De gråter i bilen – på Ap sin vakt

Vi har stø kurs mot et todelt helsevesen. Et tilbud for de rike, og et for oss andre. Nå må Kjerkol tråkke på bremsen.

FRYKTER: Stortingsrepresentant frykter at vi får et todelt helsevesen fremover, et for de rike, og et for alle andre. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vi kan ikke senke ambisjonene i helsetjenesten uten å sette foten ned for private kommersielle aktører. Da ender vi med et todelt helsevesen.

Sykepleierne i eldreomsorgen gråter i bilen etter vakt, jordmødrene flykter fra sykehusene og fastlegene kaster inn håndkleet.

Imens har helsepersonellkommisjonen levert sitt arbeid om hvordan utfordringene i helsevesenet skal løses i en tid der flere vil trenge hjelp, samtidig som det vil bli vanskeligere å finne folk til å gjøre jobben.

Et helsevesen for de rike, et for de andre

Kommisjonen konkluderer med at det må prioriteres hardere og kuttes i unødvendige undersøkelser og behandling.

Det er kanskje nødvendig.

REAGERER: Seher Aydar i Rødt mener Ap er i ferd med å skape et todelt helsevesen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Men om vi ikke samtidig gjør noe for å regulere den eksplosive veksten i kommersielle helsetjenester er vi på en motorvei til et todelt helsevesen.

Et helsevesen der de med god råd kan få alt de peker på, mens de andre må ta til takke med et minstemål av hjelp.

Og om vi samtidig skal klemme mer ut av hver enkelt ansatt, er veien fra offentlig til privat kort for mange helsearbeidere. Vi kommer til å miste enda flere folk.

Forsvinner til privatklinikk

Vi ser det allerede. Oslo Universitetssykehus mangler jordmødre og vil rasjonalisere. Da velger de å legge ned den eneste avdelinga som ikke har hatt problemer med å rekruttere, nemlig ABC-enheten på Ullevål.

Resultatet er at erfarne, kunnskapsrike jordmødre slutter. Nå starter de en privatklinikk.

Det mest populære fødetilbudet i Oslo blir nå tilgjengelig kun for dem som har råd.

ABC-ENHETEN: ABC-klinikken legges ned. Over halvparten går til det private. Foto: Mina Rise / TV 2

I en tid barselbrølet er umulig å overhøre, er det helt bakvendt å føre en politikk som slanker det offentlige for enda flere jordmødre.

Ventelistene vokser

Både i kommunehelsetjenesten og på sykehusene over hele landet ser vi at helsearbeidere slutter i de offentlige tjenestene fordi arbeidsbelastninga er for stor. Samtidig rekrutterer kommersielle helsepersonell aggressivt.

I Helse-Nord må de spare penger og tygger seg inn på de ansattes arbeidsvilkår. Samtidig åpner det kommersielle selskapet Aleris store privatsykehus i både Tromsø og Bodø. De står klare til å hente inn slitne sykehusansatte.

Bents mor døde av feilmedisinering

Over hele landet vokser ventelistene i psykisk helse fordi psykologene slutter i helseforetakene på grunn av høyt tidspress og mye administrasjon.

De kommersielle henter dem inn – for de som kan betale selv. Dr. Dropin reklamerer med at deres leger har tid til familie og fritid samtidig som fastlegene kjemper for en arbeidsuke på mindre enn 60 timer.

Fødeavdelingene sliter med å få jordmødre nok til å sikre forsvarlige fødsler. Privat kan du få en kvalifisert jordmor til å gi deg en 3D-ultralyd i farger.

Det handler om trygghet

Folk står månedsvis i kø for å få utredning for invalidiserende magesmerter på sykehusene, men privat kan friske folk få en ultralydsjekk av alle organer utført av radiolog på dagen.

Hos Dr. Dropin kan du få hver eneste føflekk på kroppen gransket selv om ingen av dem har noen tegn på kreft.

Trenger du botoxinjeksjon i nakken for å behandle migrene må du vente, men skal du fjerne rynker i panna er det klinikker på hvert gatehjørne klare med botoxbehandling.

På Arbeiderpartiet sin vakt svekkes den offentlige helsetjenesten mens de kommersielle er i eksplosiv vekst.

I en tid forskjellene øker, er det ekstra viktig å styrke det offentlige helsevesenet som alle kan ha tilgang til, uansett hva de har på konto og hvor de bor.

Det handler om tryggheten til befolkninga.

Tråkk på bremsen, Kjerkol!

Kjerkol gjentar ofte at kampen mot de private kjempes gjennom å styrke den offentlige heletjenesten.

Etter å ha hørt helsepersonellkomiteens dystre spådommer er det vanskelig å tro på at det er en vinnerstrategi.

BREMS!: Nå må Helseminister Ingvild Kjerkol tråkke på bremsen, mener Rødt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Den eksplosive veksten i private helsetjenester har satt oss i den paradoksale situasjonen.

Det offentlige mangler folk til å sikre nødvendige tjenester til befolkninga, samtidig som tilbudet om unødvendige helseundersøkelser i det private aldri har vært større.

Når vi mangler helsepersonell må vi sikre at de vi har brukes best mulig for å sikre nødvendige helsetjenester, ikke at tilbudet styres dit det er penger å hente.

Helsevesenet kjører i full fart mot en amerikanisering.

Det er helseministeren som har foten på bremsen – nå må hun tråkke den ned.

