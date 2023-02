Bare noen minutter med svart skjerm, så kom første reaksjon

Hvorfor sitter jeg med en småstressa følelse. Jeg er jo ikke avhengig en gang.

Nu vel.

Jeg anser ikke meg selv som en storforbruker av sosiale medier. Jeg tipper jeg er som nordmenn flest.

«Jeg er på Instagram, men jeg legger aldri ut noe selv».

Høres det kjent ut?

Klokken 08.00 mandag morgen logget jeg ut. Ingen sosiale medier, internettsurfing eller spill. Samtaler ble brått satt på pause. Ender jeg opp på en mulig hyttetur til helga? Jeg aner ikke.

Etter noen minutter med mørk skjerm kom første reaksjon.

I ren refleks sveipet hånda over hjemskjermen. Selv om det ikke var noen varsler ville den dobbeltsjekke. Jeg bare måtte se om jeg hadde fått noen snapper, meldinger eller om det var noe gøy i en scrollfeed.

Hjernen skrek etter stimuli.

Så kom neste følelse snikende. Denne gang litt verre.

En slags tomhet og utenforskap. Tør jeg å kalle det ensomhet etter bare noen timer? Det håper jeg virkelig ikke. Jeg er jo ikke avhengig.

Jeg tok kontakt med en ekspert for å høre hva denne følelsen var.

Svaret var kontant og avslørende.

– Du har abstinenser, Torgeir. Du er avhengig, det er vi alle. Det er normalt å være avhengig, fortalte John Petter Fagerhagug, psykolog med ekspertise på mobilavhengighet.

Ordene til psykologen var mer befriende enn overraskende.

– Du er vant til å være i din digitale verden, men nå er du utenfor og uvitende. Det kan være skummelt. Hjernen blir urolig, for du mangler noe, sier psykologen.

– Altså, det er bare snakk om én uke, jeg overreagerer ikke litt da?

– En uke er lang tid når den digitale verden er så stor del av oss. Det er skummelt og krevende. Jeg vedder 100 kroner på at du ikke klarer det én uke, sier psykologen.

Psykologen sier ubehaget knyttes til hvor mye man bruker telefonen. Hvor stor del er det av vanen din.

Mitt svar er nøyaktig 36 timer på skjerm i foregående uke. I gjennomsnitt åpner jeg telefonen 177 ganger i løpet av døgnet.

Jeg håper for guds skyld at jeg ikke åpner telefonen i søvne. Gitt at jeg sover åtte timer, ender jeg opp med å sjekke telefonen ti ganger i timen.

Med andre ord: Hvert sjette minutt tror jeg noe viktig har skjedd. Noe jeg må få sjekket umiddelbart.

Ironien

Noe av det mest ironiske er at det ble vanskeligere å jobbe. Jeg har jo fått tiden i gave?

Likevel sank konsentrasjonen som en stein. Tid brukt på komplett unyttige ting ble byttet ut med uro for hva jeg gikk glipp av.



Slik ser min Instagram ut rett før jeg logger av. Alt jeg går glipp av!

Psykologen hadde igjen en avslørende beskrivelse på det.

– Det er som om et litt merkelig Stockholmssyndrom. Du er glad i kidnapperen din, bare at her er telefonen kidnapperen.

Det tok altså noen timer før jeg savnet min egen kidnapper.

Sees på søndag

Jeg kommer til å logge meg på igjen. Jeg vil tilbake til verden hvor mine venner henger. I tillegg må tross alt konsumere helt nytteløse videoer av pingviner og spekkhoggere, helst seks ganger hver time.

Eksperter på bruk av sosiale medier sier det ikke nødvendigvis er feil å bruke mediene mye. Det spørs hva du bruker det på, og hva det gir deg.

Men jeg liker ikke at 36 timer av uka mi går til skjerm.

Kjære psykolog Fagerhaug, vi snakkes på søndag, vippser du meg?