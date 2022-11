I går gikk fristen for å fremme kandidater til det kommende valget av FIFA-president ut. Ikke overraskende finnes det bare én kandidat.

Gianni Infantino.

Han kommer til å bli gjenvalgt som FIFA-president, uten motkandidat. Akkurat som i 2019.

OMSTRIDT: Gianni Infantino, her med Qatars statsminister Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani under FIFA-kongressen i Doha i mars. Foto: Hassan Ammar

Det har lenge ligget i kortene at Infantino kom til å bli gjenvalgt, men nå har vi fått den endelige bekreftelsen. Fire nye år med Infantino ved roret betyr fire nye år med en fotballpresident som er blottet for troverdighet i kampen mot at fotballen skal brukes som politisk verktøy for autoritære regimer.

Infantino er så til de grader en del av problemet, ikke en del av løsningen.

Den mektige FIFA-presidenten har vært i hardt vær i opptakten til Qatar-VM. Han tviholder på mantraet om at man ikke skal dra politikken inn i VM, samtidig som han selv står på G20-møtet og snakker om våpenhvile mellom Russland og Ukraina under VM.

Tidligere har vi blant annet sett hvordan han mer enn gjerne samarbeider med Saudi-Arabia for å fremme sine interesser og har mottatt en vennskapsmedalje fra Vladimir Putin.

Infantino er en mester i å omgi seg med rike, mektige og autoritære menn. Han har valgt å bosette seg i Doha og nekter å ta kritikken mot sitt nye hjemland Qatar på alvor. I stedet velger han konsekvent å gjenta Qatars talepunkter hver gang sjansen byr seg.

I Infantinos verden er det kun lov å blande fotball og politikk så lenge man er enig med Infantino eller det tjener hans interesser.

G20-MØTE: Her hilser Gianni Infantino på Frankrikes president Emmanuel Macron, med Storbritannias statsminister Rishi Sunak sittende foran dem. Foto: Leon Neal

I stedet for å være en reell pådriver for endring i Qatar, har Infantino snarere fremstått som et talerør for VM-komiteen og regimet.

Til tross for at FIFA de siste fem årene har hatt en egen policy for menneskerettigheter som slår fast at FIFA forplikter seg til å respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og at FIFA skal strebe etter å fremme beskyttelsen av disse rettighetene, kan innsatsen deres for å fremme menneskerettigheter i Qatar oppsummeres i at det har vært for lite, for sent.

Infantino selv svarer vagt og uforpliktende på alle spørsmål om dokumenterte menneskerettighetsbrudd og systematisk undertrykking av kvinner, skeive og fattige migrantarbeidere.

Men alt det som gjør Infantino så uegnet til å lede FIFA på rett spor er dessverre irrelevant for hans sjanser til å bli gjenvalgt.

Det er ikke overraskende at det ikke finnes motkandidater. Det er sannsynligvis ingen som kunne ha slått ham slik situasjonen er i FIFA nå. Per nå finnes det ingen utfordrere som er valgbare.

Presidentvalget våren 2023 kommer til å bli stående som en tapt mulighet. Alle som vil dra FIFA og fotballen i riktig retning må nå komme sammen og finne en kandidat som er valgbar ved neste korsvei.

I løpet av de neste drøyt fire årene må NFF og andre forbund som virkelig ønsker endring gjøre alt de kan for å finne og bygge opp en reell utfordrer til status quo.

Jeg har ingen illusjoner om at det er en enkel oppgave. Historien har dessverre vist oss at de gode kreftene har vanskelige kår når FIFA skal velge hvordan makt og penger skal fordeles. Likevel må man gjøre et forsøk.

Samtidig bør NFF og deres allierte også jobbe med andre konkrete forslag som kan føre FIFA i en mer demokratisk retning. I dag har FIFA et organisasjonsdemokrati som har flere klare mangler når det gjelder helt grunnleggende demokratiske strukturer.

FIFA-kongressen er rigget for enetaler fra FIFA-presidenten og vedtak som bankes gjennom uten et eneste endringsforslag, ikke som en arena for reell, demokratisk debatt. Det gir FIFA-presidenten uforbeholdent mye formell og uformell makt, noe menn som Infantino vet å utnytte til det fulle.

Tiltak som kan åpne for mer debatt og utvide rommet for kritiske stemmer på FIFA-kongressen kan være et første skritt i riktig retning. Derfor bør NFF og deres allierte nå jobbe langs to spor: finne en presidentkandidat til valget i 2027, og fremme konkrete forslag som kan utfordre Infantinos hegemoni på de kommende FIFA-kongressene.