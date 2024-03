Altfor mange forstår ikke alvoret

Man kan undres over hva det er som utløser dette voldsomme sinnet hos enkelte når de velger å gå løs på mennesker som står i bresjen for vårt klima.

Mennesker over hele verden kjenner nå klimaendringene på kroppen.

Den globale oppvarmingen skjer raskere og med mer dramatiske konsekvenser enn før. Ekstremnedbør, orkaner, hetebølger, ekstremtørke og skogbranner rammer oftere og blir mer og mer intenst.

I Spania, der jeg bor, merker vi klimaendringene godt. Det settes stadig nye varmerekorder, og vi har nå tilbakelagt en av de varmeste vintrene noensinne.

Landet er inne i en tørkeperiode som så langt har vart i fire år! Vannreservoarer går tomme, vegetasjonen tørker ut, bøndene gir opp avlingene og det er strenge vanningsrestriksjoner rundt omkring som skaper problemer for folk.

I går gikk Verdens meteorologiorganisasjon ut med en kraftig advarsel der de kaller klimakrisen for den største utfordringen menneskeheten står overfor. Samtidig kom de med dystre fakta på at havet aldri har vært varmere, havnivået aldri har steget så raskt, isbreer og isen i Antarktis aldri har smeltet raskere og lufttemperaturen og konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren aldri har vært høyere.

Er det noe vi vet så er det at dette bare er en forsmak.

Havet vil stige. Dyrearter vil bli utryddet. Økosystemer vil kollapse. Matproduksjonen vil svikte. Folk vil bli drevet på flukt.

Klimaet er under dramatisk endring og noe må gjøres. Vi mennesker endrer oss ikke før vi må, og da kan det være for sent. Det finnes dessverre altfor mange der ute som ikke forstår alvoret.

SAMFUNNSDEBATTANT: Petter Farstad. Foto: Privat

Og det finnes altfor mange der ute som har lagt klimaforkjempere for hat på grunn av deres klimaengasjement. Man kan undres over hva det er som utløser dette voldsomme sinnet hos enkelte når de velger å gå løs på mennesker som står i bresjen for vårt klima, og som brenner for å ta vare på vår fremtid.

Dagens ungdom vokser opp i klimakrisens tid, og i stedet for å bli tatt på alvor, blir ungdommen latterliggjort. Det er trist at voksne mennesker, generasjonen som har forgiftet, forurenset og bedrevet rovdrift på jordens ressurser, tillater seg å hovmodig kritisere en ny generasjon som IKKE vil arve vår store idioti og dumskap som nå rammer en hele verden.

Det er mange der ute som lever i sin egoistiske boble der de vender ryggen til virkeligheten.

I hele Europa har ytre høyre-partier hatt en fremvekst der politikere og deres tilhengerskare ikke tror på forskning og menneskeskapte klimaendringer. De lukker øynene og kjører på i den tro at forskere farer med «fake news», at klimakrisen er vår tids største konspirasjonsteori og at vi har ingenting å bekymre oss over.

De evner heller ikke å se forskjell på vær og klima der de hamrer løs på tastaturet for å spre sin mangel på kunnskap.

De fleste av oss vet at vær er noe som møter oss hver dag når vi går ut døren, og det kan endre seg fra dag til dag og år til år. Klima derimot, er værstatistikk over en lengre periode som er godt dokumentert.

De fleste kommentarene fra disse klimafornekterne begynner med: «Lille Norge kan ikke redde verden.....»

Nei, lille Norge skal ikke redde verden. Det er faktisk ikke én eneste person som mener det er Norges ansvar! Vi skal gjøre vår del, andre må ta sin del.

Men det er absolutt ingenting i veien for at vi benytter vår kunnskap og våre muligheter til å finne løsninger som resten av verden kan lære av, men det går også den andre veien. Alle må gjøre sitt, det nytter ikke å sitte med hendene i fanget og gjøre ingenting kun fordi andre er verre enn oss!