Ingen kan vel ha unngått å ha fått med seg reaksjonene som raser i kjølvannet av en viss skjønnhetsklinikk som har lansert sin åpning med tre plettfrie damer som blikkfang. Og nå forteller nyhetene at trioen Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rydjord har trukket seg fra samarbeidet med Nomi AS etter at de har vært utsatt for en klagestorm.

Men tror noen av dere at dette med skjønnhetsklinikker og å «hjelpe» kvinner med utseendet er noe nytt, eller at det er bare på Frogner at panner løftes og underliv strammes?

Da må dere tro om igjen. Det er derfor jeg mener at denne debatten bør løftes videre.

De hadde skjønt det

De tre kjendiskvinnene, som nylig åpnet en stor ny skjønnhetsklinikk, hadde jo skjønt det. Og bakmennene deres, som står som eiere av dette nye skjønnhetskonseptet, som skal løse ethvert kvinneproblem, iallfall så lenge det er noe som dreier seg om tegn på aldring og levd liv.

Vi kan irritere på oss enda flere rynker ved å hisse oss opp over denne klinikken, som egentlig bare er enda et symbol, og et symptom, på en tid og et samfunn som i så sterk grad forherliger det perfekte, ubesudlede, og ikke minst det som gir oss tro på at ungdomskilden finnes.

Det som kanskje overrasker meg i denne brennhete saken, er at noen tilsynelatende tror at det bare er denne kvinnetrioen som presser på oss all denne botoxen, løftene og lovnaden om et «stramt» liv. Og selvsagt gjør de det, når de prøver å overbevise om at det meste kan fikses, i skjønnhetens, og til og med i kvinnehelsens navn.

En trend over mange år

Men, og et ekstra men, dette er en utvikling og en trend som har foregått over mange år nå, og som har smøget seg gradvis inn, og i bokstavelig forstand under huden på oss over lang tid.

Jeg tror kanskje at den enorme reaksjonen vi ser rundt denne aktuelle saken kan ha noe å gjøre med de tre sin ubeskjedne presentasjon av estetiske behandlinger og fiksing, som noe normalt, som de bare vil videreutvikle, og selvsagt tjene penger på. I tillegg til at de blander begrepet «kvinnehelse» inn i dette skjønnhetsuniverset sitt.

Så det skal de ha: De er ærlige og åpne på at dette er vanlig og allerede normalisert for mange. Men de aller fleste tør ikke si høyt at de drar til klinikken for å sprøyte Botox i pannen, Restylane i overleppen, eller stramme slapp hud her eller der.

Påtrengende overalt

Jeg er opptatt av å skille mellom det som er den enkeltes personlige valg, og hva som faktisk er et samfunnsanliggende.

Om en bekjent, eller hvem som helst andre, velger å bruke pengene sine på et kosmetisk inngrep, så har jeg ikke noe med det. MEN, om jeg er nødt til å bli pådyttet reklamer på mobilen eller gjennom reklamer i det offentlige rom, som forteller meg at jeg ikke er fin nok, og at det kan «løses», det er da at det blir et helt annet tema!

Og det har blitt stadig mer påtrengende, overalt, dette budskapet om at aldring er stygt og uønsket, eller noe vi ikke skal godta og som vi bør endre på.

Det er enormt sterke krefter som forteller oss at naturlige aldringstegn bør bekjempes. Og det er klart vi blir påvirket av det! Det kjenner jeg på selv.

Det blir absurd

Men hva er det dette dreier seg om? Det er jo ofte litt tøft å se rynkene bli flere, huden bli slappere, og at musklene blir mindre.

Når skal man liksom si at nok er nok da, og slutte å kjempe mot rynkene og «forfallet»? Kari Løvendahl Mogstad

Og jeg tror det ligger mye vemod og en slags sorg forbundet med aldring og erkjennelsen av forgjengelighet, som denne fiksetrenden utnytter for alt det er verdt.

For det blir jo egentlig ganske absurd, dette å tro at man kan pynte seg bort fra aldringen som kroppen går gjennom. Når skal man liksom si at nok er nok da, og slutte å kjempe mot rynkene og «forfallet»?

Skal man sprøyte inn og løfte opp til man blir gammel, eller er dette forbeholdt årene man er midt i livet, og er midt i disse naturlige, men også brutale endringene? Er det greit å la rynkene synes når man er 60? 70?

Det tror jeg ingen har svaret på, så dette markedet er jo egentlig uendelig. Men det er jammen følelsen av å aldri være fin nok også.

Det har blitt «mainstream»

«Det må være opp til den enkelte» er gjerne en saying vi bruker. Og det gjelder også her. Men jeg syns det er viktig å løfte opp diskusjonen om hvorfor det har blitt så «mainstream» å fylle her og fikse der. Det gir sikkert et velvære for noen, å føle seg mindre preget av tidens tann.

Lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad

Men det er en både kortvarig og falsk glede på mange vis, for man kan bare ikke reversere aldring, eller gå motstrøms mens årene går. Det er også nok av eksempler på at pannen er glatt, mens man ikke får gjort så mye med foldene på halsen eller aldersflekkene på hendene.

Selv om klinikker som den vi vet, sikkert kan fikse det også, om man har gryn nok.

Hva med den yngre generasjon?

Sist, men ikke minst syns jeg det må være lov til å stille seg spørsmål om hva dette gjør med vår yngre generasjon, og hvilken betydning det har for den misnøyen som vi vet at barn og unge har med kropp og utseende.

Hvordan kan vi med troverdigheten i behold stå ansikt til ansikt med vår egen datter, og si at hun er bra nok og fin nok, om vi samtidig fyller og fjerner våre egne misnøyer med utseendet vårt? Vi er våre barns aller viktigste rollemodeller, dette er noe vi bør ta med i vurderingen, når vi tenker å glatte over livsmerkene våre.

Vi vet også noe om at det å fjerne den naturlige mimikken i ansiktet, påvirker vår interaksjon med andre, og til og med vår evne til empati. Hvordan det kan komme til å påvirke den livsviktige kommunikasjonen mellom mor og spedbarnet hennes, om kvinner i stadig yngre alder fikser og strammer, er vondt å tenke på.

Løft diskusjonen!

Vi får ikke stoppet denne drømmen om å stagge aldring, eller aktørene som hiver seg på denne lukrative trenden. Men vær så snill å bli med og løfte tematikken opp et hakk, og reflektere høyt om det er noe vi sammen kan eller bør endre med verdisettet vi baserer samfunnet vårt på, som gjør at slike løsninger blir så viktige for så mange.

Og kvinnehelseperspektivet i denne opphetede diskusjonen; ja det må bli i en annen kronikk!