Ap tar avstand fra Sp

Fremgang på to prosentpoeng denne måneden gir i seg selv ingen grunn til feiring på Youngstorget. Ap fortsetter bare på sin jojo-ferd over og under 20-prosentstreken, mens avstanden til hovedmotstander Høyre har økt gjennom vinteren.

Men bak tallene i Verians (tidl. Kantar) partibarometer, utført på oppdrag for TV 2, er det noen lyspunkter for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Og nå vil Ap vil legge om kursen litt.

Støre og Co vil nå vise avstand til regjeringspartner Senterpartiet, bli tøffere i retorikken og hente flere velgere tilbake fra Høyre. Mer om det litt lenger ned.

Arbeiderpartiet har denne uken samlet landsstyret sitt for å vedta en ny strategi, en vei ut av den mørke bølgedalen partiet har vært i siden de tok over regjeringsmakten for halvannet år siden.

Aps egne strateger erkjenner nå at partiet som skulle omfavne «alle», som skulle være partiet for «vanlige folk», har støtet store velgergrupper fra seg.

Målingen viser for eksempel at de yngste velgerne nesten er helt borte. Ap ville kun fått 7 prosents oppslutning, om de under 30 år fikk bestemme (og de gjelder både menn og kvinner). Det er katastrofale tall for et parti som tradisjonelt har stått sterkt blant de yngste. Videre oppnår Støres parti kun 17 prosent blant de mellom 30 og 60 år. Ap er dermed blitt et gamlis-parti, med 33 prosents oppslutning blant velgere over 60 år.

TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud Foto: Espen Solli

Blant velgerne som jobber i privat sektor er Ap nå jevnstore med Frp (begge med 16 prosents oppslutning), og milelangt bak Høyre (39 prosent). Høyre og Ap er tilnærmet jevnstore blant velgere som jobber i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser også at Ap fortsatt lekker velgere i hopetall til Høyre, med en netto netto velgerovergang på 54.000 velgere.



Men det er lyspunkter for Støre og Co. Det er tegn til at velgerflukten til Høyre bremses. I forrige måned var den netto overgangen fra Høyre til Ap på hele 79.000. Og i høst, før Erna Solbergs aksjeskandale, var tilsvarende velgerovergang på rundt 100.000.

Men Erna Solberg og Høyre går likevel frem på aprilmålingen fordi de henter flere velgere ned fra gjerdet og fra Sp.

Mens Høyre nå har 53.000 velgere på gjerdet, har Ap har en ganske massiv velger-reserve der. 142.000 velgere som stemte Ap sist stortingsvalg, sier nå at de ikke ville brukt stemmeretten sin om det var valg i dag. Det utgjør nesten hver femte Ap-velger. Dette er en velgergruppe det tradisjonelt er enklere å hente tilbake enn de som har gått til andre partier.

Nå fremstår det ganske tydelig at Ap vil konsentrere seg om å tette lekkasjen til Høyre. Partiet sender nå klare signaler om at de vil justere kursen noen knepp til høyre:

Ap vil tone ned den aggressive retorikken mot private aktører innen helse og velferd, og heller framsnakke det offentlige helsevesenet. Støre skal med andre ord slutte å snakke om profittjagende storkonserner med sugerør i statskassen.

Ap skal bli tøffere i ordbruken og hardere i klypa i kampen mot kriminalitet, særlig gjeng- og ungdomskriminaliteten.



Ap skal innføre strengere disiplin i skolen, gjenreise lærerens autoritet i klasserommet og ta mobilen fra elevene.

Partiet skal også tone ned de tøffe angrepene på landets rikeste, og prøve å bli venner igjen med de som skaper jobber ved å bli mer forutsigbare i skatte- og avgiftspolitikken. Det er også tegn til at Arbeiderpartiet forsøker å løsrive seg fra regjeringspartner Senterpartiet, som virkelig sliter på Verians partibarometer. Med 5,5 prosents oppslutning har 253.000 velgere flyktet fra Trygve Slagsvold Vedums parti siden stortingsvalget. Nå har Sp bare 150.000 tidligere velgere igjen. Og Vedum henter knapt velgere fra andre partier, og ikke en eneste velger fra de tre største partiene, Høyre, Ap eller Frp.

Jeg opplever at frustrasjonen over Sp-samarbeidet er økende i Ap. For første gang i historien sitter Ap i en flerparti-, mindretallsregjering. Det er en posisjon de trives stadig mindre i. De må først kompromisse inn mot sentrum og Senterpartiet i regjering, for så å gå til Stortinget og la SV få æren for å dra politikken i Arbeiderpartiets retning. Resultatet er en gedigen velgerflukt fra Ap til SV. Arbeiderpartiet har mistet 64.000 velgere til SV siden stortingsvalget og henter kun 3.000 andre veien.

Det er svært interessant at Ap i sitt strategidokument frem mot neste stortingsvalg nøyer seg med å skrive at de har samarbeidet godt med Senterpartiet. Når det gjelder regjeringssamarbeid etter valget neste år, nøyer Ap seg med å si at de vil være en garantist for en «styringsdyktig, Arbeiderparti-ledet regjering». Senterpartiet nevnes ikke med et ord når det snakkes om regjering etter valget.

Ap vil altså ikke gå til valg på at den regjeringen de selv sitter i skal styre videre. De vil heller ikke gå til valg på sin drømmeregjering med Sp og SV, slik de gjorde i 2021. Det er nok en fjern drøm akkurat nå og vil bare minne velgerne på Jonas Gahr Støres største politiske nederlag, at han ble utmanøvrert av Senterpartiet og ikke klarte å etablere en rødgrønn flertallsregjering.

Det er mange i Ap som er frustrerte over at regjeringens omdømme er preget av tilbakeskuing og reversering. Ap ønsker selv å fremstå som et moderne reformparti med blikket rettet fremover.

Men Arbeiderpartiet har også seg selv på takke. Det er mange år siden Ap gikk til valg på en ny stor velferdsreform.