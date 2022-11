Brutal dom over Støres lederskap

Det ser mørkt ut for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kanskje like mørkt som det var for hans danske kollega Mette Frederiksen i fjor høst.

GRUNN TIL BEKYMRING: Kantars partibarometer for november er ikke lystig lesning for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Dagen etter partifellenes valgseier i Danmark, hentes Arbeiderpartiet greit ned på bakken når de får se Kantars novembermåling, utført på oppdrag for TV 2. Det er brutal lesning for partileder og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som kun har oppslutning fra 19,1 prosent av velgerne.

Bare halvparten av Arbeiderpartiets velgere fra valget i fjor, ville stemt på dem igjen om det var valg i dag. Det er en nådeløs dom over Støres lederskap, etter ett år som statsminister. Ap fikk 783.000 stemmer ved sist valg. Målingen fra Kantar viser at 191.000 av dem nå har satt seg på gjerdet. 70.000 har gått til Høyre, mens 50.000 har hoppet over til SV.

Når Ap praktisk talt ikke henter noen velgere tilbake, vil den gamle ørnen i norsk politikk bli degradert til et mellomstort parti om dette skulle bli resultatet i neste valg. Kun 502.000 velgere er igjen.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Da er det er kanskje noe trøst, eller håp, å finne hos sine danske kollega? Det så nemlig rimelig bekmørkt ut for Mette Frederiksen, også, for bare et år siden. Hun risikerte å bli stilt for riksrett på grunn av håndteringen av minkskandalen og ville i så fall vært ferdig som statsminister etter kun et par år i jobben. Håndteringen av skandalen påvirket også lokalvalget i fjor høst, som ble et stort nederlag for Socialdemokratiet, spesielt i byene. Frederiksen ble kritisert av sine egne lokalpolitikere for å ha ødelagt for partiet lokalt.

Kan Støre klare å hente seg inn, slik partifellen Mette Frederiksen klarte i Danmark? Foto: Aslak M: Eriksrud / TV 2

Hun ble i tillegg kritisert for å sentralisere makt til seg selv og statsministeriet. Frederiksen ble presset til å lyse ut nyvalg i høst, men stod stormen av og hentet seg mesterlig inn gjennom en intens og bunnsolid valgkamp.

Neste år er det lokalvalg i Norge og det er fristende å trekke paralleller til Danmark. I likhet med nabolandet, rammes regjeringspartienes ordførere av den negative nasjonale trenden for sine partier. Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har mye å tape. Begge to gjorde et imponerende lokalvalg sist. Ap styrer nå nesten samtlige byer her til lands og har godt over 140 ordførere. Regjeringspartner Senterpartiet følger hakk i hæl med over 130 ordførerkjeder. Norske kommuner er tapetsert i rødt og grønt. Det ligger an til å justeres kraftig neste år.

Men en skal være forsiktig med å trekke en parallell til dansk politisk drama for langt. Mens Mette Frederiksen stod opp mot en nærmest pulverisert og splittet høyreside i tirsdagens valg, er Støres hovedmotstander i toppform. Stadig flere velgere ser ut til å savne Erna Solbergs lederskap. Høyre gjør nok en gang et lite byks og ender på 28,6 prosent, nesten ti prosentpoeng foran Arbeiderpartiet.

Erna Solberg opplever en lojalitet på solide 80 prosent fra gamle velgere. Hun plukker i tillegg med seg en del KrF, MDG, SV og Venstre, men det er særlig regjeringspartiene som opplever velgerflukt til Erna Solbergs parti. Mer enn 100.000 velgere har flyttet seg fra Ap og Senterpartiet siden valget i fjor høst. Solberg henter også 15.000 flere velger ned fra gjerdet enn hun gir fra seg.

For Støre er det ingen hjelp å hente fra Senterpartiet. Der i gården er det enda mørkere enn hos Ap. Kun en av tre velgere fra i fjor vil stemme på Vedum igjen. Av over 400. 000 velgere fra i fjor, er kun 134.000 igjen. Like mange har satt seg på gjerdet, mens den resterende tredelen har fordeler seg i hovedsak mellom Høyre, Frp, Ap, Rødt og SV.

Støre reddes heller ikke av de andre partiene på rødgrønn side. Hadde det vært valg i dag ville det blitt borgerlig flertall, riktignok med knappest mulig margin, 85 mot 84 mandater.

Skal Jonas Gahr Støre klare å redde dette i land, må han klare det Mette Frederiksen klarte på mesterlig vis, nemlig å stå frem som en samlende statsminister og gjøre grovjobben selv.