Bollestad tror det er verst for kvinner

Det råder en forventning om at det er aller verst for kvinner å være borte fra små barn. Realiteten er ikke nødvendigvis slik.

Olaug Bollestad kom i helgen med et hjertesukk og mente at norsk likestillingspolitikk har mistet kursen.



Om noe er ute av kurs er det KrFs stadige forsøk på å ta likestillingen tilbake i tid.

I Bollestads tekst løfter hun frem at menn og kvinner har ulike behov, særlig etter fødsel og den første tiden med barnet. Det er jeg helt enig i.

Det er selvsagt annerledes å være den som bærer frem et barn, som må få gro, som ammer og som må bli kjent med kroppen sin på ny.

Derfor vil regjeringen løfte kvinnehelse, og derfor var Kvinnehelseutvalget viktig.





– Bollestad overser utfordringene

Vi lager nå en strategi om kvinnehelse, nettopp for å løfte kvinners helse. I tillegg har regjeringen alt prioritert en rekke tiltak for kvinnehelse, som tidlig ultralyd og NIPT-test til gravide over 35 år. Vi har også brukt betydelige midler på elektroniske helsekort for gravide, og kikhostevaksine for gravide.

Men det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Vi feiret nettopp 8. mars. Da var mange tydelige på at likestillingen går for sakte, og at vi ikke er i mål. En av utfordringene som gjenstår, er at kvinner bare tjener 88,3 prosent av det menn gjør.

Regjeringen har store ambisjoner for likestillingen i Norge. Målet er at flere skal få større frihet og mulighet til å leve det livet de ønsker.

For meg virker det som om Bollestad overser at kjønnsnormene og forskjellene i inntekt fortsatt begrenser den reelle valgfriheten.

Tror det er verst for kvinner

UTE AV KURS: Krf vil ta likestillingen tilbake i tid, mener kultur- og likestillingsministeren. Foto: Ilja C. Hendel

Det er et problem at det fortsatt forventes at kvinner skal ta en større del av omsorgsarbeidet enn menn.

Det råder en forventning om at det å være borte fra små barn, er aller verst for kvinner. Realiteten, slik jeg oppfatter den, er ikke nødvendigvis slik.

Mange menn ønsker å ta større del i barneomsorgen og mange kvinner ønsker å prioritere karriere. Ofte tjener mannen mest. Ofte forventes kvinnen å ta mest ansvar for omsorgsarbeidet. Da blir ikke fordelingen av hus- og omsorgsarbeidet så fritt likevel.

Jeg vil at kvinner skal ha de samme mulighetene i livet som menn.

Flertallet av norske kvinner har foretatt en enorm økonomisk reise i løpet av et par generasjoner.

Vi er ikke lenger forpliktet til å være hjemme for å ta oss av barn og hjem. Vi har egen lønn, som gjør oss selvstendige. Som gir oss frihet. Det har ikke kommet av seg selv.

Det har kommet som et resultat av en villet politikk. Det er mulig det er det Bollestad mener er «venstresidens ensporede feminisme».

KrF vil betale for færre i heltidsjobb



For regjeringen er heltidsarbeid viktig. Vi trenger flere kvinner i heltidsarbeid, ikke færre.

SVARER: Bollestad og Krf forstår ikke kvinnebevegelsen, skriver Jaffrey. Foto: Lage Ask / TV 2

Deltidsarbeid har negative konsekvenser. Det går ut over økonomien til familiene, med alle de negative konsekvenser det har.

Jeg registrerer at KrF vil bruke skattepengene på å la flere jobbe deltid.

Det vil både kreve betydelige midler jeg tror de vil få vansker med å finne, og i tillegg vil det ikke gjøre det enklere å utvikle seg og bygge en karriere.

Norsk arbeidsliv trenger heltidsansatte kvinner. Vi trenger kvinners arbeidskraft for å opprettholde velferdsstaten. Vi trenger flere kvinner rundt styrebordene og i topplederposisjoner.

Krevende familieliv

Mangfold og likestilling kan gi mer innovasjon og gir oss et bedre grunnlag for å ta de beste beslutningene.

Og norske kvinner trenger en stabil inntekt for å kunne ha reell valgfrihet.

Så tenker jeg også at det er viktig å legge til rette for heltid ved at det tilrettelegges på arbeidsplassen, enten det er mulighet for hjemmekontor, fleksibel arbeidstid, fleksibel turnusordning eller annet.

Så er vi selvfølgelig ikke blinde for at familielivet kan være krevende, selv om Bollestad prøver å framstille det slik når hun skriver at norsk likestillingspolitikk har mistet kursen.

Å ha små barn og samtidig jobbe, er for mange den tøffeste perioden i livet. Både for kvinner og menn.

Derfor har vi heldigvis noen av de beste offentlige velferdsordningene i verden for familier, og vi har gjort ordningene enda bedre.

Forstår ikke kvinnebevegelsen

I denne regjeringsperioden har vi blant annet foreslått å bedre foreldrepengeordningen slik at foreldre kan velge å være lenger hjemme med barna, vi har styrket barnetrygden, og sørget for at maksprisen i barnehager aldri har vært lavere.

Det er også innført gratis deltidsplass på SFO for 1. og 2. trinn, og det er foreslått å utvide ordningen til å omfatte 3. trinn fra høsten av.

KREVENDE: Småbarnsliv er krevende. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Vi ser også på hvordan vi kan fremheve og bedre praktiseringen av ammefri.

Vi tar kvinnehelse og familieplanlegging på alvor. Det har vi alltid gjort. Og når Bollestad skriver at «dagens likestillingspolitikk er preget av en bakstreversk forventning om at alle skal prestere maksimalt på alle arenaer i livet», da har hun ikke helt forstått hva arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen har holdt på med de siste 50 årene.