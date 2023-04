Dårlige nyheter for Klaveness

Danmark støtter ikke Lise Klaveness sitt kandidatur til UEFA-styret. Det burde egentlig komme som et kjempesjokk, men jeg er ikke overrasket. Den danske fotballpresidenten har lenge vist at han ikke er på lag med Lise.

De nordiske landene har lenge stått samlet både i UEFA og FIFA. Norden var helt sentrale da Aleksander Čeferin første gang ble valgt til UEFA-president, og har alltid hatt tradisjon for å samarbeide tett og koordinert. Nå har imidlertid den tidligere så solide nordiske alliansen slått sprekker.

Norden snakker ikke lenger med én stemme. Det er dårlige nyheter for Lise Klaveness sitt kandidatur og for NFF sine visjoner om å bidra til endring i både UEFA og FIFA.

Pinlig øyeblikk

Et av de pinligste og mest absurde øyeblikkene på forrige UEFA-kongress var da den danske fotballpresidenten Jesper Møller og den svenske fotballpresidenten Karl-Erik Nilsson gikk opp på talerstolen.

De to godt voksne fotballederne minnet mest om to fnisende tenåringer da de foran en fullsatt kongressal benyttet anledningen til å be UEFA-president Aleksander Čeferin om stille til gjenvalg på neste kongress.

I salen satt en totalt uforberedt norsk delegasjon. Tidligere har de nordiske landene pleid å koordinere det meste de gjør på slike kongresser. Nå hadde Sverige og Danmark lagt ut på et forbløffende soloraid som både styrket deres egen posisjon hos UEFA-sjefen og hindret at Klaveness fikk dele rampelyset med dem.

Ved å gå opp på talerstolen uten sin norske kollega, kunne de erfarne fotballederne skaffe seg selv en ny stjerne i boka hos UEFA-presidenten samtidig som de demonstrativt holdt Norge utenfor.

Det er vanskelig å tolke manøveren på noen annen måte, og jeg tviler på at det var tilfeldig at de ikke involverte Klaveness i planene sine. Dette var bare en måneds tid etter at Norges fotballpresident hadde stjålet showet på talerstolen i Doha og blitt FIFA-kongressens mest ettertraktede intervjuobjekt.

Allerede på kongressen i Doha for et drøyt år siden så vi nemlig tydelige tegn på at den danske fotballpresidenten ikke melder seg inn i Lise Klaveness sin fanklubb med det første.

Påfallende resevert

Da vi møtte Jesper Møller etter Klaveness sin banebrytende tale i Qatar, virket hans støtte til Klaveness avmålt og påtvunget. Både i ord og kroppsspråk viste han tydelig at han ikke var villig til å gi Klaveness en millimeter mer anerkjennelse enn det han var strengt nødt til for syns skyld. Det var påfallende hvor reservert den danske fotballpresidenten var overfor sin ferske norske kollega.

Den danske fotballpresidenten oppførte seg som en godt voksen mann som ikke vet hvordan han skal forholde seg til unge kvinner med utestemme. For oss som snakket med ham rett etter talen i Doha framsto det som han hadde et sterkt behov for å jekke ned den nyvalgte norske fotballpresidenten.

Nå er den danske fotballpresidenten det største hinderet på Lise Klaveness sin vei til å bli den første kvinnen noensinne som vinner en åpen plass i UEFA-styret.

I UEFA er nemlig regional representasjon langt viktigere enn at 50 % av Europas befolkning ikke er representert. For mange er det vanskelig å velge to representanter fra Norden, samtidig som de ikke ser noen problemer med å kun velge menn. For ørtende gang.

Og mens to representanter fra samme nabolag i Europa blir i overkant, er det ingen som syns det er problematisk å velge et UEFA-styre blottet for erfaring med å jobbe med kvinnefotball. Balanse er tydeligvis livsviktig i UEFA, bare ikke når det gjelder kjønn.

Jesper Møller er selvsagt i sin fulle rett til å stille til valg, akkurat som Lise Klaveness. Men det at han ikke har tenkt til å stemme på sin norske kollega er et tydelig brudd med det nordiske samarbeidet som har vært så viktig i så mange år.

På sikt svekker dette hele den nordiske alliansen, og dermed også muligheten til å få gjennomslag i UEFA og FIFA. Det at danskene svikter gjør en allerede langt motbakke enda brattere for Lise Klaveness og norsk fotball.