Avskaff 1. mai som fridag

Jeg foreslår ikke å ha én mindre fridag, jeg ønsker bare ikke å sette av én hel dag for å markere Arbeiderpartiet og LO sin bryllupsdag, skriver leder Theodor Vik Thorkildsen i Lier FpU.

1. mai er arbeidernes dag, og derfor også en fridag. Vi alle kan være enige i at arbeiderne i Norge, de som hver eneste dag våkner opp og bygger opp landet vårt, fortjener all ros og respekt for det.

Men, å sette av en hel dag for å la AP og LO spre sin politikk kan jeg være uenig i at fortjener like mye ros og respekt.

Det er faktisk slik at ikke alle arbeidere stemmer AP. Den nyeste meningsmålingen fra Norstats april-måling viser at Fremskrittspartiet har vokst over AP.

POLITIKER: Leder Theodor Vik Thorkildsen i Lier FpU. Foto: Privat

Det arbeiderne ønsker er ikke å bli flådd av skatter og avgifter, å bli straffet for å kjøre bilen til jobb og å nektes å jobbe på søndager.

Målingene viser at folk flest ønsker mindre makt til Arbeiderpartiet og mer makt til Fremskrittspartiet.

LO og AP sitt forhold kan også kritiseres. De har lenge hatt et sterkt bånd, og selv i dag er LO sin leder representert i AP sitt sentralstyre.

LO får også statsstøtte, altså en andel av skattebetalernes penger. Denne statsstøtten bruker de blant annet til å finansiere AP, SV og SP sine valgkamper.

I 2021 fikk AP 15 millioner kroner, SV fikk 5 millioner og SP fikk 3 millioner. De bruker skattebetalernes penger for å finansiere valgkamp til partier som skattebetalerne ikke nødvendigvis støtter. Rett og slett en hån mot arbeiderne og deres lommebøker.

Jeg foreslår ikke å ha én mindre fridag, jeg ønsker bare ikke å sette av én hel dag for å markere Arbeiderpartiet og LO sin bryllupsdag.

FpU har tidligere foreslått å bytte ut 1. Mai med 8. mai, nemlig frigjøringsdagen. Dagen da Norge ble løsrevet fra en forferdelig okkupasjon.

Dette er en dag hele befolkningen kan stille seg bak, i motsetning til 1. mai, og absolutt en god løsning.

Vi i Fremskrittspartiet foretrekker å minnes om Norges løsrivning fra Tysklands okkupasjon, ovenfor å minnes om dagen Støre og Peggy holder taler, og hvor Aps medlemmer står med store paroler med sosialistiske utsagn på.

For vi respekterer arbeidernes lommebøker, arbeidernes frihet og ikke minst alle de som kjempet for Norges frigjøring.