– Tillit må pleies, i politikken – som i parforholdet, slo Støre fast åpningstalen av Arbeiderpartiets landsmøte og beskrev eget parti som et slitesterkt ekteskap med sine opp og nedturer. – Ekte kjærlighet er aldri enkelt, la han til.

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud Foto: Per Haugen / TV 2

De aller fleste av de rundt tusen tilhørerne i landsmøtesalen tok referansen til partiets begredelige situasjon, velgerflukt og all den interne støyen i forkant av landsmøtet. Hadde Helga Pedersen stått løpet ut og blitt valgt til partisekretær, ville det neppe holdt med parterapi for å få de to til å samarbeide godt sammen.

De siste dagenes åpne krangel mellom Støre og Pedersen har avdekket et forhold totalt blottet for tillit mellom de to. Støre har måttet tåle krass kritikk fra partiveteraner og Pedersens støttespillere for at han blandet seg inn i partidemokratiet, men Pedersens åpne motangrep på Støre har også svekket hennes posisjon hos flere miljøer i partiet.

Aps landsmøte er dritt lei intern selvskading og bråk om person og posisjon. Det er lite som tyder på at det blir noe åpent opprør på dette landsmøtet. Helga Pedersen har lagt ned våpnene og de mest høylytte kritikerne er ikke delegater på møtet. Noen er nok fortsatt frustrerte over Støres håndtering, mens andre mener han gjorde det eneste rette. De mener det siste partiet trenger er et landsmøte som kun dreier seg om maktkamp og personstrid, i stedet for oppmerksomhet rundt de politiske sakene. Landsmøtets flere minutter lange applaus til Støre da han entret talerstolen viste at partiet nå ønsker å samle troppene bak lederen sin.

Nå ser det ut til at partiet får ro til å diskutere de politiske sakene, men det løser i seg selv ingenting i et parti som opplever en historisk tillitskrise fra velgerne. Åtte måneder på rad med meningsmålinger under 20 prosent gjør vondt for den tidligere ørnen i norsk politikk.

For et ekteskap som skranter og sliter, kan det være fruktbart å fokusere på de gode minnene. Støre gjorde en grei jobb med det i sin landsmøtetale. Han minnet forsamlingen på skrytelisten til hans regjering og trakk historiske paralleller til tidligere store velferdsreformer som har forandret folks liv.

– Ofte har store reformer og samfunnsendringer i Norge startet nettopp her, på landsmøtet i Arbeiderpartiet, sa Støre.

Støre, som selv har gått i parterapi og er gift med ei har skrevet bok om relasjoner, vet godt at et slitesterkt ekteskap neppe overlever kun på gamle minner.

Kanskje var det derfor han gikk kraftig i rette med de som mener tiden for store nye velferdsreformer er over. – Den kampen er aldri over, smalt det fra Støre, til stor applaus.

For et krevende ekteskap som Arbeiderpartiet hadde det nok vært fint å ha noe å se frem til, for eksempel en ny stor velferdsreform.



Støres torpedering av Helga Pedersens partisekretær-ambisjoner har i hvert fall gitt landsmøtet ro til å lage ny politikk som kan ende opp i den nye velferdsreformen som kanskje kan redde det slitesterke ekteskapet han leder og få velgerne tilbake.

– Vi skal gi folk trygghet i utrygge tider. (...) Vi skal gjøre hverdagen bedre for folk, lovte Støre, til enda større applaus. Det er store løfter å gi til en befolkning som opplever det stikk motsatte.

Men innholdet i Aps neste nye velferdsreform, som kan bidra til trygghet og bedre hverdag, var det ikke mye spor av i talen til samlivsterapeut Støre.

Klarer ikke Ap å lage ny politikk som svarer på folks utfordringer, gjør livet deres bedre og skaper mer trygghet, så vil Støres slitesterke ekteskap av et parti fort ryke på et stygt brudd.