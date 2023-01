Ble vi hentet til Norge som verktøy?

Utenlandsadopsjon har for alvor blitt satt på agendaen.

De siste avsløringene i media, får oss i styret til organisasjonen UTAD til å føle på nedverdigelse og umyndiggjøring.

Vår livssorg som sjelden blir anerkjent, blir ikke prioritert som viktig å finne legitime svar på.

Tap av et liv vi aldri fikk delta i, uten selv å ha noe vi skulle sagt.

Relasjonsbrudd, frarøvelse av opprinnelig familie, fødeland, identitet, språk og kultur.

Det er ufattelig mange som ikke forstår, ikke prøver å forstå, eller kan forstå, såret og sorgen noen av oss adopterte bærer på.

Alt vi har mistet.

En ting er å føle på denne uretten, men det er noe helt annet når det settes frem i ord og bilder.

I oppveksten har vi ofte kunne følt på utenforskapet som annerledes enn majoriteten.

Nå minnes vi igjen på at vi enda ikke anses som likeverdige landsmenn som har krav på rettssikkerhet og vern.

20 000 barn har kommet til Norge gjennom private adopsjonsformidlere.

Kostnadene er ca. 212 000 - 252 500 norske kroner, per barn.

Adopsjon anses av mange som en barmhjertig handling overfor antatte foreldreløse barn i ressurssvake land.

Korrupsjon og barnedrap

De siste dagene har VG og «Norge bak fasaden» belyst en skyggeside av adopsjon som ikke er blitt anerkjent offentlig før nå.

Vi i UTAD, som er en frivillig medlemsorganisasjon for utenlandsadopterte, har ved flere anledninger problematisert adopsjonspraksisen og stilt spørsmål ved hvor godt adopterte og deres opprinnelige familiers rettigheter ivaretas.

I 32 år har moren til Adriana lett etter henne

Flere land i Europa har iverksatt gransking av sine internasjonale adopsjoner og funnet korrupsjon, barnedrap og menneskehandel. UTAD mener at Norge neppe er et unntak.

Etter VGs avsløringer har statsråd Kjersti Toppe sagt de nå vil åpne opp for en granskning av de konkrete sakene som har blitt fremlagt.

Til NRK fortalte Toppe at Bufdir har fått i oppdrag å gjennomføre en intern undersøkelse for å avdekke om det er behov for en uavhengig granskning i Norge.

Men, TV 2 viser nå til at departementet allerede i mai hadde bestilt en undersøkelse av Bufdir og at departementet fikk anbefalt å gjennomføre en grundig og uavhengig gransking.

Bufdir anførte at de ikke kan eller bør gjennomføre granskningen. Direktoratet understreket at det kan medføre rolleblanding, og at det hverken er tillitsvekkende eller legitimt.

Dette er helt i tråd med hva UTAD og andre adopterte har uttrykket. Det tyder på at Bufdir tross alt har hatt god innsikt og forståelse.

Hårreisende

Svaret fra departementet er at det ikke er økonomi til en uavhengig granskning, og de ber Bufdir om å finne billigste løsning.

Bufdir blir dermed satt til å gjøre et arbeid på premisser de selv har frarådet.

At Toppe kan stille seg bak dette som legitimt, er hårreisende.

En kan stille seg spørsmål ved hvilke krefter som er i sving, når Bufdir likevel går i gang med et arbeid de selv har stilt seg kritisk til.

At myndighetene ikke ser på adopterte som en gruppe verdt å bruke ressurser på, viste de ved utformingen av statsbudsjettet.

Bufdir anbefalte opprinnelig å bevilge 9 - 11 millioner kroner for et forsvarlig etteradopsjonstilbud, men regjeringen satte av kun 3,5 millioner med argumenter om at adopterte i Norge ikke er en stor gruppe.

Menneskeliv

Dette er et tydelig eksempel på hvordan minoriteters stemmer blir kneblet.

Manglende bevilgning til etteradopsjonstilbud og uvilje til uavhengig granskning, vitner om at adoptertes liv og skjebne ikke blir tatt på alvor.

Rettsstaten Norge tar ikke ansvar for sine handlinger. Utenlandsadopterte har krav på å få vite at deres adopsjon er blitt gjort på lovlig vis.

Forfalsket alderen til adoperte Magnus: – Kjente raskt at noe ikke stemte

Utenlandsadoptertes rettsvern er ikke en tjeneste som skal konkurranseutsettes, hvor den billigste aktøren vinner anbudsrunden. Dette handler om menneskeliv.

Det er svært provoserende å være vitne til at utenlandsadopterte konsekvent blir ført bak lyset.

Vi fire i styret til UTAD er alle adoptert hit til Norge på slutten av 80-tallet, og begynnelsen av 90-tallet.

Å vite at ulovlige adopsjoner ble gjennomført i samme tidsrom, treffer hardt.

At norske myndigheter har vært delaktig og holdt det skjult, gir en ekkel bismak.

Det hele er også en tragedie ovenfor adoptertes opprinnelige familier. Når vi får vite hvordan praksisen har vært, føler vi oss som en brikke i et spill.

Når Bufdir får beskjed om å finne billigst mulig løsning til utredning, kan vi lure på om vårt menneskeverd er på anbud.

Er vi redusert til bare å være et verktøy for å bygge familier?

