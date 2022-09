De er ute etter sparekontoen din

Hvis ikke rynkene skal skjules, så skal leppene pumpes og øynene løftes.

Hver eneste dag bryter en eller flere klinikker norsk lov i sin markedsføring på sosiale medier.

Det er samfunnet vi lever i

Jeg kontakter, kommenterer og henviser til lovverket til de klinikkene det gjelder, og blir til gjengjeld møtt med sensur og blokkering.

I de tilfellene hvor jeg får et svar er svaret som oftest at «alle andre gjør det, så hvordan kan dette være ulovlig?». Noen ganger blir jeg også truet, men trusler har aldri fungert på meg.

Det handler om hvilket samfunn jeg ønsker å leve i og hvilke standarder vi skal ha for alle de unge som får hele verden plassert i hendene sine gjennom mobiltelefonen.

Det handler om psykisk helse og om økonomi. Og ikke minst handler det om rettferdighet. Hvis jeg skal få bot for å kjøre aggressivt og for fort i trafikken så skal skjønnhetsklinikken få det samme for å markedsføre seg ulovlig.

Hvordan hadde man reagert om voksne og barn mottok alkoholreklame i feeden, sendt fra et norsk selskap? Eller sigarettreklame? Og uten at dette ble fulgt opp godt nok fra myndighetenes side?

Fritatt fra norsk lov

Så hva sier regelverket? Først og fremst at i all reklame som kan sees eller høres av barn under 18 år skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlig godtroenhet.

Det betyr at hvis en klinikk legger ut reklame om skjønnhetsbehandlinger åpent på feks Instagram og et barn ser denne reklamen ved en tilfeldighet så er den ulovlig.

Du kan jo spørre deg selv: Har du sett reklame for Botox på TikTok? Har du som er under 18 år mottatt Instagram-reklame eller TikTok-videoer fra en skjønnhetsklinikk som pusher filler-reklame, botoxreklame, ulike inngrep – og viser hvordan trådløft ved øynene fungerer, uten at du følger klinikken? Det er ulovlig reklame.

Det står nedskrevet i ulike lovverk, og det er tre ulike tilsyn som skal følge opp brudd på disse. Overraskende nok så skjer det veldig lite.

Skjønnhetsbransjen virker å være fritatt norsk lov, men det er de jo ikke. Derfor må forbrukeren på ballen, for å sette press på de tilsyn som er satt til å overvåke det jeg har gjort på eget initiativ de siste åtte årene.

Vi må beskytte barna

Reklame om skjønnhetsbehandlinger er sjelden god påvirkning og sjelden har barn under 18 år fått den erfaringen som kreves for å ikke bli påvirket av innholdet.

Norge har en særlig beskyttelse av barn i Markedsføringsloven paragraf 19. Jeg mener Forbrukertilsynet ikke har evnet å følge den opp. Hvorfor skal vi godta det?

Markedsføringsloven trådte i kraft i 2009. Alle som driver seriøst i 2022 burde satt seg inn i lovverket Jeg har klart det, og jeg er ikke genierklært. Her lukter det ansvarsfraskrivelse lang vei.

Når klinikkeieren danser med sprøytespissen til musikk som trender på TikTok og bruker humor som virkemiddel, er det saklig? Nøktern? Forsvarlig?

I forskriften står det beskrevet hva et kosmetisk inngrep er. Det er plastikkirurgiske inngrep i hud og underhud hvor kosmetiske hensyn er en avgjørende indikasjon for inngrepet. Videre står det at det er forbudt å markedsføre kosmetiske inngrep med pre- og postoperative bilder, eller mer folkelig skrevet «før- og etterbilder».

Det er galskap

Bransjen snakker høyt om at de ønsker å være seriøse, men noe av det mest useriøse jeg kan komme på er en næringslivsaktør som bryter dette lovverket jeg har henvist til.

Jeg har mistet all tillitt til at denne bransjen vil «hjelpe» norske, i hovedsak kvinner, med «problemer» de måtte ha. Jeg er overbevist om at vi kvinner ikke hadde hatt noen som helst problemer med sinnarynker, smilerynker, aldringstegn eller smale lepper hadde vi ikke blitt hjernevasket gjennom kontinuerlig og ulovlig reklame for det motsatte.

At sykepleiere tar sin utdanning til det private markedet for å tjene mer penger, burde også være et varseltegn for oss forbrukere. Dette er milliardindustri.

Denne bransjen er ute etter sparekontoen din. De har kanskje ansatte og eiere som er utdannet til å ta seg av syke personer, men i denne jobben er de dessverre med på å gjøre friske folk psyke.

Nå må noen slenge Norges Lover inn klinikkdørene og sørge for at de blir lest, fulgt eller at det får konsekvenser. Bransjen bør i det minste ikke ha noen utfordringer med å betale eventuelle bøter.