikk som utfordrer Marokkos territoriale integritet er ikke tillatt, og journalister som utfordrer dette risikerer fengsel. Organisasjoner som fronter Vest-Saharas selvstendighet er ikke tillatt.

Helt siden 1991 har FN hatt en egen fredsstyrke som skal følge opp folkeavstemningen, men Marokko har trenert prosessen i tre tiår. Med god støtte fra sine gamle allierte i Frankrike.

FNs fredsbevarende operasjon i Vest-Sahara har ikke tillatelse til å rapportere inn menneskerettighetsbrudd de observerer. Det er unikt at en slik fredsbevarende styrke ikke har rett til å rapportere om brudd på menneskerettighetene. En av grunnene er at Frankrike blokkerer alle forslag i FNs sikkerhestråd om å gi disse styrkene lov til å rapportere de overgrepene de er vitne til.

Derfor får vi neppe se franske spillere veive med Vest-Saharas flagg hvis Olivier Giroud og co vinner i kveld. Og de marokkanske spillerne vil aldri finne på å stå opp for saharawienes rettigheter på samme måte som de gjør for palestinerne.