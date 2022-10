Burde jeg helst ha gjemt meg på et mørkt rom, Harald Eia?

I siste podkastepisode til Harald Eia og Tore Sagen kommer det flere interessante utsagn om den kroniske sykdommen ME.

Det er ikke rart verden er fylt med fordommer og stigma rundt kronisk sykdom, når det brukes formuleringer som tilhører fortiden til: «Mange ME pasienter sitter fast i et tankemønster».

Man skulle tro at vi i 2022 skulle ha kommet lenger når det gjelder forståelse og åpenhet rundt kronisk sykdom, men der tok jeg feil.

Podkasten til Eia og Sagen viser nok en gang viktigheten av at vi må fortsette å stå opp for oss selv, og for de som er for syke til å ta kampen.

Der hvor vi trodde vi var når det gjaldt åpenhet om kronisk sykdom og psykisk helse, ble på null komma niks rykket tilbake til start (satt på spissen) av ytringene til Eia og Sagen.

Vi er alt annet enn svake, for hver dag kjempes det kamper. Kamper om å bli sett og hørt, og ikke minst tatt på alvor.

Der hvor man tidligere gjemte seg bak mørke gardiner, og ikke turte å være synlig, har vi nå jobbet oss frem til at vi våger å ta ordet og tre ut i dagens lys.

Det å være usynlig syk, medfølger mye fordommer og stigma.

Man er for syk til å være frisk, og for frisk til å være syk.

Nå som kvinnehelse har fått mer spalteplass i det siste, og for Harald Eia som sitter i et kvinnehelseutvalg, blir dette for dumt og alvorlig.

– Noen av oss trekker dårligere kort enn andre Foto: Privat

Alvorlig i den grad av at han selv viser fordommer mot en sykdom som frarøver mange muligheten til å leve et normalt liv.

Det er ikke slik at man får diagnosen ME ved å fortelle sin lege at man er litt sliten om dagen.

Det er en lang prosess, som er svært krevende. Gjennomsnittstiden for å få en ME-diagnose er faktisk på 5,9 år.

Psykologisk tankemønster

I podkasten tar Harald Eia opp hva leger har sagt til ham om hva de mener årsaken bak ME er.

De mener at mange ME-syke sitter fast i et mønster der de tolker vonde følelser som fysiske plager. «Hvis du er stiv i nakken pga. stress, så tenker du ikke over at det henger sammen med stress, du tenker: det er noe galt med nakken min» blir det nevnt i podkasten.

Til orientering så har ME siden 1969 vært klassifisert av WHO som en nevrologisk sykdom.

I podkasten viser de til ME som et psykologisk tankemønster, noe som er langt fra sannheten.

Bare for å gjøre dette klart; ME er ingen psykisk sykdom. Om løsningen for å bli frisk, skulle være å endre et tankemønster, så ville vel alle som meg tenkt seg frisk?

For hvem vil tilbringe sin ungdomstid på et mørkt rom, og se planer og ønsker for fremtiden svinne hen?

Og ingenting skal være uprøvd, for det skal vites at når man lever som ME syk, ønsker man det friske mennesker har.

Lite empati og forståelse

Vi er en sårbar gruppe. Eia og Sagen av min oppfattelse maler et bilde av oss ME syke, som skumle og gale aktivister som man må passe seg for.

I 2015 utga Institute of Medicine (IOM) en rapport etter å ha gjennomgått mer enn 9000 fagfellevurderte forskningsrapporter og fastslår følgende: «Me er en alvorlig, kronisk og kompleks multisystemsykdom, og som er sterkt funksjonsnedsettende».

ME treffer alle typer mennesker, følsomme som ufølsomme, med andre ord så tar ikke sykdommen hensyn til personlighet, slik det kan virke som Harald Eia tror.

Det er rett og slett slik at noen trekker et dårligere kort enn andre, og deretter må leve med diagnosen og dens utfordringer.

ME er en smertefull og vond sykdom som ikke har fått den oppmerksomheten og forskningen som den burde.

Jeg er ikke en aktivist, men som ME-syk, må man stå opp for seg selv og ta kampen for de som er for syke til å ta kampen selv.

Kjempe for å bli hørt, sett og for sin egen sykdom. Så ja da er jeg vel en aktivist likevel.

Ny dag, ny kamp

Jeg er skuffet. Skuffet over hvordan man prøver å lage «humor» av en alvorlig sykdom, noe som de dessverre bommer grovt på.

Ifølge podcasten «gjør jeg livet surt til forskere og leger», og det beklager jeg. For jeg vil jo være syk, da jeg har satt meg fast i et tankemønster som innbiller kroppen at den er syk.

I dag er det dessverre ikke noen medisin som fungerer for ME syke, og det at Eia og Sagen fremstiller oss som en byrde og heller ikke løfter oss frem for at vi står i det, gjør at jeg blir skuffet.

Jeg trodde vi var kommet lengre i 2022.

Jeg hadde håpet på mer aksept, forståelse og åpenhet rundt kronisk sykdom i 2022.

Jeg håper at denne kronikken kan sette lys på hvordan man ikke skal uttale seg i offentlige rom, og især når du ikke har nok kunnskap om noe du ytrer deg om.

Som moren min sier; har du ikke noe fint å si, så holder du det inni deg.

(Podme og Sagen/Eia er forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere. journ.anm.)

