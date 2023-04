Norge er i streik. For første gang siden krigen har vi fått storkonflikt i et såkalt mellomoppgjør.

Det betyr at titusener av mennesker de neste ukene vil legge ned arbeidet sitt.

Bakteppet for streiken er alvorlig. I fjor fikk vi reallønnsnedgang. Det innebærer at vanlige arbeidsfolk ble fattigere enn de var året før.

Høye priser på strøm, mat og bolig har smadret økonomien til mange vanlige familier.

Det står med andre ord svært mye på spill for vanlige folk når LO og YS nå går ut i streik.

Og nettopp derfor er det ekstremt skuffende å se hvordan landets medier velger å dekke streiken.

Framfor å dekke konfliktens innhold, er journalistene hysterisk opptatt av hvordan streiken «rammer» folk flest.

Handler om noe viktigere

Allerede få timer etter at streiken ble annonsert søndag kveld, kunne landets største papiravis Aftenposten bringe følgende overskrift: «Historisk storstreik. Kan bli tomme ølhyller».

Og ja, det kan bli tomme ølhyller hvis streiken drar ut.

Men er det virkelig det viktigste når vi står i nettopp en historisk storstreik?

For å sette det på spissen: dersom fagbevegelsen vinner fram med sine lønnskrav, betyr det at vanlige arbeidsfolk får mer penger å kjøpe øl for hvert eneste år resten av livet.

For oss ølhunder må den gevinsten være vel verdt å gå noen uker med tomme ølhyller.

Men dette handler selvfølgelig om noe mye viktigere enn øl.

Uten streik hadde vi verken hatt ferie, helg eller åttetimersdag. Land uten en sterk og streikevillig fagbevegelse har som regel verken demokrati, velferdsstat eller lønn som det er mulig for vanlige folk å leve av.

Da blir det pussig når VG til sine lesere bringer saken «Storstreiken: Slik blir du rammet!».

Vanlige folk blir nemlig ikke «rammet» av streiken. Tvert imot tjener de på streiken.

Og det gjelder ikke bare de som jobber. Både trygd, pensjon, arbeidsavklaringspenger og alle andre velferdsytelser avhenger av lønnsveksten.

De som streiker nå gjør det ikke bare for seg selv, men også for alle som er avhengig av velferdsstaten for å ha penger til å sette mat på bordet.

Til tross for alt dette er det helt umulig å tenke seg følgende overskrift: «Storstreiken: Slik tjener du på streik». Hvorfor det, egentlig?



«Den uskyldige tredjepart»

Streikedekningen vi ser nå fører seg inn i en lang tradisjon der norske medier ensidig legger skylden på arbeidsfolk når det blir konflikt i arbeidslivet.

Det er LOs ledelse som blir stilt til veggs av kritiske journalister om hvorfor det blir streik. Men ansvaret for denne konflikten ligger ikke hos de streikende alene.

Det skal to til for å danse tango, og det må to parter til for å få en konflikt i arbeidslivet.

Hvor blir det av de kritiske spørsmålene til NHO og de store kapitaleierne? Har ikke de også et ansvar for å vise moderasjon og ansvarlighet?

En klassiker i dekningen av streik i Norge, er jakten på den uskyldige tredjepart.

Så fort det blir konflikt i arbeidslivet skremmes journalister fra alle landets redaksjoner ut for å finne noen som blir «rammet» på urettferdig vis.

Da bussjåførene streiket under pandemien, var det en klappjakt på helsepersonell som fikk vansker med å komme seg på jobb.

NRK Debatten fant til og med en spesialsykepleier som var sterkt kritisk til de streikende bussjåførene. At sykepleieren også var politiker for Høyre fikk seerne aldri vite.

Rikskringkastingen fant heller ikke plass til Sykepleierforbundet, som støttet de streikende bussjåførene.

Ikke like sexy

Denne typen sensasjonalistiske oppslag kan vi trolig også vente oss denne gangen.

Allerede har vi fått høre gripende historier fra fergeleier landet rundt.

Og selvfølgelig er det alvorlig for noen at fergene ikke går. Men det er all grunn til å tro at det store flertallet av landets ferjepassasjerer støtter streiken.

Det er bare ikke like sexy for mediene å snakke med dem og derfor blir de heller ikke intervjuet.

Det er lett å glemme, men de fleste som kjøper øl eller reiser med ferje har enten jobb eller trygd.

Derfor er det viktigste for folk flest i ukene faktisk hva LO klarer å kjempe fram i lønnsvekst, ikke hvordan de blir «rammet» av streiken.

Mediene bør få av seg ølbrillene og ta storstreiken på alvor.



