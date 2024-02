Barn i Gaza sultes, vi sulter med dem

Det har nå gått over 130 dager med israelske krigsforbrytelser mot den palestinske befolkningen. I månedsvis har vi vært vitne til grufulle bilder og beskrivelser av enorme lidelser, begått mot en sivilbefolkning som er sperret inne på et område som ikke er særlig mye større enn Oslo.

Mellom 7. oktober 2023 og til nå, har minst 29.300 palestinere blitt drept i Gaza, over 69.000 er skadet, og akkurat nå utspiller det seg dessuten en sultkatastrofe i Gaza. I de siste ukene har bistandsorganisasjoner på bakken meldt om en bratt stigning av underernæring blant barn, gravide og ammende kvinner. Situasjonen er spesielt alvorlig i de nordlige delene av Gaza, hvor én av seks barn under to år, ved undersøkelser, ble funnet alvorlig underernærte.

Sultestreiker med diabetes

Vi vet ikke helt hva mer vi skal gjøre for å bli hørt, vi føler oss maktesløse, derfor er vi ti personer som nå gjennomfører en sulteaksjon utenfor Stortinget. Noen av oss blokkerte også inngangen til Stortinget fredag morgen, sammen med flere aksjonister.

Vi gjør alt dette i solidaritet med den utsultede sivilbefolkningen i Gaza. Vi er ti personer, både norsk-palestinere og nordmenn, som har sluttet å spise i solidaritet med en befolkning som nå også sultes av en av verdens største militærmakter. Noen av oss totalfaster, mens noen av oss spiser minimalt for å kunne stå i jobb og ta oss av barn.

En av oss har diabetes. Nabil streiker i solidaritet med den sultende sivilbefolkninga i Gaza, men også for å vise fram at mennesker der nede mangler tilgang til medisiner og kan dø av det som i utgangspunktet er ukompliserte, medisinske tilfeller.

Askeonsdag er den første dagen i fastetiden, og i år falt denne dagen på onsdag 14. februar. Samme dag samlet vi oss derfor foran Stortinget i Oslo for å sette i gang en sultestreik. Vi mener at Norge må gjøre det som er riktig. Nok er nok!

Krever Oljefondet-nekt

Den internasjonale domstolen (ICJ) etterforsker akkurat nå et folkemord i Gaza, og systematiske rettighetsbrudd over hele Palestina som staten Israel er ansvarlig for. Derfor må vi svare med politiske handlinger i samme størrelsesordning, det gjør vi ikke nå.

Den norske regjeringen skryter av at de forsøker å få til en merkeordning for produkter fra israelske apartheidbosettinger, men nekter samtidig å stanse importen av disse illegale produktene til Norge. Vi krever at Stortinget gjør det ulovlig å importere varer og tjenester til Norge fra selskaper som handler med folkerettsstridige bosettinger.

Oljefondet (NBIM/Statens pensjonsfond utland) investerer milliardbeløp av våre pensjonspenger i selskaper som medvirker til folkerettsbrudd, på den måten støtter vi aktivt krigsforbrytelser gjennom handel og investeringer med selskaper som medvirker til folkerettsstridige bosettinger på okkupert land. Vi krever at Stortinget gjør det ulovlig for Oljefondet å investere i selskaper som medvirker til opprettholdelse av folkerettsstridige bosettinger.

I de etiske retningslinjene for Oljefondet står det at Norge ikke kan tjene penger på «salg av våpen til stater i væpnede konflikter som benytter våpnene på måter som utgjør alvorlige og systematiske brudd på folkerettens regler for stridighetene», men det gjør vi nå. Vi krever at Stortinget gjør det ulovlig for Oljefondet å investere i selskaper som selger våpen til land som bryter folkeretten. Vi krever dessuten at Stortinget svartelister alle selskaper som selger våpen til Israel, og alle andre land som bryter folkeretten, inkludert via tredjeland.

Ikke et alternativ

Dette er våre minimumskrav for å forhindre at Norge forblir en krigsprofitør og en nasjon som tjener penger på israelske krigsforbrytelser. Vi sulter fordi vi ikke vil være med på det!

Det er ikke lenge siden at Norge sluttet seg oppunder de politiske sanksjonene som EU innførte mot Russland. Nå er det viktig at regjeringen og Stortinget viser at det ikke finnes én standard for vestlige land, og en annen for andre. Stortinget/regjeringen har plikt til å gjennomføre internasjonalt, det er bred enighet i internasjonale organer om at okkupasjonen av Palestina bryter folkeretten.

Vår sulteaksjon er en bønn til politikerne i landet vårt om å ta i bruk alle verktøyene i kassen. De vet hvor alvorlig situasjonen er! Å gjøre mindre enn alt vi kan akkurat nå er ikke et alternativ.