Anklagene mot oss er tvilsomme og svært drøye

Høyres Trond Helleland kommer med svært drøye og tvilsomme anklager mot blant andre Naturvernforbundet i et debattinnlegg om veipolitikken 26. oktober på tv2.no.

Han går langt i å legge ansvaret for trafikktragedier på aktører som Naturvernforbundet – som nettopp vil satse på trafikksikkerhetstiltak heller enn overdimensjonerte motorveier.

Helleland burde vite bedre.

Han er en mangeårig samferdselspolitiker som bør ha fått med seg diskusjonene om blant annet trafikksikkerhet og miljø.

Likevel gjør han to kardinalfeil i innlegget sitt, som vitner mer om populisme enn faglig tilnærming.

Fysiske skiller

Den første store feilen Helleland gjør, er å sette likhetstegn mellom trafikksikkerhet og firefelts motorveier for høy fart.

Forskning på feltet er tydelig: Det er ikke flere kjørefelt og høyere fart som redder liv.

Det som er viktig, er midtrekkverk, som fysisk skiller kjøreretningene fra hverandre.

Dette er godt dokumentert i flere rapporter, blant annet i Statens vegvesens siste gjennomgang av veistandarder fra juni i år.

Høyere fart bidrar, ikke overraskende, i motsatt retning.

Naturvernforbundet har i mange år gått inn for at hovedveinettet utbedres og bygges ut til to-/trefeltsvei med midtrekkverk.

Trafikksikker veitype

Dette er en svært trafikksikker veitype, faktisk noe tryggere enn en smal firefelts motorvei for 110 km/t.

En slik veitype er vesentlig rimeligere å bygge. Ifølge nevnte utredning fra Statens vegvesen er en to-/trefeltsvei i gjennomsnitt mer enn 40 prosent billigere enn en firefeltsvei, noe som betyr at vi får langt mer trafikksikkerhet for pengene enn å bygge overdimensjonerte motorveier for høy fart.

Det er noe en stortingsrepresentant fra Høyre burde være interessert i, særlig nå som byggekostnadene øker ytterligere og det er grenser for hvor høye bompenger vi kan ha.

Veier for høy fart vil også kunne skape mer biltrafikk.

Dette gir igjen flere ulykker, da trafikken tross alt sprer seg på store deler av veinettet, også der det ikke er midtrekkverk.

Det er også dokumentert at en stor andel av ulykkene i det siste har vært på fylkesveier og veier der trafikkmengden er så lav at motorveier uansett er lite aktuelt.

Eksospotta

Den andre store feilen Helleland gjør, er å sette likhetstegn mellom miljø og bilenes utslipp fra eksospotta.

Ja, elbiler gir et viktig bidrag til å kutte utslipp fra kjøretøyene.

Men miljøutfordringene fra veitrafikken er langt større enn som så. Støy, svevestøv og utslipp av mikroplast gir betydelig miljøpåkjenning uten at elbiler løser dette.

Utfordringene forsterkes når farten økes.

Og enda viktigere er kanskje det store natur- og klimafotavtrykket som motorveibygging gir.

Matjord og friluftsområder splittes opp og bygges ned. Verdifulle naturområder ødelegges.

Trafikksikkerhetstiltak

Nedbygging av skog og myr gir store klimagassutslipp som det er økende fokus på å gjøre noe med.

Veier for høy fart gir også høyere energiforbruk, uansett om bilene går på diesel eller strøm.

Er det noe som er blitt enda tydeligere de siste månedene, så er det at vi må bygge et samfunn som bruker minst mulig energi.

Moderate fartsgrenser på veiene er ett av flere bidrag til dette.

Helleland bommer stygt. Han vil bruke opp samferdselsmidlene på noen store veier.

Ved å dimensjonere ned konkrete utbyggingsprosjekter, slik Naturvernforbundet ønsker, kan vi få gjennomført flere trafikksikkerhetstiltak på hele veinettet, landet over.

Vi kan få mer pengertil rassikring og vedlikehold.

Og vi kan få et veinett til glede for folk flest.

Det er bra at regjeringen har tatt tak i dette og har signalisert kursendring.

Til glede for trafikksikkerhet og miljø.

