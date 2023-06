Brennas selvpåførte krise

Det er gjerne sånn i politikken at man trenger et godt nettverk for å nå til topps, men når du kommer til topps, kan det samme nettverket skape trøbbel for deg. Norge er et lite land. Det er lov å ha venner og få venner, også for toppolitikere. Men det er spesielt viktig for toppolitikere og andre maktpersoner å ha et bevisst forhold til hvor nære vennene og bekjentskapene dine faktisk er. Utnevnelser og pengestøtte kan fort skape trøbbel. Det er ekstremt viktig å være i forkant av eventuelle habilitetsutfordringer. Her har Brenna vært hjelpeløst på etterskudd.



Hennes utnevnelse av en god venn til styret i Wergelandssenteret og den indirekte pengestøtten til Utøya skaper nå trøbbel for Aps ferske nestleder, hun står i en krise skapt av henne selv.

Både når det gjelder utnevnelsen av Frode Elgesem, som viste seg å være en nærere venn enn hun først hadde bestemt seg for, men også minst når det gjelder pengestøtte til Utøya, hvor flere av Brennas nære venner sitter i styret. Pengestøtten ble ikke gitt direkte fra departementet til Utøya, men via Wergelandssenteret, som får fem millioner kroner i årlig støtte for å drive skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap», et prosjekt som er tett knyttet til Utøya, så tett at «tilskuddet til Wergelandsenteret må anses for å være økonomisk støtte til Utøya AS», som Kunnskapsdepartementet selv skriver i sin redegjørelse.

Brennas store tabbe var at hun ikke så, eller problematiserte, koblingen mellom støtten til Wergelandssenteret og Utøya AS, før hennes egen statssekretær gjorde det i forbindelse med budsjettarbeidet i våres. Det var også da hun innså at hun etter en helhetsvurdering likevel måtte erklære seg inhabil overfor Frode Elgesem. Da hadde hun allerede utnevnt ham til styremedlem i det samme Wergelandssenteret.

Det de fleste spør seg om nå er om Brenna overlever dette som statsråd. Hun har gjort alvorlige feil som gir assosiasjoner til en rekke tidligere statsrådsavganger, selv om ingen statsrådsavgang er like en annen. Det som derimot er fellestrekk med de fleste avgangene de siste tiårene er at de kommer etter en periode med stadig nye avsløringer og en statsråd som desperat blir løpende fra skanse til skanse for å drive brannslukking.

Det er ingen automatikk i at inhabilitet rundt utnevnelser eller pengestøtte utløser en statsrådsavgang. Det er i realiteten to måter en statsråd kan få sparken på, enten ved at statsministeren avsetter hen (og gjerne lar hen få mulighet til å trekke seg frivillig) eller ved at Stortinget uttrykker mistillit.

Det siste Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre trenger er å miste enda en viktig statsråd og kronprinsesse. Det er bare uker siden Brenna ble valgt til nestleder i Ap etter at Hadia Tajiks sjokkavgang som både statsråd og nestleder i fjor. Med den informasjonen som nå er kommet på bordet, er det ingenting som tyder på at Støre ser seg tvunget til å kvitte seg med Brenna. Hun skal få lov til å rydde opp i rotet sitt selv.

Tonje Brennas sak vil oppskriftsmessig bli behandlet av Stortingets kontrollkomité. Brenna er en del av en mindretallsregjering og risikerer da at et flertall på Stortinget kan samle seg om mistillit mot henne, men det fremstår som vært lite sannsynlig i denne saken.

Men foreløpig virker det rimelig trygt for Brenna. Som SVs representant i komiteen, Audun Lysbakken, sier til VG:

– Jeg antar at all informasjon nå er lagt på bordet. Da er min foreløpige vurdering at det neppe er grunnlag for å åpne sak i kontrollkomiteen.

Audun Lysbakken vet godt hva han snakker om. Han gikk selv gå av som barne- og familieminister i 2012, etter at departementet hadde gitt indirekte støtte til SVs ungdomsorganisasjon og til en stiftelse hvor en nær venn av ham var leder.



Du kan si at sakene ligner, men en vesentlig forskjell er at Brenna selv har stått for avsløringen av egen inhabilitet.

Tonje Brennas krise er skapt av henne selv, den er offentliggjort av henne selv og det er hun selv og hennes sjef som var først ute med å karakterisere saken som svært alvorlig. Hun har til nå hatt full kontroll på kommunikasjonen i sin egen skandale. Hvis saken ender her, vil Brennas krisehåndtering bli pensum på enhver kommunikasjonsrådgiverskole i hele landet.