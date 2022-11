«Blod er tjukkere enn vann»

FAR OG DATTER: Tomas og Tyra Axnér kan begge lage trøbbel for Norge. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Noen ganger faller ikke eplet langt fra stammen.

Håndballfamilien er full av «barn av sine foreldre». Det er ikke få ganger avkommet overgår sine kjente håndballforeldre på banen.

Og det er kanskje ikke så rart. For de har trolig fått en håndballoppdragelse andre bare kan misunne dem.

I en tid der det er lengre og lengre mellom dem som melder seg som trenere i barneidretten, så er håndballen prisgitt gamle håndballspillere som velger å følge opp sine egne barn.

Vi sier gjerne at det er et lotteri når barna møter på første håndballtrening. Er det en forelder som har håndballbakgrunn, så har du vunnet i lotteriet.

For håndball er en kompleks og krevende idrett. Du har et stort fortrinn dersom du har drevet med håndball selv når du skal trene barn.

Men det er ikke helt uten utfordringer å trene egne barn. Det er høyst ulikt hvordan en takler rollen som foreldretrener. Noen favoriserer eget barn, mens andre krever mer av eget arving enn av de andre. For blod er uansett tjukkere enn vann.

Og det er ikke helt enkelt når de små vokser til heller.

Mia Högdahl var ikke komfortabel med rollen sin i landslaget da datteren Moa ble aktuell for Norge.

For som forelder så ønsker en ikke at noen skal mene at deres barn er med fordi en er trener. Samtidig så ønsker ikke at barnet deres ikke skal få de sjansene de fortjener fordi en er trener.

Sverige er i den situasjonen nå.

Da Tomas Axnér ble ansatt som landslagssjef for de svenske jentene, så var både han og Det svenske håndballforbundet klar over at man kunne komme i en kinkig situasjon.

For Axnérs datter Tyra var allerede da et av Sveriges aller største håndballtalenter.

I høst kunne han ikke lenger holde henne unna landslagstroppen. Men passet på å ha hele støtteapparatet i ryggen da han tok henne med.

– Det skal absolutt ikke være noen fordel for henne at hennes far er landslagstrener, men det skal heller ikke være en ulempe, sa han til SVT.

Nå er hun med i EM, og fikk sitt store gjennombrudd mot Danmark. Da hun scoret ni mål i andre omgang og var den store spilleren da svenskene nesten kom tilbake og tok poeng mot danskene.

Det ble gjennombruddet hennes. Nå er det folkekrav fra svenskene om å slippe Tyra Axnér løs mot Norge. Og pappa Tomas trenger ikke lenger være redd for kritikk om han gir henne spilletid.

Mens pappa var en finslepen teknikker på høyrevingen med en årrekke i Bundesliga, så er datteren en kraftpakke av en skytter.

Nå er det opp til det norske forsvaret å stoppe henne.