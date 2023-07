Bomskudd i klimakampen

Klimakampen har for alvor inntatt idrettsarenaen. Den siste tiden har vi sett en rekke protester på store, internasjonale idrettsarrangement. Det siste i rekken var aksjonistene som ødela løpet for Karsten Warholms konkurrenter i går.

Hvilke konsekvenser får det for toppidretten hvis vi får en økende trend med protester midt i idrettskonkurranser?

De siste to årene har både French Open, Premier League, verdenscupen på Lillehammer, Formel 1, Tour de France og Arctic Race blitt avbrutt av klimaaksjonister. Protestene skaper hodebry for arrangørene og irritasjon blant utøverne.

I verste fall kan det bli farlig. Når aktivister sperrer veien i sykkelritt, kan det fort bli alvor. Så langt har både syklister og aksjonister kommet helskinnet fra det, men protester i veibanen er en åpenbar sikkerhetsrisiko.

Frykten for utøvernes ve og vel kan fort bli et argument for å stramme inn sikkerheten på idrettsarrangement i fremtiden. Det vil først og fremst gå utover publikum. Jakten på bluss og uønskede bannere blant fotballsupportere har i en del tilfeller ført til at publikum mistenkeliggjøres og behandles som potensielle kriminelle. Nakenvisitering skaper neppe en god ramme for positive tribuneopplevelser og gode minner.

Et annet alternativ er å øke den fysiske avstanden mellom publikum og utøvere. Det vil gjøre idrettsarrangementer mindre attraktive for publikum. Hvorfor skal du møte opp på stadion hvis du får en dårligere opplevelse der enn den du kan få fra sofaen foran TVen?

Sannsynligheten for piggtrådgjerder rundt løpebanen på Bislett er heldigvis lav, med mindre protestene eskalerer. Da er jeg mer bekymret for folkelivet langs løypene i Tour de France.

TV 2S SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Skadepotensialet i sykkelsporten er allerede høyt fordi det er så store krefter i sving. Det skal så ekstremt lite til før det går galt. Det er ikke vanskelig å se for seg hvordan et knippe aksjonister i løypa kan utløse en massevelt med uante konsekvenser.

Retten til politiske demonstrasjoner er en viktig del av ethvert demokratisk samfunn. Det er lett å forstå aksjonistenes argument om at sykkelritt, skirenn og tenniskamper blir uviktige sammenlignet med planetens fremtid. Klimakrisa er høyst reell, og vi ser allerede katastrofale konsekvenser av at menneskeheten og våre ledere ikke har tatt klimatrusselen på alvor.

Likevel må det være lov å stille spørsmål ved aksjonsformen og strategien. Hva er egentlig effekten av disse protestene? Økt oppmerksomhet? Ja, utvilsomt. Aksjonistene har innsett det samme som Russland, Saudi-Arabia og Emiratene. Nemlig at idretten når et langt større publikum enn tradisjonelle politiske kanaler. Idrettens globale popularitet har skapt en scene med enormt mye oppmerksomhet og kraft.

Men betyr økt oppmerksomhet automatisk økt støtte til saken og større gjennomslag? Neppe. Aksjonsformer som saboterer og ødelegger vil irritere langt flere enn de mobiliserer. Sannsynligvis blir folk flest mer forbanna på aksjonistene enn på politikerne som svikter klimaet.

FRAKTET BORT: Aksjonist fjernes etter demonstrasjonen under Diamond League-stevnet i Stockholm. Foto: FREDRIK PERSSON

Protestene vi har sett i idretten den siste tiden har det til felles at de rammer helt andre enn de det aksjoneres mot. Stopp oljeletinga! sto blant annet bak aksjonen under verdenscupen på Lillehammer. For de fleste er det vanskelig å se den direkte koblingen mellom skiløpere på Lillehammer og oljeboring langs norskekysten. Det hadde vært noe annet om det for eksempel var en protest mot fluorsmøring. Da hadde det vært lettere å forstå valget av aksjonsform. Nå fremstår det mer som protester for protestens skyld, ikke som en langsiktig strategi for faktisk gjennomslag.

Den aksjonen som i mine øyne traff best det siste året, var aksjonen på Beitostølen i fjor vinter. Det var et samarbeid mellom den svenske langrennsløperen Emil Johansson Kringstad og Greenpeace, som aksjonerte mot Equinors sponsing av skisporten. Protestene ble gjort etter målgang, der Equinors reklameplakater med slagordet “Morgendagens helter” ble gjort om til “Morgendagen smelter”.

Det er effektiv politisk kommunikasjon, det ødela ikke konkurransen og det skjedde med en utøver som en tydelig alliert. De sterkeste politiske aksjonene i idretten har nettopp kommet fra utøvere selv.

Mange vintersportsutøvere er genuint bekymret for klimaendringene. De ser med egne øyne hvordan kortere og varmere vintre truer idretten de elsker. Å få disse utøverne med på laget vil være et sterkt kort for klimaaktivistene. Disse utøverne har også en helt annen mulighet til å bruke idretten som plattform for å fremme budskapet. Men viljen til å bidra blir neppe sterkere hvis utøverne stadig oftere opplever vilkårlige aksjoner som ødelegger idrettsarrangement og i verste fall utsetter utøverne for skader.

Idretten har selvsagt et ansvar for sitt eget klimaavtrykk. De bør absolutt utfordres på hva de gjør for å bidra i den felles klimadugnaden vi alle må være med på. Men det er langt lettere å få til hvis man spiller på lag med utøverne og publikum, i stedet for å sabotere konkurransene deres.