«Alt annet vil være en gedigen skuffelse»

Nå starter ski-VM. Følg sprintprologen i Planica på tv2.no klokken 12.00!

Åpningsseremoni og treningshopping med flaggbærer Maren Lundby i spissen for den norske delegasjonen er unnagjort. Det samme er kvalifiseringsløp med langrennssportens mer eksotiske innslag. Nå starter alvoret.

I dag skal det deles ut medaljer, og det er langrennssportens raskeste som skal stake i gang medaljeøvelsene i VM. De store favorittene er Johannes Høsflot Klæbo og en hel flokk med svenske damer.

IKKE KRAVSTOR: Petter Skinstad demper forventingene til Kristine Stavås Skistad. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

I dag vil alt annet enn et svensk sprintgull vil være en gedigen skuffelse!

Det nytter ikke å prøve å legge favorittstempelet på Kristine Stavås Skistad, en utøver som tok sin første verdenscupseier i siste sprint før Planica. For å bruke Stavås Skistads egne ord, så har «hun vært god et kvarter». Ei heller sveitsiske Nadine Fähndrich, som har vunnet tre sprintrenn denne sesongen, er VM-favoritt.

Den store favoritten heter Jonna Sundling, regjerende verdensmester og olympisk mester i sprint. Hennes nærmeste konkurrenter er også hennes egne lagvenninner, enten de i sesongoppkjøringen har vært en del av landslaget eller ikke.

Aller størst kamp vil kanskje Jonna Sundling få av en av sine nærmeste. Sammen med venninnen Emma Ribom har den regjerende verdensmesteren hatt et eget lite lag på landslaget denne sesongen.

Der har de gjort det samme som favoritten på herresiden, Johannes Høsflot Klæbo, nemlig å fokusere ekstra på høydetrening der lagkameratene har holdt seg i lavlandet. Alt med ett mål for øyet: VM i Planica.

Emma Ribom har vunnet to sprinter i verdenscupen denne sesongen, og fått sitt definitive gjennombrudd. Inne på det lange oppløpet er hun kanskje enda bedre enn den regjerende verdensmesteren, om hun henger med i de lange bakkene fra løypas laveste punkt.

TILBAKE: Linn Svahn kan finne på hva som helst i Planica, mener TV 2s ekspert. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Ettersom nevnte Sundling vant VM-gullet på samme øvelse i Oberstdorf for to år siden har svenskene fem løpere på start i Planica - og for et lag de stiller med.

Linn Svahn slo gjennom med et brak og forsvant igjen med et smell da hun datt og landet på skuldra i løypene på hjemmebane i Ulricehamn. Nå er hun tilbake i verdenseliten etter et nesten to år langt skadeavbrekk. Svahn kan finne på hva som helst i de slovenske løypene.

Maja Dahlqvist har sammen med Frida Karlsson kjørt et eget løp utenfor landslaget denne sesongen, dels i samarbeid med nevnte Svahn. Det Maja Dahlqvist gjør på et oppløp er det få andre som matcher, men i år har prestasjonene variert så mye at VM fort blir gull eller gråstein.

Bak de to «utbryterne» lurer Johanna Hagström, kanskje den mest anonyme av de fem svenske favorittene. I VM for to år siden ble den da 22 år gamle jenta nummer fire. Ikke bli overrasket om det blir medalje på den rappe svensken denne gangen.

BORTE: Sprintspesialistene Maiken Caspersen Falla og Anamaija Lampic er ikke lengre å se i langrennssirkuset. Foto: Terje Pedersen

Sist var det Maiken Caspersen Falla og Anamarija Lampic som var mellom Hagström og gullvinner Sundling. Ingen av disse to er å se på start i Planica, dessverre, selv om de svenske selvsagt får konkurranse også av andre enn sine egne lagvenninner.

En må imidlertid være svensk for ikke å se at dette på papiret blir Sverige mot Sverige, og at alt annet enn gull er fiasko. Nu, jävlar! Nå starter moroa!