Bytter på å ha ledelsen

Bare 11 dager før valget i Sverige er det nesten ikke mulig å skille de to «lagene» fra hverandre.

På TV 2s snittmåling leder det blå laget til Ulf Kristersson (M) med fattige 58 500 stemmer på statsminister Magdalena Anderssons (S) røde lag.

– De to lagene bytter nå så hyppig på ledelsen at det er vanskelig å få øye på en trend, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

– Mye handler om lov og orden i den svenske debatten, hvem tjener på det?

– Sverigedemokraterna har hatt et lite løft siden sommeren, men her det så små marginer at det er vanskelig å si noe.

Partiet ytterst til høyre har de siste ukene tatt over som Sveriges nest største parti på målingene.

Stor usikkerhet

Med så små utslag er det vanskelig å spå om valgutfallet. Og usikkerheten blir større av at de svenske meningsmålingene, som TV 2s snittberegning hviler på, bommet ganske grovt på valgresultatet i 2018.

– I snitt bommet de store byråene med 10 poeng på det reelle forholdet mellom blokkene. Det bidrar til spenningen nå som det er så jevnt, sier Sørensen.

Riksdagsvalget i Sverige avsluttes søndag 11. september. TV 2 Nyhetskanalen sender direkte hele kvelden.