Ap-spinn sørger ikke for mer heltid

Det faller åpenbart Arbeiderpartiet tungt for hjertet at Høyres politikk har sørget for flere heltidsstillinger, skriver Henrik Asheim (H).

I et TV2-innlegg svarer ikke Arbeiderpartiets Tuva Moflag på noe av det hun ble utfordret på. I sin nyttårstale løftet hennes egen partileder og statsminister frem Sandsli bo- og behandlingssenter som et prakteksempel på Arbeiderpartiets politikk. Men sannheten er en ganske annen. På senteret jobber de 12,5-timers vakter i en turnus som ble lovlig da Høyre endret arbeidsmiljøloven. Det gjør at alle de ansatte nå jobber i hele stillinger, og at beboerne får bedre omsorg.



Arbeiderpartiet hudflettet denne endringen da den ble vedtatt i 2015 og mente den ville føre til enda mer deltid. Når Arbeiderpartiet nå ser ut til å innrømme at endringene vi gjorde var god politikk, er det merkelig at Moflag fortsetter å bruke de samme gamle talepunktene om Høyre.

At Høyre og Arbeiderpartiet er uenige i arbeidslivspolitikken er ingen hemmelighet. Men jeg håper den politiske debatten fremover kan unngå å basere seg på å tillegge hverandre meninger vi ikke har.

Det faller visst Ap tungt for brystet, men Høyre er for at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være hele faste stillinger. Og at alle som ønsker å jobbe heltid, skal få gjøre det.

Det Høyre er imot er rigide regler og normer som gjør arbeidslivet mindre fleksibelt og skaper mer byråkrati. Da vi moderniserte arbeidsmiljøloven i regjering var det fordi arbeidsmarkedet er i stadig endring. Skal vi klare å skape flere veier inn i jobb for de som står utenfor, samt gi arbeidstakere mer styring over egen hverdag – kan vi ikke ta utgangspunkt i arbeidslivet slik det så ut for 10 eller 20 år siden. Derfor stemmer Høyre mot forslag fra regjeringen som kanskje høres fine ut i festtaler, men som verken sørger for mer fleksibilitet eller garanterer mer heltid i arbeidslivet.

I tillegg til å være en bakstreversk og rigid bestemmelse, fører regjeringens «heltidsnorm» med seg en omfattende dokumentasjons- og drøftingsplikt for deltid. Det kan øke mulighetene for at stillinger som ellers hadde vært utlyst, ikke blir det, og at arbeidsgiver heller pålegger eksisterende ansatte merarbeid og overtid.

Skal vi klare å gi flere sjansen til prøve seg i jobb samtidig som vi sikrer hele og faste stillinger, kan vi ikke se bakover. Arbeidslivet endrer seg, politikken må følge etter. Sandsli bo- og behandlingssenter er nettopp et godt eksempel på hvordan et mer moderne lovverk også kan sørge for mer heltid.

Så håper jeg Arbeiderpartiet moderniserer talepunktene sine om Høyre i samme slengen.