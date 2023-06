Brenna, vi forventer handling! Barna våre har det vondt

Vi er smertelig klar over at det beste for de fleste barn er å tilbringe hverdagene med jevnaldrende i sosialt og faglig fellesskap.

Har du fått med deg TV 2s artikler om skolevegring og lurt på hva slags foreldre som ikke klarer å få barna sine på skolen?

Vel, slik ser vi ut.

Du har kanskje tenkt at vi må forstå at det ikke er barna som bestemmer, at vi må våge å være tydelige foreldre?

Lære oss å sette grenser? Kanskje har du nikket gjenkjennende når noen hevder at dagens unge har blitt for skjøre og må begynne å ta seg sammen?

Det kunne sikkert vi også ha tenkt … hvis vi ikke var skolevegrernes mødre.

Vi vet også veldig godt at det er opplæringsplikt i Norge.

Viljen er stor

Akkurat som deg setter vi grenser, stiller krav og er tydelige når det trengs.

Vi tilbyr rause mammafang, varme klemmer og tåretørking på tunge dager, og koser oss med latterkuler eller crazydans på stuegulvet på dager der sola skinner.

Vi er mødre til barn som er høyt og lavt, og barn som helst vil forsvinne i mengden.

Barn med lærevansker og barn med høyt læringspotensial.

Barn med ingen venner og barn med gode venner.

Og barn med og uten diagnoser.

Vi er mødre til barn som er glade i fotball, musikk, sykling, tegning, klatring, dans, gaming eller teater.

De har til felles et høyt ønske om å klare å være på skolen, akkurat som andre barn.

«Skolevegring» er misvisende begrepsbruk som hinter om uvilje fra barnas side.



Viljen er så uendelig stor, men de mangler verktøyene for å få det til, og skolen oppleves ikke som den trygge mestringsarenaen den skulle ha vært.



Noen har levd med mobbing og utestengelse fra medelever, kanskje ikke tatt på alvor fra skolens side.

Andre har opplevd krenkelser fra de voksne som skulle ha vært deres trygge havn.

Noen går på nederlag etter nederlag i skolehverdagen fordi de ikke får tilretteleggingen som kunne ha gitt dem mestringsopplevelser.

«Ufrivillig skolefravær» er derfor et langt mer dekkende begrep. Fraværet er nettopp det – høyst ufrivillig.

Kjemper med nebb og klør

Som foreldre gjør man selvfølgelig feil. Det gjør du, det gjør vi.

Det som er vondt for oss som har barn med ufrivillig skolefravær, er at vi ofte kjenner på et stigma.

Det er så lett å dømme når man ikke har gått en mil i den andres sko …

Selvfølgelig har vi, som andre foreldre, gjort feil. Men vi har også gjort veldig, veldig mye riktig.

Vi er ikke veike, feige og unnvikende, men råsterke damer som går i krigen for barna våre.

Vi fyller ut skjemaer, skriver søknader og går i møte etter møte med x antall instanser.

Vi treffer fantastiske enkeltmennesker i systemene som møter oss og barnet med varme, anerkjennelse og løsningsorientering – de gangene vi vinner «lottotrekningen».

Altfor ofte må vi i stedet kjempe med nebb og klør for å få hjelp, bli trodd og tatt på alvor.

Hjelpeinstansene er overbelastet, byråkratiet tungrodd, og en kan bli møtt med kunnskapsløshet, forutinntatthet og mistroiskhet.

At skoler i en del tilfeller ulovlig melder foreldre til barnevernet sier vel sitt.

Vi mødre sitter altså ikke hjemme i den myke sofaen vår og duller med barna våre. Vi kjemper, kjemper og kjemper – for de kjæreste vi har.

Ønsker anerkjennelse

Vi er heller ikke bare mødre. Vi er også arbeidstakere.

Vi representerer seniorrådgivere, barne- og ungdomsarbeidere, spesialpedagoger, laboratorieledere, sykepleiere og universitetslektorer.

Vi er fagpersoner som stortrives i jobbene våre og gjerne vil bidra mest mulig til samfunnet.

Men vi har stått i kampen lenge, og vi er slitne. Det får konsekvenser for vår deltakelse i arbeidslivet.

Noen av oss er sykmeldte, noen får arbeidsavklaringspenger, og noen mottar pleiepenger for å ivareta barnet.

Vi skriver ikke dette for at du skal synes synd på oss.

Men vi vil veldig gjerne at du anerkjenner den krevende situasjonen vi står i.

Å bli satt i bås er ikke godt for noen.

Det er mange av oss

Ifølge FHI har tre prosent av norske skoleelever ufrivillig skolefravær.

Dette er alarmerende, men på grunn av mangelfull og varierende registrering av slikt fravær er det dessverre grunn til å tro at enda flere barn og familier befinner seg i denne krevende livssituasjonen.

En beregning TV 2 har gjort basert på tall fra Trondheim, viste at minst 30.000 barn har et så stort fravær på skolen at de står i fare for å falle ut.

Forsker Jo Magne Ingul uttalte at tallet kunne være det dobbelte.

Vi foreldre til barn med ufrivillig skolefravær er mange.

Dersom du er i samme situasjon, er du ikke alene.

Foreningen «En skole for alle» ble etablert i januar 2022

Foreningen arbeider for å løfte saker som omhandler skole, og retter spesielt oppmerksomhet mot hva en kan gjøre for å skape en skole for alle.



Foreningen er opptatt av skolemiljø, faglig og sosial tilrettelegging, mobbeproblematikk og skolefravær.

Vi ønsker å gi støtte og spre kunnskap til både foreldre og profesjonelle gjennom foredrag, artikler og medlemsaktiviteter.

I Kristiansand har vi seks mødre startet lokallag. Det samme gjøres flere steder i landet.

Vi er altså mange foreldre som står på for denne elevgruppa – men hva med politikerne?

På tide å handle

En skole der et skyhøyt antall barn faller utenfor, forteller oss at noe må gjøres.

Ingen kan mene at en lykkes med inkludering og tilpasset opplæring når så mange barn hver dag roper med hele seg at de blir syke av å være på skolen.

Altfor lenge har en glemt at kunnskap ikke kan komme før trivsel.

Skolen må være en trygg arena for mestring, der hele mennesket blir sett og anerkjent – med sine unike ressurser.

Vi feirer og heier fram mangfold ellers i samfunnet – det skulle da virkelig gjelde skolen også?

Kunnskapsminister Tonje Brenna, vi forventer handling!

Disse barna har det vondt. Og de blir stadig flere.

Alle har rett på et trygt og godt læringsmiljø, og vi forventer at du og dine kolleger tar barna med ufrivillig skolefravær på alvor NÅ!

Styret i En skole for alle, Kristiansand

Maria K. Myrann

Hege B. Holter

Valentina Nilsen

Berit Jørgensen

Ida B. Stavem

Linn Jeanette Sannes Hamre

