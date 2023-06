Braut ved Bosporos' bredd

Vikingene kalte den Miklagard – den store byen – og det er her, i dagens Istanbul, Erling Braut Haaland kan bli størst.

Cristiano Ronaldo spiller i Saudi-Arabia, Lionel Messi er på vei til USA og Zlatan Ibrahimovic har lagt opp. Med det er en æra over.

Alle tre har en udiskutabel plass i fotballens Pantheon, men vi er allerede på jakt etter den neste Fotballguden.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Spilleren som kan definere suksess og storhet de kommende 10-15 årene.

Vårt behov for å identifisere og dyrke enerne er like uslokkelig som selve spillet er komplisert. Vi søker til de få som kan forenkle det for oss, de som utgjør forskjellen, skaper de magiske øyeblikkene det er så få av i løpet av 90 minutter.

Kort sagt; de som scorer mål. Ikke av og til eller nå og da, men hele tiden. Det er en egenskap vi verdsetter høyere enn alt i dette fortryllende spillet, og ingen er mer begavet i så måte enn jærbuen Haaland, ennå ikke fylt 23 år.

En spiller som har tiden foran seg, men tilsynelatende ingen tid å miste. Han scorer mål og setter rekorder i det samme forrykende tempoet han løper fra sine motstandere med. Se bare på dette:

Hat trick i første Champions League-kamp (Salzburg mot Genk)

Scoring I Dortmund-debuten mot Augsburg med sin tredje touch på ballen. 23 minutter senere hadde han hat trick.

2 mål i Champions League-debuten for Dortmund mot PSG.

2 mål i Premier League-debuten for Man City mot West Ham.

Raskeste til 10 Premier League mål. (6 kamper)

Tidenes yngste – og raskeste til 35 mål i Champions League. (29 kamper).

Første spiller i PL med hat trick i 3 hjemmekamper på rad.

Flest PL-scoringer på én sesong (36).

Flest mål for en PL-spiller totalt på én sesong (52).

Muligheten til å vinne «Treble» i sin første sesong i England.

Toppscorer i både PL og CL i sin debutsesong for City.

Årets Spiller i England i sin debutsesong. Kåret av både journalister og med/motspillere.

21 landslagsmål på 23 kamper. Jørgen Juves eldgamle rekord på 33 mål for Norge står for fall innen Braut fyller 25 år.

Denne listen er uvirkelig, og dermed årsaken til at «Haland» (som han gjerne heter ute i verden) er på alles lepper. Det første et vilt fremmed menneske ytrer når du sier du er fra Norge. Disse rekordene skyver spillere som Alan Shearer, Andy Cole, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Agüero og Mohamed Salah nedover på listene.

Erling Braut Haaland får det vanskeligste i fotball – å sette ballen i mål – til å virke enkelt. Det spektakulære blir selvfølgelig, det ekstraordinære ordinært. Han scorer med en slik forutsigbarhet at det rett og slett kan sløve vår undring.

Når +1 mål per kamp blir normalen, er det lettere å la seg skuffe når han går målløs av banen. At det er fire uker siden han scoret sist, eller at han har ett mål på de siste 6 kampene kan oppleves som formsvikt og måltørke fordi han pøste inn 18 mål på 11 kamper før det.

Haaland flytter grenser, og med det skyver han på våre forventninger. Vi skal ikke la oss lure. Prestasjonene hans er formidable etter alle målestokker, men dette er ikke en spiller som har slått seg til ro. Han vil ha mer, mye mer!

Og mer må også til, om han skal finne sin plass i Pantheon ved karrierens slutt. Han må for eksempel score et tosifret antall mål i CL de neste 10 årene for å true Cristiano Ronaldos 140 mål i turneringen. Det er 224 mål opp til Alan Shearers PL-rekord. Evighetens mestere er fremdeles Pele, Maradona, Cruyff og Messi, men akkurat nå har fotballen en ledig trone til øyeblikkets helt.

Og øyeblikket for Erling Braut Haaland er nå.

Han skal spille sitt livs største kamp i byen med de mange navn. Selv omtales han som magiker og monster, vi må ty til utenomjordiske begreper for å beskrive hans ufattelige kraft.

Braut fra Bryne kan få oppfylt sin barndomsdrøm ved Bosporos bredd i kveld. Den blonde kjempen fra nord, i byen der øst møter vest – en by som har sett imperier bli til og imperier falle. Hele verdens øyne er rettet mot Atatürk stadion, og blikkene er festet på en norsk 22-åring med nummer 9 på ryggen.