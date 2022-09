Bare tiden og veien før Ukraina vinner

Russland stilte seg lagelig til for hogg. Tirsdag 6.september hugget den Ukrainske hæren.

Seieren blir blodig, men Ukraina vil vinne krigen mot Russland, skriver Palle Ydstebø. Her Ukrainske soldater i Kharkiv-provinsen denne uken. Foto: Kostiantyn Liberov

De siste par ukene har vi vært vitne til en ukrainsk offensiv som har frigjort så å si hele Kharkiv fylke nordøst i landet.

Det snakkes om dette er et vendepunkt i krigen. Med vendepunkt tenker vi da på store slag som El Alamein i oktober 1942 og Stalingrad fra november 1942 til utpå nyåret 1943.

Palle Ydstebø, Oberstløytnant (p) ved krigsskolen. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Vendepunktet i denne fasen av Den russisk-ukrainske krigen har bygd seg opp over tid. Helt siden begynnelsen av mai.

Etter at den russiske offensiven i krigens første måned kulminerte, dvs. stanset opp mot stadig sterkere ukrainsk motstand, valgte russerne å oppgi den nordre fronten og konsentrere seg om å ta de ukrainske fylkene Donets og Luhansk, som de hadde anerkjent som «selvstendige folkerepublikker» og lovet «å befri».

De russiske styrkene startet offensiven i Luhansk og Donetsk i april med massiv artilleribeskytning mot de ukrainske forsvarerne.

Denne offensiven på gikk med stor styrke i tre måneder før russerne erklærte en operasjonell pause.

Ukrainske soldater forsvarte Sieverodontesk i det lengste i sommer. Her fra slutten av juni. Foto: STRINGER

Da hadde de rykket fram knappe 15 km over en 30-40 km bred front, og tatt store tap de fortsatt har problemer med å erstatte.

Mens dette «slaget om Donbas» foregikk, gjennomførte ukrainske styrker en mindre offensiv nord for Kharkiv by i begynnelsen av mai.

En ukrainsk stridsvognfører i Donbass i juni i år. Foto: STRINGER

Hensikten var å presse de russiske artilleriet tilbake for å redusere den konstante artilleribeskytningen mot Ukrainas nest største by.

Den offensiven foregikk med flere mindre angrep, som var synkronisert i tid og rom.

Etter en uke hadde Ukraina presset russerne noe tilbake, men uten selv å ta for store tap.

De gjennomførte også et mindre støt i retning av jernbaneknutepunktet Kupjansk ved Oksilelven, et frampek på det som vi så siste uke.

Mens Russland slet ned sine styrker i angrepene i Donbas, gjenoppbygde Ukraina styrkene sine etter forsvarskampen i februar og mars, mens de begynte å forberede og legge til rette for en offensiv i Kherson fylke i sør.

Begravelse for i ukrainske Obukhiv for soldaten Abdulkarim Gulamov, som ble drept i Kherson 17.juli. Foto: VALENTYN OGIRENKO

I slutten av mai angrep ukrainske styrker de russiske styrkene nord for Dniproelven i Kherson fylke tre steder; i sør, senter og i nord.

I slutten av juni ble de første amerikanskbygde HIMARS-systemene, flerrørs rakettkastere med GPS-styrte raketter, tatt i bruk mot russiske kommandoplasser, lager med artilleriammunisjon og kommunikasjonslinjer i Donbas.

Amerikanske HIMARS ble våpenet russerne ikke kunne forsvare seg mot. (Arkivfoto) Foto: FADEL SENNA

Dette var et våpen russerne ikke kunne forsvare seg mot, og de ble tvunget til å trekke både kommandoplasser og ammunisjonslagre langt bak frontlinjen.

Det svekket både kraften i artilleribeskytningen og evnen til å koordinere og lede operasjonene.

Etter at Ukraina satte inn HIMARS ved Kherson, der de ødela broene over Dnipro, og avskar de russiske forsyningslinjene, ble situasjonen i sør vurdert som kritisk.

Antonivskiy-broen ble truffet i slutten av juli og kunne ikke lenger brukes av Russland til å frakte tunge kjøretøy over den store Dnipro-elven i Kherson by. Foto: STRINGER

Ukraina gikk så til motangrep igjen og en ukrainsk offensiv kunne true Krym og hele sørfronten.

Russland tynnet da ut styrkene i Donbas og overførte store styrker til Kherson og Zaporizjzja fylker.

Det la det strategiske grunnlaget for de siste ukers hendelser.

Da Russland i overførte store styrker til Donbas i vår, etablerte de en styrkekonsentrasjon rundt byen Izium sørøst for Kharkiv.

Disse styrkene har vært en stadig flanketrussel mot det ukrainske forsvaret i Donbas.

En russisk soldat på vakt i mai i Slavy-parken i Kherson. Russland sendte etterhvert stadig flere soldater til sør-Ukraina. Det ble skjebnesvangert. Foto: AP

Iziumgruppen har blitt forsynt med jernbane som går sørover fra Russland og gjennom den ukrainske byen Kupjansk.

Dersom Ukraina klarte å kutte denne jernbanen, ville de russiske styrkene i Izium være like utsatt som de som er avskåret i Kherson.

Ukrainske styrker har hele sommeren gjennomført mindre angrep og rekognoseringer mot Iziumgruppen, og har kartlagt de russiske forsvarslinjene.

Etter at Russland tynnet ut styrkene for å forsterke i sør, stilte de seg lagelig til for hogg. Tirsdag 6. september hugget den ukrainske hæren.

Etter inneledende angrep ved byen Balaklija, og onsdag hadde de brutt gjennom nord for byen.

Restene av en russisk stridsvogner lå strødd i Balaklija etter det ukrainske angrepet. Bildet tatt lørdag 10.september. Foto: JUAN BARRETO

Natt til torsdag var de ukrainske styrkene på full fart inn i de russiske bakre områdene og det russiske forsvaret kollapset.

Kupjansk ble tatt under artilleriild samme kveld og fredag var de ukrainske styrkene i byen.

I løpet av helgen falt også Izium og Russland begynte å trekke ut alle gjenværende styrkene fra Kharkiv fylke; en såkalt «omgruppering».

Ukrainske spesialstyrker inspiserer et våpenlager som russerne forlot i Izium søndag 11.september. Foto: STATE SECURITY SERVICE OF UKRAIN

Hvordan utviklingen i østre Ukraina blir videre avhenger i første omgang av om de ukrainske styrkene har til hensikt, og forsyninger og reserver til å fortsette inn i Luhansk fylke, og om Russland klarer å stabilisere fronten og få på plass nye forsvarslinjer.

Slik det ligger an nå har Ukraina tatt det strategiske initiativet og tvunget russerne på defensiven.

Ukraina har nå tvunget Russland på defensiven. Foto: GLEB GARANICH

Dersom ikke Russland klarer å bygge opp solide og slagkraftige avdelinger for å kontre den ukrainske hæren, så vil de ha store problemer med å holde det de har okkupert av ukrainsk land.

Med de problemene Russland til nå har vist med å rekruttere nye soldater, utdanne og trene de, og så sette opp og trene fungerende avdelinger på brigadenivå, så spørs det om det bare er tiden og veien før Ukraina vinner.

Det kan allikevel bli en lang og blodig vei, og ta lang tid.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no