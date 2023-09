Bergen får som de fortjener

Hadde de satt opp et teaterstykke om Bybanen på Den Nationale Scene, er jeg jaggu ikke sikker på om det ville vært en komedie eller tragedie. Kanskje begge deler? Tragedie for Bergen og komedie for resten av landet?

Det er nesten så det er vanskelig å tro. Høyre-profilen Martin Smith-Sivertsen fikk en haug med slengere og tilleggsstemmer fra Bybane-over-bryggen-motstandere og suste inn i bystyret. Men så ble han nektet plass i bystyret fordi han hadde meldt flytting til Bærum(!). De tilleggsstemmene (som egentlig har mikroskopisk betydning for et partis oppslutning) ble gitt tilbake til de partilistene de var hentet fra. Og det var det som skulle til for at bybane-protestpartiet Bergenslisten (BL) rappet ett bystyremandat fra Venstre.

Og vipps så har ikke Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer flertall sammen med Frp, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og Senterpartiet likevel. Skal hun da klare danne flertall, må hun enten friste MDG over til seg og få de til å samarbeide med Frp, eller så må hun bite i det sure eplet og invitere Bergenslisten og Industri- og næringspartiet (INP) inn i varmen.



Det første alternativet kan bli krevende. Det å få MDG og Frp til å enes om byutvikling, samferdselspolitikk og ulike miljøtiltak vil være en prestasjon. Men det andre alternativet er umulig uten at Meyer bryter sitt klare valgløfte om å droppe omkamp om bybane over Bryggen.

For BL og INP er begge tuftet på kompromissløs motstand av Bryggen-alternativet og insisterer på omkamp, og at Bybanen i stedet må gå i tunnel i fjellet bak Bryggen. Det paradoksale er at det faktisk er flertall for partier som alle primært ønsker at Bybanen skal gå i tunnel: I tilleggt til INP og BL er Frp, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Høyre alle for at Bybanen skal gå i tunnel. Men Meyer har garantert velgerne at Høyre ikke skal ta omkamp om Bybanen. I fjor vedtok Bergen bystyre den endelige reguleringsplanen for bybane til Åsane og at den skal gå over kulturarven Bryggen, der det i dag dundrer busser, trailere og biler døgnet rundt.

Hvis det nye flertallet likevel tar en omkamp, vil sagaen om Bybanen bare fortsette og fortsette. Prosessen med ny bybane til Åsane vil bli satt på vent, inntil en ny reguleringsplan er på plass. Slike prosesser tar gjerne litt tid, kanskje flere år Og bybanen kan bli hovedsak for flere partier i neste valg om fire år, også. Here we go again. Gjør Meyer det, støter hun trolig både KrF og Venstre fra seg, og vil sitte med en flertallskoalisjon som kan bli krevende å holde sammen.

De neste dagene får vi se hvilke lederegenskaper og forhandlingsevner Høyres Christine Meyer har. Aps sittende byrådsleder Rune Bakervik, som først erkjente valgnederlaget og varslet at han går av, har fått en ny sjanse etter fintellingen. For Meyer må etablere et flertall for å felle Bakervik for å kunne danne byråd ledet av hennes Høyre. Og etter at noen få stemmer flyttet seg hit og dit i det dramatiske døgnene etter valget, kan Ap i teorien fortsette å styre byen med en fargerik flertallsallianse av Rødt, SV, MDG, Venstre, KrF og Senterpartiet. Ingen lett match det, heller. Men hvis bybane-saken skal legges død en gang for alle, er det kanskje det som må til?



Så må vi huske på å legge inn et forbehold her, for det er så hårfint jevnt at en eventuell omtelling kanskje kan flytte et mandat tilbake til et parti i Høyre-Meyers favør. Det er foreløpig ikke satt to streker under valgresultatet i Bergen,

To be continued.